Как выстроить новые здоровые отношения (учтя старые факапы)? Спойлер: помогут самоанализ и осознанное дыхание!

Как сформировать power couple (и одновременно остаться друг для друга комфортиками), не ругаясь из-за немытой посуды и разных взглядов на мироустройство? Качаем критико-романтическое мышление и учимся задавать себе правильные вопросы для осмысления своих потребностей, границ, слабостей etc. — по инструкции от психотерапевтов (со степенью PhD!) Айлин Коэн и Эдрики Ричардсон, которой они поделились в книге «Не терпи, если не устраивает».
Что такое самоанализ
Находя способ оценить свою роль в отношениях, мы получаем возможность построить более глубокие и наполненные смыслом связи. Выбирая быть честными с собой, мы обретаем внутренний покой и преграждаем путь триггерам, которые берут начало в непроработанных привязанностях прошлого. Развивая способность к самоанализу, мы исцеляем себя и делаем свои отношения с людьми более здоровыми.
Самоанализ предполагает проработку всех аспектов вашего опыта, ясность мышления и сосредоточенность на том, что действительно важно. Какой бы ни была ваша персональная история, только вы можете оптимальным образом интерпретировать ее и управлять ею. Никто, кроме вас, не может решить, что для вас лучше и как вам строить отношения. На этой завершающей стадии построения здоровых отношений вы получите возможность оценить ваши успехи и задуматься о том, как двигаться дальше.
- Самоанализ — это наблюдение за собственными когнитивными, эмоциональными и поведенческими процессами и их оценка. Он играет важнейшую роль в саморазвитии и отношениях, помогая осознать все аспекты опыта, в том числе причины происходящего, его влияние и решение сохранять или изменить ситуацию в будущем.
В повседневной жизни это требует целеустремленности и дисциплины. Это умение останавливаться посреди жизненного хаоса, размышлять о своих решениях и смотреть на общую картину. Без самоанализа мы плывем по течению жизни без цели, не берем инициативу в свои руки, дрейфуем от одной ситуации к другой, думая лишь о том, как удержать голову над водой.
Мы принимаем решения, не задумываясь о том, чего нам действительно хочется, какими могут быть последствия и что нам подходит или не подходит. И в конце концов оказываемся там, где не собирались, раз за разом делая одно и то же, даже если в результате не получаем желаемого.
Напротив, практикуя самоанализ, мы подкрепляем наше поведение и решения мыслями и намерениями. Чем больше мы думаем о действиях, которые совершаем, тем больше наша жизнь соответствует нашим желаниям.
Практика
Когда возникает ситуация, которую нужно обдумать, постарайтесь посмотреть на нее объективно. Объективность предполагает принятие вещей такими, какие они есть, и отказ от проецирования на новый опыт страхов, идей и переживаний из прошлого. Это позволяет видеть ситуацию в истинном свете и принимать правильные решения о том, как отреагировать. Вы поймете, как ваше поведение будет выглядеть в данной ситуации, и сможете оценить, подходит ли оно тому человеку, которым вы являетесь и которым хотите быть.
Если у вас появилась возможность для самоанализа, в первую очередь постарайтесь удержаться от спонтанной реакции и взгляните на ситуацию объективно. Затем задайте себе следующие вопросы.
- Что я как независимая личность хотел бы сделать прямо сейчас?
- Какие поступки сделали бы меня более счастливым и удовлетворенным?
- Каким человеком я хочу быть в этой ситуации?
- Какие действия лучше всего согласуются с моими ценностями?
Возможности для самоанализа можно видеть в любых препятствиях, ситуациях и взаимодействиях с людьми. Со временем вы, скорее всего, заметите, что, рефлексируя перед тем, как реагировать, вы действуете более согласованно с вашими долгосрочными целями.
Почему для улучшения отношений необходим самоанализ?
Это способ осмысления эмоций и намерений. Он необходим в любых отношениях, особенно в моменты конфликтов или разногласий. В своей работе мы очень часто наблюдали случаи, когда ссора в паре по поводу какой-нибудь мелочи, например немытой посуды, была связана совсем не с посудой и даже не с домашними делами вообще.
Когда пустяковый спор вызывает острую реакцию у одной или обеих сторон, значит, данная реакция отражает вовсе не конкретную ситуацию. Сильные эмоции, как правило, связаны с более глубинными проблемами в отношениях. Чтобы правильно оценить такие моменты напряженности и повысить самоосознание, сочувствие к себе и уровень эмоциональной регуляции, необходим самоанализ.
Определение болевых точек
Пережитый опыт похож на короткие рассказы, записанные в нервной системе. Когда старые чувствительные точки испытывают воздействие, прежняя эмоциональная боль возникает снова. В моменты конфликтов определенные триггеры запускают острые реакции. Мы часто сами не осознаем, что у нас есть болевые точки, поэтому не понимаем происходящее. Самоанализ и внутренний диалог необходимы, чтобы исследовать источник боли, определить чувствительные места и в будущем сознательно изменять реакции.
