Темные эмпаты, нарциссы и макиавеллисты — осторожно, сверхскрытный и (очень) умный токсик! Как их разоблачить и защититься?

Нарциссизм

Что это?

Предводитель темной триады. Выделяют две основные характеристики понятия «нарциссизм». Большой Толковый словарь русского языка говорит нам, что:

Нарциссизм — это свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюбленности.

Психологи и психиатры называют такой «бытовой» нарциссизм адаптивным. Адаптивные нарциссы всегда будут вокруг нас, борьба с ними бессмысленна. Однако, стоит помнить, что и вред от таких нарциссов минимальный.

Если немного изменить угол зрения и взглянуть на нарциссизм как на расстройство, то дело обстоит куда серьезнее. Вот какое определение предлагает профессиональный справочник MSD:

Нарциссическое расстройство личности характеризуется моделью грандиозности, потребностью в лести и отсутствием эмпатии.

Проще — пациенты-нарциссы требуют постоянной похвалы и склонны к обесцениванию других людей. Они не просто токсичны, они кажутся нам невыносимыми! Часто, как отмечают специалисты, клинический нарциссизм сопровождается депрессией, наркоманией или другими расстройствами.

«Клинический нарциссизм определяется более выраженными симптомами. Они мешают пациентам в повседневной жизни» — рассказала Айсылу Сайфуллина, психиатр и психотерапевт, специалист петербургской клиники Open Mind.

Как распознать?

Признаки адаптивного и клинического нарциссизма схожи:

Грандиозность;

Потребность в восхищении;

Чрезмерное самолюбие;

Непостоянство в общении;

Эксцентричность.

У людей, страдающих нарциссическим расстройством, эти симптомы будут выражены в большей степени.

Нюанс: принято считать нарциссами только тех, кто ведет себя вызывающе и излишне зациклен на своих достижениях. Но есть еще один вид нарциссизма, который не менее опасен. Уязвимый нарциссизм — особый случай, который может приобретать и адаптивный, и клинический характер.

Симптоматика уязвимого нарциссизма совсем другая. Здесь мы имеем дело с еще более интересным случаем — уязвимые нарциссы буквально помешаны на мнении общества! Более того, их обсессия, как выяснили психологи, скорее, похожа на невротизм.

«Уязвимые» нарциссы отличаются:

Обидчивостью;

Надменностью;

Сильной амбициозностью.

Что с нарциссами не так?

При общении с любыми нарциссами мы ощущаем дискомфорт потому, что чувствуем себя униженными. Нарциссы превозносят себя и сфокусированы на собственных достижениях, они легко могут пренебрегать близкими.

Один из важнейших признаков нарциссизма — отсутствие эмпатии. Это значит, что нарциссам трудно понимать других по-настоящему, в общении с ними часто страдает эмоциональный компонент. Даже если нарцисс кажется нам милым и приветливым, стоит понимать, что на самом деле он не может осознать наши эмоции в полной мере.

Например, таким людям сложно строить отношения, ведь в первую очередь они обращают внимание на социальную значимость партнера и ставят «галочки», соответствует ли избранник важным для них критериям (внешность, социальный статус, сфера деятельности и так далее). Есть мнение, что нарциссам и вовсе сложно искренне полюбить.