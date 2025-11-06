Как избавиться от синдрома самозванца (и научиться требовать по заслугам!): 7 шагов от топ-менеджера Саши Тутовой

Наглый коллега без опыта уже получает больше вас? Возможно, причина этой несправедливости — неумение признать, что причина успеха — вы сами (все ваши скиллы, усилия, таланты etc.). Но ничего страшного: даже успешные карьеристы проходят через это. Своим опытом преодоления установки «Я ничего не заслуживаю» делится Саша Тутова — преподаватель МГУ, советник «Уралхим», экс-вице-президент BIOCAD и автор тг-канала «А я вам говорила…».
Шаг 1. Признать, что этот синдром есть (и не только у вас)
Исследование The Anatomy of Work от Global Index показало, синдром самозванца испытывают 62% сотрудников (то есть каждый второй). Он часто проявлялся и в моей жизни — при этом не в решении сложных задач (тут все было окей), а когда нужно было рассказать о себе, поделиться опытом. В голове сразу включался внутренний голос: «Кто ты вообще такая, чтобы об этом говорить?»
Допустим, когда я работала в биотехе, мне казалось, что коллеги, которые разрабатывают и производят лекарства, — «настоящие». А я со своим HR, PR и маркетингом — где-то на обочине. Со временем я поняла, это чувство — не причина остановиться, а повод посмотреть, куда имеет смысл расти.
Шаг 2. Делать то, что пугает
Я интроверт, просто очень натренированный. В том числе потому, что специально шла туда, где было некомфортно — например, в публичные выступления. Поначалу каждое из них казалось испытанием. Но страх уменьшается только через новые свершения.
Порой важно помочь себе: например, я прошла курс по публичным выступлениям у Игоря и Ирины Родченко в Петербурге, и это был мощный фундамент. Научилась лучше управлять собой, не бояться зала.
Шаг 3. Готовиться заранее
Не пускаю на самотек ни одно выступление или важный разговор. Всегда продумываю структуру и возможные сценарии. Если нужно отстоять позицию — готовлюсь заранее, прописываю аргументы и варианты развития событий при разных реакциях собеседника. Такая подготовка снижает тревогу.
Шаг 5. Учиться рассказывать о себе и своих успехах
Недавно я разговаривала с замечательным пианистом, и он заметил: не все известные музыканты — лучшие с точки зрения мастерства. Просто они умеют выстраивать коммуникацию с аудиторией и развивать тот самый «личный бренд».
В корпоративной карьере также: успех складывается не только из hard skills, но и из soft skills — умения презентовать себя, выстраивать коммуникацию, быть видимым.
Например, чтобы не «уходить в тень», перед декретом я завела тг-канал «А я вам говорила…». Там делюсь полезным опытом, бизнес-историями, рассказываю о своих новых проектах.
Шаг 5. Знать свои сильные стороны
Мне помогло простое упражнение — взять лист бумаги и написать:
- в чем я хороша;
- что у меня получается лучше других, в том числе коллег по цеху;
- чем я горжусь за последний год.
Важно записать не менее 20 пунктов. Сначала может быть сложно, но потом начнут всплывать классные вещи. Вариант для более смелых — попросить близких или коллег рассказать, за что они вас ценят.
Факт: многолетнее исследование Gallup показало, что опора на сильные стороны в карьере и жизни продуктивнее, чем постоянная работа над «слабыми». Да, развивать зоны роста нужно, но использование своих преимуществ дает куда больше энергии для действия.
Чтобы определить неочевидные преимущества, можно пройти VIA-IS — опросник, созданный американскими психологами Кристофером Петерсоном и Мартином Селигманом. Он выделяет 24 сильные стороны характера, сгруппированные в шесть добродетелей: мудрость, мужество, человечность, справедливость, умеренность и трансцендентность.
Эта книга Селигмана и Петерсона заложила основу для теста VIA-IS для оценки сильных сторон личности.
Шаг 6. Научиться говорить о ценности своей работы
Синдром самозванца часто проявляется в том, что человек занижает собственную ценность — и в результате соглашается на меньшее, в том числе зарплату.
Первый шаг — понять, сколько реально стоит ваш труд:
- Посмотрите рыночные ставки по профессии, региону и уровню опыта.
- Определите минимальную сумму, при которой вы не чувствуете, что теряете
- Установите, сколько в среднем стоит час вашего времени и что входит в услугу.
Когда вы знаете свою ценность, разговор о деньгах перестает быть просьбой и становится диалогом на равных. Можно начинать его мягко: например, «хочу обсудить корректировку условий, чтобы они соответствовали моему вкладу и текущему уровню ответственности».
Если вы чувствуете, что делаете больше, чем получаете, — это не всегда «несправедливость рынка». Иногда это просто сигнал, что пора перестать сомневаться в себе и начать говорить уверенно.
Шаг 7. Попробовать превратить сомнение в действие
Сомнения разрушают, если в них застревать, но они же могут стать точкой роста — если переходят в действие. Для трансформации сомнения в действие можно прописать:
- почему вы сомневаетесь в своих силах;
- что нужно подтянуть, чтобы это изменить.
Далее создать конкретный план действий, в который могут войти:
- прохождение обучения;
- занятия с ментором из вашей сферы;
- посещение профессиональной конференции и т.д.
посещение профессиональной конференции и т.д.
Как отличить «меня недооценивают» от «я недооцениваю себя»?
Эти состояния часто связаны. Человек, уверенный в своей ценности, с большей вероятностью проявит инициативу, пойдет на диалог, начнет искать новые возможности. А тот, кто сомневается, часто остается там, где его не замечают (в этом, конечно, тоже есть своя вторичная выгода).
Бывают и внешние отягчающие обстоятельства: например, в компании вы выросли до уровня эксперта, но руководитель до сих пор помнит вас как стажера. Если чувствуете, что застряли в роли, которую давно переросли, — попробуйте обозначить это.
И помните, что синдром самозванца — не пожизненный диагноз, а точка роста.
Комментарии (0)