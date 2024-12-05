Темные эмпаты, нарциссы и макиавеллисты — осторожно, сверхскрытный и (очень) умный токсик! Как их разоблачить и защититься?

Манипуляции, желание быть лучше других и никакого сочувствия. Если набор этих ассоциаций напомнил коллегу, друга или бойфренда, то, возможно, вы имеете дело с представителями «темной триады». Разбираемся, кто такие дарк-эмпаты, как вычислить нарцисса и защититься от макиавеллиста (нет, это не позиция по вопросу мироустройства).
Заходя в социальные сети, мы встречаем много психологической информации. Часто контент-мейкеры, повышая нашу грамотность, оперируют понятиями «нарциссизм», «темная эмпатия», «токсичность» etc.
В тик-токе вирусится хэштег #darkempathtok, а на крыссовете за столиком в кофейне активно обсуждаются нарциссические черты отдельных знакомых. Все эти общественные тренды строятся на одной из востребованных сегодня пси-концепций — концепции «темной триады».
Кто такие «темные люди»?
Темная триада — так в современном медиапространстве называют особые типы личностей, которые совмещают в себе эгоизм, низкую эмпатию и склонность к манипулированию.
Темная триада включает три личностных вариации (и вот инструкции по обнаружению и безопасности к каждой):
Нарциссизм
Что это?
Предводитель темной триады. Выделяют две основные характеристики понятия «нарциссизм». Большой Толковый словарь русского языка говорит нам, что:
Нарциссизм — это свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюбленности.
Психологи и психиатры называют такой «бытовой» нарциссизм адаптивным. Адаптивные нарциссы всегда будут вокруг нас, борьба с ними бессмысленна. Однако, стоит помнить, что и вред от таких нарциссов минимальный.
Если немного изменить угол зрения и взглянуть на нарциссизм как на расстройство, то дело обстоит куда серьезнее. Вот какое определение предлагает профессиональный справочник MSD:
Нарциссическое расстройство личности характеризуется моделью грандиозности, потребностью в лести и отсутствием эмпатии.
Проще — пациенты-нарциссы требуют постоянной похвалы и склонны к обесцениванию других людей. Они не просто токсичны, они кажутся нам невыносимыми! Часто, как отмечают специалисты, клинический нарциссизм сопровождается депрессией, наркоманией или другими расстройствами.
«Клинический нарциссизм определяется более выраженными симптомами. Они мешают пациентам в повседневной жизни» — рассказала Айсылу Сайфуллина, психиатр и психотерапевт, специалист петербургской клиники Open Mind.
Как распознать?
Признаки адаптивного и клинического нарциссизма схожи:
- Грандиозность;
- Потребность в восхищении;
- Чрезмерное самолюбие;
- Непостоянство в общении;
- Эксцентричность.
У людей, страдающих нарциссическим расстройством, эти симптомы будут выражены в большей степени.
Нюанс: принято считать нарциссами только тех, кто ведет себя вызывающе и излишне зациклен на своих достижениях. Но есть еще один вид нарциссизма, который не менее опасен. Уязвимый нарциссизм — особый случай, который может приобретать и адаптивный, и клинический характер.
Симптоматика уязвимого нарциссизма совсем другая. Здесь мы имеем дело с еще более интересным случаем — уязвимые нарциссы буквально помешаны на мнении общества! Более того, их обсессия, как выяснили психологи, скорее, похожа на невротизм.
«Уязвимые» нарциссы отличаются:
- Обидчивостью;
- Надменностью;
- Сильной амбициозностью.
Что с нарциссами не так?
При общении с любыми нарциссами мы ощущаем дискомфорт потому, что чувствуем себя униженными. Нарциссы превозносят себя и сфокусированы на собственных достижениях, они легко могут пренебрегать близкими.
Один из важнейших признаков нарциссизма — отсутствие эмпатии. Это значит, что нарциссам трудно понимать других по-настоящему, в общении с ними часто страдает эмоциональный компонент. Даже если нарцисс кажется нам милым и приветливым, стоит понимать, что на самом деле он не может осознать наши эмоции в полной мере.
Например, таким людям сложно строить отношения, ведь в первую очередь они обращают внимание на социальную значимость партнера и ставят «галочки», соответствует ли избранник важным для них критериям (внешность, социальный статус, сфера деятельности и так далее). Есть мнение, что нарциссам и вовсе сложно искренне полюбить.
Макиавеллизм
Что это?
Термин в психологии, названный в честь автора философского трактата «Государь» — Никколо Макиавелли. Черта определяется по чрезмерному цинизму и склонности к манипуляциям. В психиатрии существует даже специальный тест для определения уровня макиавеллизма: специалисты предлагают согласиться или не согласиться с утверждениями вроде «нельзя доверять другим», «лучше всего держать мысли при себе» и так далее.
Макиавеллистам трудно дружить и сотрудничать. Такие люди чаще видят в людях (в особенности в коллегах) только своих конкурентов.
Как распознать?
В общении макиавеллиста можно определить по:
- зацикленности на своих целях в ущерб интересам других;
- желании иметь власть и славу;
- готовности лгать и манипулировать ради собственного успеха;
- негативному взгляду на мир.
