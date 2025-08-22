В самое сердце! Расставание, измена и неразделенная любовь травмируют психику? А почему я ничего не чувствую, прекращая отношения?

Любовь — дело сложное, а порой и болезненное. Почему не стоит пренебрежительно относиться к грусти пусть и бывшего партнера? Как отличить созависимость, кризис и любовные переживания? Что предпринять для профилактики психоромантических повреждений? Отвечают магистр психологии, психодраматерапевт Ольга Малинина и популяризатор науки Анна Орлова в книге «Любовная травма».
Любовная травма — это подвид психологической травмы?
Да, все верно. Психологическая травма — повреждение психики из-за одного или нескольких событий, которые вызывают огромное количество стресса. Стрессовое воздействие превышает способность человека справляться с произошедшим, что в итоге приводит к серьезным долгосрочным негативным последствиям. Кого-то психологически травмирует тяжелая операция, а кого-то — смерть любимой собаки. Так же и с любовью. Многие люди, потерявшие любовь, переживающие измену или неразделенную любовь, испытывают серьезное стрессовое воздействие, с которым не могут справиться. Поэтому любовная травма — один из видов психологической травмы.
Звучит как обычные девичьи страдания. Зачем для этого отдельный термин?
В самом вопросе видно обесценивание любовных переживаний, они объявляются «обычными» и «девчачьими». К сожалению, часто сложности в отношениях не рассматриваются как стоящие внимания. Но и наш опыт, и опыт специалистов в сфере психического здоровья свидетельствует, что любовная травма есть и что она может сильно повлиять на качество жизни или даже разрушить ее. У нее есть свои особенности, отделяющие ее от других видов потрясений: шоковой травмы, горевания, расстройства адаптации. Изучать любовную травму нужно, чтобы лучше понять, что происходит со страдающими от потери любви и что им эффективно помогает.
Всегда ли расставание, измена и прочие любовные неприятности приводят к травме?
Нет, не всегда. Бывают ситуации, когда человек не попадает в травматичное переживание. Это не значит, что он не любил или что он черствый и малоэмоциональный человек. Потеря любви или угроза такой утраты всегда вызывает в нас боль, печаль, отчаяние. У кого-то эти эмоции чувствуются сильнее, а у кого-то — слабее. Само их наличие не означает, что человек попал в любовную травму. Да, он может чувствовать боль потери, но без серьезных последствий. Он будет продолжать жить, и его переживания не станут препятствием для привычного уклада: работы, учебы, хобби, интересов и т.д.
Невозможно заранее предсказать, какое любовное потрясение станет травмой для человека, а какое — нет. Все зависит от внутренних и внешних опор, у каждого уникальный набор. Если их достаточно, то любовный стресс проживется относительно быстро и без последствий, а если их немного или нет совсем, то человек попадает в любовную травму.
Может ли любовная травма привести к ПТСР?
Психиатры и психотерапевты используют диагноз ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), когда описывают состояние человека, пережившего травмирующее событие: теракт, авария, катастрофа, нападение грабителя, пожар и т.д. Не у всех, но у некоторых переживших подобное, наблюдаются флешбэки, кошмары, вторгающиеся воспоминания, возбудимость, тревожность, раздражительность, отстраненность, эмоциональное оцепенение, избегание событий, людей и разговоров, способных напомнить о травмирующем событии.
Так почему же любовную травму не вносят в перечень случаев, которые могут приводить к ПТСР? Ведь часто люди после потери любви страдают не меньше, но признать травму может быть сложнее, что затормаживает восстановление. Когда с человеком происходит травмирующее событие, такое как нападение грабителей, пожар, теракт и т.д., то он воспринимает его как очевидное зло. C ним произошло ужасное и никому не придет в голову рассуждать, что случившееся с ним — благо.
В любовной травме нет такой однозначности. В том, что происходило между двумя людьми, было много прекрасного, теплого, милого, желанного. Нельзя просто сказать, что все случившееся — ложь, зло и негатив, хотя часто именно так и хочется сделать, чтобы не видеть в прошлых отношениях дорогих сердцу моментов. В любви много противоречивых состояний, и через каждое из них предстоит пройти при излечении от любовной травмы. И если в начале этого пути много ненависти и отчаяния, то в конце приходит спокойное отношение к прошлой любви, которую мало кто трактует как ненужное в его жизни впечатление и абсолютное зло, что часто бывает при оценке шоковой травмы.