Анализ прошлого
Вспомните важный момент в жизни — ситуацию или событие, которое внесло вклад в формирование вашей личности. Возможно, вам придет в голову значительное событие, например травма, или что-то не столь масштабное на первый взгляд, например позитивное взаимодействие с опекуном или ценный совет от наставника. Такие события становятся вехами в истории нашей жизни, формируют наш взгляд на себя, других и мир в целом. Естественно, они влияют и на отношения с людьми. Подумайте, как выбранный вами момент повлиял на вас, ориентируясь на следующие вопросы.
- Как этот момент или событие изменили вас как личность?
- Как это событие повлияло на ваше видение себя, других и мира в целом?
- Чему вас научил этот опыт?
- Как он влияет на важные отношения в вашей жизни сегодня?
Например, если вы стали свидетелем насилия, это могло повлиять на ваше ощущение безопасности, что привело к общей тревожности. Теперь, чтобы справиться с ней, вы, возможно, придерживаетесь четкого распорядка и содержите дом в идеальном состоянии. Но если ваш партнер более расслаблен и не столь организован, в ваших отношениях может возникать напряженность оттого, что вы по-разному смотрите на повседневные дела.
Шаблоны отношений
Еще один важный принцип в самоанализе — внимательное рассмотрение отношений на раннем этапе жизни. Как мы уже говорили, отношения в раннем возрасте создают шаблон для всех будущих близких отношений. Из ранних взаимодействий мы усваиваем, чего ожидают от нас и чего мы можем ожидать от других — как в плохом, так и в хорошем смысле. Например, если в детстве вы редко общались с отцом, то, став взрослым, станете высоко ценить доступность и надежность и поэтому начнете злиться или обижаться, когда ваш партнер будет опаздывать на ужин. Эти эмоции уходят корнями в прошлое и вовсе не обязательно отражают то, что происходит сейчас. Вспомните опекунов и других взрослых, имевших для вас большое значение в детстве. Это могут быть близкие родственники, учителя, друзья, братья и сестры.
Рассмотрите вашу роль в отношениях с ними и роли всех остальных участников. Размышляя о прошлых отношениях, задайте себе следующие вопросы.
- Какого поведения я ждал от окружающих и чего они ждали от меня?
- Что я узнал о том, как нужно строить связи с людьми?
- Какие мои потребности оставались неудовлетворенными?
- Что меня пугало или пугает до сих пор, так что мне требуется поддержка и ободрение окружающих?
Определив события, которые на нас повлияли, и причину чрезмерно острых реакций на некоторые ситуации, мы сможем разделять сегодняшние взаимодействия и болевые точки, обусловленные прошлым опытом. Если вы замечаете, что ваши реакции не соответствуют происходящему, очень важно поделиться своей историей с близкими, чтобы они смогли понять, что вы испытываете в подобных ситуациях.
Рефлексия с осознанным дыханием
Если вы уже пытались практиковать осознанность и решили, что это вам не подходит, советуем вам попробовать еще раз! Люди, привыкшие к осознанности, живут более счастливой, здоровой и наполненной жизнью. Но, как и любой другой навык, осознанность требует практики.
Часто лишь отсутствие инструкций мешает добиться успеха в осознанности и самоосознании. Вы можете последовать нашим рекомендациям и попробовать осознанное дыхание.
1. Отключите «автопилот» и осознайте ваши действия, мысли и ощущения в данный момент. Если вы заметили, что в целом нормальная ситуация вызывает у вас неоправданно сильное чувство обиды или злости, сделайте паузу. Найдите спокойное место и примите расслабленную позу. Настройтесь на себя и свое текущее состояние. Обратите внимание на мысли, которые приходят в голову, и примите ваши чувства, а затем дайте им пройти.
2. Направьте внимание на дыхание в течение шести вдохов или одной минуты. Находясь в расслабленном положении, сосредоточьтесь на дыхании. Следите за движениями вашего тела с каждым вдохом и выдохом: ваша грудная клетка поднимается и опускается, живот надувается и опадает, легкие сжимаются и расширяются. Привыкните к особенностям вашего дыхания и осознавайте каждый момент, одновременно размышляя об опыте, который сделал вас слишком чувствительным к определенным вещам или ситуациям.
3. Расширьте осознание. Распространите осознанность на все тело. Обратите внимание на ощущения, которые вы испытываете, — например, боль, напряженность или легкость в тех или иных точках. Воспринимайте свой организм целиком, как совершенный сосуд для вашей личности. Затем переключите внимание на те переживания, которые создают в теле напряжение. Наблюдайте за чувствами, ощущениями и мыслями, не пытаясь давать им оценку.
Завершив упражнение, постарайтесь сохранить осознанность. Когда мы позволяем себе потратить время на осознание собственного опыта, нам легче мыслить рационально и контролировать свои реакции в моменты стресса.