Макиавеллизм — именно то, о чем мы говорим, когда имеем дело с токсичными боссами. Например, наш начальник талантлив как управленец, но после общения с ним мы чувствуем себя разбитыми и уязвимыми, а обстановка на работе оставляет желать лучшего.
Специалисты говорят, что распознать макиавеллиста труднее, чем темного эмпата или нарцисса. Дело в том, что обладатели этой черты обычно не отличаются грандиозностью или самовлюбленностью.
Что с ними не так?
Таких личностей сложно переиграть — макиавеллисты могут легко «втянуть» в порочный круг и по-настоящему издеваться над окружающими. Люди, обладающие этой чертой, используют других ради достижения своих личных целей.
Они готовы «идти по головам» ради карьерного роста, обогащения или социального признания. Именно пристрастие к этим благам определяет поведение таких людей.
Темная эмпатия
Последний (и популярный в медиа) член темной триады — темный эмпат. Название звучит загадочно и немного устрашающе. Дело в том, что, в отличие от нарциссизма, психиатрия реже обращается к темным эмпатам. Именно поэтому название больше мистическое, чем научное.
Что это?
«Темные эмпаты» — те люди, которые часто воспринимаются нами и как хорошие, и как плохие одновременно. Например, «темным эмпатом» можно назвать приятного с виду соседа, который так и норовит посплетничать, или друг, который спрашивает о ваших проблемах (узнавая заодно и о личных слабостях), а потом использует это против вас.
Мы сталкиваемся с подобными людьми достаточно часто и порой не понимаем, что же с ними не так. «Темная эмпатия» — это не научный термин, но он широко используется в цифровом пространстве. Такие личности — талантливые манипуляторы, часто они обладают нарциссическими признаками, а иногда и вовсе имеют черты макиавеллистов.
Как распознать?
Красные темные флаги:
- Проницательность и подозрительная осведомленность об эмоциях;
- Слабое проявление собственных эмоций и чувств;
- Изменчивость поведения, нестабильность;
- Склонность к контролю.
Узнать в собеседнике темного эмпата трудно хотя бы потому, что он действительно сочетает в себе как положительные, так и отрицательные качества. Нам может показаться, что с нашим знакомым все в порядке, но через время он может начать шантажировать нас или раскрывать наши тайны.
Что с ними не так?
Дело в том, что темные эмпаты обладают развитой способностью понимать других. Их эмпатия и обаяние привлекает нас и мы начинаем думать, что перед нами прекрасный собеседник!
Все меняется, когда мы осознаем манипуляции таких людей или узнаем, что наш секрет теперь известен всему рабочему коллективу. Темные эмпаты умело пользуются фальшивым состраданием и стремятся показаться идеальными при налаживании контакта.
«Так же, как и нарциссы, темные эмпаты способны влюбить в себя в первого взгляда! Они часто очень обаятельны и приятны» — отметила психотерапевт Айсылу Сайфуллина.
Как защитить себя от «темных людей»?
Представители «темной триады» повсюду. Мы часто вынуждены взаимодействовать с ними в разных целях. Дело в том, что сегодняшний интернет — широкое поле для распространения нарциссов и темных эмпатов. Все просто: цифровая культура «съедает» эмпатию в обществе.
Эмоциональность и сочувствие — точно не те категории, которые развивает интернет-пространство сегодняшнего времени.
«В соцсетях, цифровой среде у людей с нарциссическими чертами раздолье для самовыражения. Там они получают внешнее одобрение, внимание и восхищение. Но стремление к этому часто приводит к эмоциональной зависимости, ссорам с близкими, постоянной зависти и неуверенности в себе» — уточнила Айсылу Сайфуллина.
Мы обсудили с нашим экспертом универсальные методы, которые можно использовать в социальном взаимодействии. Соблюдая несложные правила, мы сохраняем свое ментальное здоровье вне зависимости от того, с кем имеем дело!
Итак, для борьбы с «темными людьми» следует:
- Обладать навыком ассертивного общения.
Ассертивность — умение отстаивать свою точку зрения и защищать личные границы. Важно владеть навыком ассертивного общения при желании сохранить свой внутренний покой.
- Проводить самоанализ.
Стоит прислушаться к себе и подумать, что не так с нашим собеседником. Возможно, окажется, что проблема не в нем, а в нашем восприятии!
- Проводить анализ поведения нарцисса (или НЕ нарцисса).
Подумайте над тем, что выдает нарцисса или «темного эмпата» в вашем собеседнике. Выделите те черты или ситуации, которые настораживают вас. Не торопитесь делать выводы и ставить диагнозы, помните, что восприятие субъективно!
- При необходимости, не бояться разрыва общения.
Не вникайте в недостатки собеседника слишком глубоко. Если ваш новый знакомый уже кажется вам токсичным, а разговоры о личных границах и уважении не работают — прервите общение.
«Важно работать над взаимоотношениями совместно и не делать преждевременных выводов. Хорошо, что общественность интересуется психологическим здоровьем, но не стоит ставить диагнозы и вешать ярлыки, не ориентируясь на профессиональную сферу» — говорит психиатр и психотерапевт Айсылу Сайфуллина.
Если у вас и вашего близкого человека возникают недопонимания, специалист рекомендует обращаться к семейному психотерапевту. Проблема, которая мучает вас, может оказаться скорее проблемой восприятия, чем проблемой поведения.
Автор: Маргарита Тугарева
Комментарии (0)