У меня умерла кошка, а я очень ее любил, с ней много что связывало. Это можно назвать любовной травмой?
Нет, это не любовная травма. Потеря питомца классифицируется как утрата привязанности, но не потеря любви. Ведь любовная травма связана с романтическими отношениями. Домашние животные, как бы мы их ни любили, не наши партнеры, хотя могут становиться нашими друзьями и компаньонами.
А если у меня умер любимый человек. Это любовная травма?
Нет, не она. Это горе. Когда умирает человек, к которому мы сильно привязаны, кроме горя как такового мы испытываем симптомы потери этой привязанности. Мы скучаем, вспоминаем приятные моменты, тоскуем по тому, что никогда уже не произойдет. Как ни парадоксально это звучит, но с умершим проще и легче выстраивать отношения внутри себя, чем с живым бывшим партнером. Ведь смерть позволяет создать образ отношений с ушедшим, соответствующий необходимой картине мира. Иногда горюющий может мифологизировать образ ушедшего, который начинает представать в воспоминаниях близких как самый прекрасный, умный и совершенный человек
Связана ли любовная травма с эмоциональной зависимостью?
Это разные состояния. Эмоциональная любовная зависимость — форма болезненной привязанности, где партнер становится жизненно необходимым, а собственное «Я» растворяется в отношениях. Любовная травма может случиться у эмоционально зависимого человека, если его любимый ушел, разлюбил, изменил. Переживаться она будет тяжело и болезненно, ведь кроме потери любви будет утрачена и большая часть себя, потому что зависимый именно так строит отношения: с полным погружением в другого, где собственного «Я» не остается.
Чем любовная травма отличается от кризиса?
Кризис связан с бытовыми и экзистенциальными вызовами, с которым мы неизбежно сталкиваемся в течение жизни. Например, кризис середины жизни, кризис идентичности при переезде в другую страну, или профессиональный кризис. То есть прошлые схемы жизни перестают работать, наступают фрустрация и потерянность, человек повисает до тех пор, пока не находит способ переосмыслить происходящее и выработать новые паттерны. И, да, чем-то это похоже на то, что в какой-то момент происходит с нами в любовной травме. Мы тоже сталкиваемся с ситуацией, которая сильно меняет действительность, и закрывать глаза на произошедшее невозможно.
Если человек развивается, то он неизбежно будет сталкиваться с кризисами. Наше развитие не предполагает обязательного столкновения с любовной травмой. Кризис не затрагивает базовые психические слои, в то время как любовная травма связана с более глубинным переживанием потери привязанности с близким человеком.
Я знаю людей, которые ничего не испытывают, когда расстаются. Почему так?
Говоря о каждой из сторон, не хочется, чтобы создалось впечатление, что переживают все и всегда. Случается, что страдает только один человек, а вторая сторона злорадствует или относится с равнодушием. Такое случается в двух ситуациях:
- любовь из отношений ушла и, кроме безразличия и раздражения, ничего не осталось;
- та самая виновная сторона имеет черты темной тетрады: нарциссизма, макиавеллизма, социопатии и садизма.
Про последних стоит сказать подробнее. В психологии существует понятие «темная триада», которая включает в себя личностные черты, объединяющие в себе негативные для окружающих свойства человека. Это нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. Чуть позже к этим чертам добавили садизм, так получилась темная тетрада.
Все они объединены манипулятивным стилем построения межличностных отношений: лживость, самовлюбленность, использование людей в своих целях, жестокость, безразличие к страданиям других. Чем более психически нарушен человек, тем сильнее выражены у него эти качества и тем более он опасен и неприятен в общении. Не всегда «темных» можно распознать в начале общения, так как, когда им нужно, они могут быть обходительными, милыми и приятными. Но потом они раскрывают свою патологическую суть.
Вот про них можно сказать, что они не испытывают привязанностей, используют людей, выкидывают партнера из своей жизни, когда он перестает быть удобным, получают удовольствие от издевательств, не открываются перед близкими и т.д. Их поведение не зависит от пола. И женщины, и мужчины могут иметь черты темной тетрады. Они вступают в отношения и оставляют после себя выжженное поле обиженных, униженных и сломленных людей.
