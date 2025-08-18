Хочу быть очень (!) успешным и мне не стыдно! Как развить здоровую амбициозность и перестать бояться факапов?

Амбиции ≠ токсик

«Много хочешь — мало получишь», «умерь свои аппетиты» и другие подобные фразы (которые, я считаю, нужно запретить на законодательном уровне!) вдохновили меня сначала на запуск в 2019 году курса «Сила Твоих Амбиций» в Reforma.Lab, а после — и первой книги про амбициозность. Меня удивляет, что люди до сих пор воспринимают это качество как отрицательное.

Амбициозность — прародительница мотивации. Она не идет вразрез с порядочностью. Воспитывая в себе здоровые устремления, вы никогда не станете действовать токсично по отношению к другим людям. К достижению цели всегда ведут несколько путей, и не так уж сложно выбрать тот, двигаясь по которому вы будете сохранять достоинство и не вредить окружающими.

Кто я

Любая работа над собой начинается с инвентаризации — четкого понимания, что вы за человек и какие ваши реальные ресурсы. Каждый из нас — уникальная и сложная система, включающая в себя качества, черты характера, поведенческие особенности, убеждения, ценности и жизненный опыт. Личность отличает нас друг от друга, сочетая видимые черты и внутренние аспекты (мысли, эмоции, мотивации, ресурсы и потенциалы). Она формируется под воздействием генетики, окружающей среды, воспитания и личного опыта.

Потенциал есть у всех. Разница между теми, кто его реализует, и теми, кто нет, — в умении потенциалом управлять. Чаще всего мешает не «отсутствие таланта» (его априори не существует, не верите — посмотрите фильм Дэмьена Шазелла «Одержимость»), а неверие в собственные силы. Предлагаю сразу зафиксировать: вера в себя и направление сил в продуктивное русло — это не врожденная черта, а скил, который можно развить.

Для начала задайте себе вопросы:

Какие запахи мне нравятся? Какая музыка помогает расслабиться, а какая наоборот, собраться? Какие воспоминания дарят ощущение полноты жизни? Где и когда я был счастлив, востребован и доволен собой? Исполнение какого желания сделало бы меня счастливым и благодарным? Какая еда моя самая любимая — настолько, что могу есть ее каждый день в течение всей жизни? На что или кого я могу смотреть часами? Что я испытываю, когда меня обнимает близкий и любимый человек?

Честно ответьте на все. Из ответов сложится рабочий список источников энергии, к которым можно возвращаться, в моменты падения мотивации. Так просто, но почему никто этим не пользуется?

Впрочем, осознания мало. Следующий шаг — убрать физическое напряжение, которое мешает действовать. Лично я люблю практику «Фиолетовый лазер».

Усилие: напрягите все тело одновременно — лицо, руки, ноги, живот, пальцы. Держите 10 секунд.

Сброс: сделайте резкий выдох и полностью расслабьтесь.

Расслабление: пройдитесь вниманием по телу и убедитесь, что все мышцы отпустили зажим. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох.

Визуализация: закройте глаза и представьте яркий фиолетовый луч. Он проходит через все тело, «сканируя» его. Там, где движение луча «застревает», есть внутренний зажим — задержитесь вниманием на этих зонах и сознательно расслабьте их.

Метод помогает быстро выявить и снять телесные блоки, которые снижают концентрацию и производительность. Регулярная практика заметно улучшает физическое состояние и отлично работает как антистресс.