Лингвохакинг! Как настроить (и немного обмануть) мозг, чтобы выучить английский быстрее и не растерять знания при плотном графике

Лайфхак 3: Разговорная практика без собеседника

Этот способ поддержания языка покажется настолько простым, что вы даже не поверите в него. Возьмите телефон, откройте телеграм и заведите в нем чат с самим собой. Каждый день записывайте туда кружочки на английском, как будто вы общаетесь с лучшим другом. Как прошел ваш день, чем вы занимались, где пили кофе, как обидел начальник или повеселила собака.

Зачем делать это на камеру? Нам нужно обмануть мозг. Дважды. Первый раз, когда вы смотрите в телефон создается ощущение как будто вы действительно говорите с кем-то. А второй раз мы обманываем свой мозг, когда даем ему сигнал о том, что мы УЖЕ умеем говорить на английском, раз прямо сейчас в телефон что-то говорим на иностранном. Всего месяц такого упражнения из интуитивной лингвистики и вы зазвучите на английском по-другому.

Лайфхак 4: Система интервальных повторений

Метод основан на исследованиях Эббингауза, который изучал особенности забывания информации. Наш мозг наиболее активно «стирает» данные в первые часы после изучения. Чтобы противостоять этому, нужно возвращаться к материалу через определенные промежутки времени: например, через 30 минут, 8 часов и 24 часа. Эту технику автоматизируют многие приложения. Они сами напомнят вам о необходимости повторить слова как раз в тот момент, когда вы вот-вот готовы их забыть. Сделать это можно даже в такси, в перерыве на работе, перед сном.