Как избавиться от синдрома самозванца (и научиться требовать по заслугам!): 7 шагов от топ-менеджера Саши Тутовой

Шаг 1. Признать, что этот синдром есть (и не только у вас)

Исследование The Anatomy of Work от Global Index показало, синдром самозванца испытывают 62% сотрудников (то есть каждый второй). Он часто проявлялся и в моей жизни — при этом не в решении сложных задач (тут все было окей), а когда нужно было рассказать о себе, поделиться опытом. В голове сразу включался внутренний голос: «Кто ты вообще такая, чтобы об этом говорить?»

Допустим, когда я работала в биотехе, мне казалось, что коллеги, которые разрабатывают и производят лекарства, — «настоящие». А я со своим HR, PR и маркетингом — где-то на обочине. Со временем я поняла, это чувство — не причина остановиться, а повод посмотреть, куда имеет смысл расти.

Шаг 2. Делать то, что пугает

Я интроверт, просто очень натренированный. В том числе потому, что специально шла туда, где было некомфортно — например, в публичные выступления. Поначалу каждое из них казалось испытанием. Но страх уменьшается только через новые свершения.

Порой важно помочь себе: например, я прошла курс по публичным выступлениям у Игоря и Ирины Родченко в Петербурге, и это был мощный фундамент. Научилась лучше управлять собой, не бояться зала.

Шаг 3. Готовиться заранее

Не пускаю на самотек ни одно выступление или важный разговор. Всегда продумываю структуру и возможные сценарии. Если нужно отстоять позицию — готовлюсь заранее, прописываю аргументы и варианты развития событий при разных реакциях собеседника. Такая подготовка снижает тревогу.