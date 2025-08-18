Хочу быть очень (!) успешным и мне не стыдно! Как развить здоровую амбициозность и перестать бояться факапов?

Переносим мечты из головы — в реальность! Отсеиваем навязанные, масштабируем истинные, делаем 100 шагов вперед (не страшно, если тихо на пальцах). Как найти в себе силы на изменения, снять блоки и поставить адекватные, но высокие задачи — рассказывает Алиса Старовойтова, основатель школы ораторского искусства Reforma.Lab (сотрудничают с МГИМО!), спикер TEDx, преподаватель MBA, автор книги «Сила амбиций: формула достижения невозможного».
Амбиции ≠ токсик
«Много хочешь — мало получишь», «умерь свои аппетиты» и другие подобные фразы (которые, я считаю, нужно запретить на законодательном уровне!) вдохновили меня сначала на запуск в 2019 году курса «Сила Твоих Амбиций» в Reforma.Lab, а после — и первой книги про амбициозность. Меня удивляет, что люди до сих пор воспринимают это качество как отрицательное.
Амбициозность — прародительница мотивации. Она не идет вразрез с порядочностью. Воспитывая в себе здоровые устремления, вы никогда не станете действовать токсично по отношению к другим людям. К достижению цели всегда ведут несколько путей, и не так уж сложно выбрать тот, двигаясь по которому вы будете сохранять достоинство и не вредить окружающими.
Кто я
Любая работа над собой начинается с инвентаризации — четкого понимания, что вы за человек и какие ваши реальные ресурсы. Каждый из нас — уникальная и сложная система, включающая в себя качества, черты характера, поведенческие особенности, убеждения, ценности и жизненный опыт. Личность отличает нас друг от друга, сочетая видимые черты и внутренние аспекты (мысли, эмоции, мотивации, ресурсы и потенциалы). Она формируется под воздействием генетики, окружающей среды, воспитания и личного опыта.
Потенциал есть у всех. Разница между теми, кто его реализует, и теми, кто нет, — в умении потенциалом управлять. Чаще всего мешает не «отсутствие таланта» (его априори не существует, не верите — посмотрите фильм Дэмьена Шазелла «Одержимость»), а неверие в собственные силы. Предлагаю сразу зафиксировать: вера в себя и направление сил в продуктивное русло — это не врожденная черта, а скил, который можно развить.
Для начала задайте себе вопросы:
- Какие запахи мне нравятся?
- Какая музыка помогает расслабиться, а какая наоборот, собраться?
- Какие воспоминания дарят ощущение полноты жизни?
- Где и когда я был счастлив, востребован и доволен собой?
- Исполнение какого желания сделало бы меня счастливым и благодарным?
- Какая еда моя самая любимая — настолько, что могу есть ее каждый день в течение всей жизни?
- На что или кого я могу смотреть часами?
- Что я испытываю, когда меня обнимает близкий и любимый человек?
Честно ответьте на все. Из ответов сложится рабочий список источников энергии, к которым можно возвращаться, в моменты падения мотивации. Так просто, но почему никто этим не пользуется?
Впрочем, осознания мало. Следующий шаг — убрать физическое напряжение, которое мешает действовать. Лично я люблю практику «Фиолетовый лазер».
Усилие: напрягите все тело одновременно — лицо, руки, ноги, живот, пальцы. Держите 10 секунд.
Сброс: сделайте резкий выдох и полностью расслабьтесь.
Расслабление: пройдитесь вниманием по телу и убедитесь, что все мышцы отпустили зажим. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох.
Визуализация: закройте глаза и представьте яркий фиолетовый луч. Он проходит через все тело, «сканируя» его. Там, где движение луча «застревает», есть внутренний зажим — задержитесь вниманием на этих зонах и сознательно расслабьте их.
Метод помогает быстро выявить и снять телесные блоки, которые снижают концентрацию и производительность. Регулярная практика заметно улучшает физическое состояние и отлично работает как антистресс.
Чего вы хотите больше всего
После того, как вы наладили контакт с собой, нужно разобраться, о чем именно вы мечтаете, отсеять навязанное извне.
Например, я больше двадцати лет хотела жить на берегу океана. В какой-то момент забросила эту мысль из-за разных жизненных обстоятельств, но не на совсем. Поэтому, когда появилась возможность, я решилась и переехала. В этом и заключается отличительная особенность истинного стремления. Оно не исчезает, а ждет момента, вашей готовности.
Никогда не поздно. Певица Рианна родилась в небольшом государстве Вест-Индии и все детство провела в нищете с отцом-алкоголиком. Но однажды она решила изменить жизнь на 180 градусов — уехала в США, чтобы попробовать shine bright like a diamond (без гарантий!). То есть рискнув и сделав шаг навстречу настоящему желанию жить лучшей жизнью, она пришла к тому, что имеет сейчас. А как мы знаем, она икона эпохи.
Понять свои самые, что ни на есть, честные желания поможет не компас капитана Джека Воробья, а практика, которой я дала крайне побудительное название «Мечтайте!»:
- Представьте, что финансовый вопрос закрыт. Чем бы вы занялись?
- Запишите все идеи, даже если они кажутся фантастическими.
- Отметьте те, которые вызывают устойчивый интерес и готовность заниматься этим годами.
А еще, раз вы решили воспитывать амбиции, вам необходима майнд-карта:
- Положите перед собой лист бумаги. В центре — «Я».
