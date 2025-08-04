«Все, пишу заявление!»: 14 советов, как не выгореть на работе и не довести свою команду до увольнения

3. Поддерживать баланс в разных сферах жизни

Когда все замыкается только на работе, легко дойти до выгорания. Пример — мой клиент, директор по закупкам, который последние 4–5 лет не ощущал карьерного роста. В его колесе баланса только один сектор — работа. Нет ни личной жизни, ни хобби, ни заботы о физическом и ментальном благополучии.

Колесо баланса — простой и давно известный метод. Делим круг на 8 секторов:

Физическое здоровье

Ментальное здоровье

Карьера

Финансы

Отношения

Духовное развитие

Социальная сфера

Личное время

Задача проста: поставить оценки от 1 до 10 для каждой из сфер, и посмотреть, какие из них нуждаются в дополнительном внимании.

4. Знать и распознавать симптомы выгорания

Хроническая усталость, апатия, отсутствие мотивации — тревожный знак. Чтобы проверить себя, можно пройти диагностику по методу Виктора Бойко. По нему стадии выгорания делятся на три:

Зеленая зона — баланс в жизни и удовольствие от работы. Оранжевая зона — первые признаки выгорания, накапливающаяся усталость. Красная зона — полное истощение, когда теряется мотивация и радость.

5. Ходить в отпуск вместо того, чтобы копить каникулярные дни

Несмотря на большое количество рабочих часов, я нахожусь в зеленой зоне по выгоранию — в том числе потому, что вовремя беру отпуск. Как минимум 2 недели полного отдыха от работы в год или 4 коротких отпуска.

Если после двухнедельного чилла вы возвращаетесь на работу с энергией и интересом к делам — значит, это была обычная усталость, которая прошла благодаря отдыху.

А вот если после отдыха не появляется чувство обновления, остается апатия, раздражительность или нежелание возвращаться к труду — это уже повод задуматься.

6. По возможности расти в должности или менять место работы

HR-эксперты указывают на то, что не только любовь живет три года (с этим я не согласна!), но и труд на одной позиции имеет свои временные ограничения. Наступает плато развития:

задачи знакомы до автоматизма → вызовов и драйва все меньше →

→ растет ощущение рутины и внутренней усталости → появляется эмоциональное выгорание

При этом внешне все может быть очень стабильно: хорошая зарплата, лояльный руководитель, понятные процессы.

Что делать, если у вас такая ситуация?

Проведите аудит своего развития. Какие навыки вы освоили за последние полгода? Какие хотите развивать? Поговорите с руководителем. Можно ли расширить зону ответственности, взять спецпроект, перейти в смежное направление? Ищите рост внутри компании. Иногда новый вызов — это не смена работодателя, а новая роль внутри той же команды. Диверсифицируйте карьеру. Например, обучение и менторство помогают вернуть мотивацию.

Если все перепробовано и не помогает — возможно, пора менять дело. Не обязательно резко увольняться: начните мониторить рынок, обновите резюме, походите на собеседования.

7. При наступлении выгорания не оставайтесь наедине с проблемой

Новый проект — не всегда решение. Если внутри пусто, проблемы переедут вместе с вами. Важно не просто сменить место, но и понять, что требует восстановления: тело, эмоции или мотивация.

В некоторых случаях помощи карьерного консультанта недостаточно, и требуются занятия с психологом/психотерапевтом — прицельно по вопросу выгорания, чтобы восстановить ресурсы, и только после этого заняться вопросами карьеры.