- Вокруг запишите все, что любите, что вызывает интерес, какие у вас принципы.
- Добавьте то, что вдохновляло в детстве и радует сейчас.
- Эта карта станет базой для ваших будущих решений и целей.
Сохраните ее, она понадобится, когда стремления, наконец, позволят ставить сверхзадачи.
Как играть по-крупному
Теперь самое сложное — разрешить себе хотеть большего и действовать в этом направлении. Это и есть амбиции: энергия, которая соединяет внутренний запрос, смелость и навыки, и направляется на достижение конкретной цели. Но они начинают работать, когда они подкреплены верой, воображением и волей, а не только желанием «выйти на новый уровень».
Впрочем, Генри Форд уже все сказал: «Если вы верите, что можете добиться успеха, и если верите, что не можете, то вы в обоих случаях правы».
То есть вы имеете то, что, как вы убеждены, имеете право иметь. Для этого я составила формулу эффективной амбиции:
(Воображение + Вера + Воля) : Коэффициент сопротивления
Сара Блейкли, основательница бренда Spanx, начинала с нуля, без инвесторов и связей в модной индустрии. Она задалась вопросом: почему все корректирующее белье для женщин такое неэстетичное и неудобное? Ответ ее шокировал: его делали мужчины. Они не задумывались об удобстве и комфорте, поскольку мало что знали об истинных анатомических особенностях женщин и их образе жизни.
Ее идею — колготки без швов и утягивающее белье с кружевами в начале отвергали все производители. Она продолжала искать партнеров, сама тестировала материалы, общалась с потенциальными клиентами, пока не нашла фабрику, готовую рискнуть. А затем запатентовала изделия, став мировым монополистом на белье такого типа. Сегодня Spanx — международный бренд с миллиардными оборотами. Ее намерение добиться своего сработало ровно потому, что она не остановилась на первом отказе и ежедневно снижала «коэффициент сопротивления» — ликвидировала проблемы, которые мешали двигаться.
Развитие веры, воли и воображения — маршрут без финальной точки, нельзя достичь определенного уровня и, с облегчением выдохнув, остановиться. Но это и не путь в Мордор, а, скорее, дорога из желтого кирпича, шагая по которой путник приходит к мысли, что он сам себе волшебник.
А теперь домашнее задание, упражнение «Мой идеальный день»:
- Опишите, каким будет ваш день через пять лет: где вы находитесь, чем занимаетесь, с кем общаетесь, в каких условиях работаете.
- Разделите описание на ключевые сферы: работа, финансы, здоровье, отношения, досуг, путешествия, самореализация.
- Сравните с текущим положением. Что нужно изменить, чтобы приблизиться к этой картине?
Цель упражнения — не просто пофантазировать, а выявить конкретные шаги и зоны для изменений.
Например, если в идеальном дне вы работаете не там, где сейчас, план действий очевиден: поиск новой работы или проекта. Если в вашем описании нет нужных людей или отношений — пора пересматривать круг общения и строить новые связи.
Я не трус, но я боюсь
Вы выполнили все практики, но ощущение, что стоите на месте, осталось. Почему? Вероятнее всего, мешают страх и неверие в собственные силы, ведь на самом деле гораздо проще остаться в зоне комфорта. Но! Дорогу осилит идущий.
Помните, страхи у всех разные, а методы борьбы с ними одинаковые. Вот один из самых понятных, который я чаще всего рекомендую студентам, испытывающим страх публичных выступлений.
- Начало страха
Представьте, что вы боитесь выступать на публике. Вы думаете, что зрители могут высмеять вас, не понять или просто проигнорировать.
- Усиление страх
Допустим, вы все же решаетесь выступить, и уже в самом начале запинаетесь и забываете текст. Сразу же начинаете думать, что теперь все будут гоготать и считать вас некомпетентным.
- Абсурдное развитие
В вашем воображении зрители начинают не просто перешептываться, а громко хихикать и выкрикивать шутки. Некоторые достают попкорн и устраивают импровизированное шоу, делая ставки, как скоро вы «провалитесь». Но большая часть зала просто встает и тянется к выходу. А вот кто-то решает включить музыкальное сопровождение, чтобы ваши запинки звучали в ритм популярной мелодии.
- Полный абсурд
В зале уже вовсю летает попкорн. Вы убеждаете себя, что из-за этого выступления не только потеряете работу, но и станете знаменитым посмешищем. Ваше лицо и нелепые запинки моментально разлетаются по интернету в виде мемов и вирусных видео. Вы становитесь невольной звездой вечерних шоу, и ведущие соревнуются в остроумии, кто придумает самую смешную шутку про «то самое» выступление. А ваша семья решает принять участие в этом шоу, поддерживая комиков! Вы теряете себя от постоянных насмешек и неспособности остановить это безумие.
- Осознание реальности
Теперь, когда вы дошли до предела своей фаталистической фантазии, возвращайтесь к реальности. Вы осознаете, что запинка в начале — это всего лишь неприятность, а не катастрофа. В худшем случае, вы сможете взять паузу, сделать глубокий вдох и продолжить. Аудитория, скорее всего, быстро забудет об этом моменте.
- Сравнение
Соотнесите свои реальные опасения с абсурдным сценарием. Понимание того, насколько нелепыми могут быть ваши страхи, поможет легче относиться к текущим проблемам и осознать, что они не такие значительные, как казалось.
Примените этот метод к любому своему страху. Он не только «напугает» его, но и развеет.
Комментарии (0)