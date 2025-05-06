Стратегия высокоэффективного человека: Воин, Отшельник, Поверженный или Творец? Какая поможет быть успешным в работе и личной жизни и не выгорать?

Поверженный

Стратегия Поверженного обычно нетипична для высокоэффективных людей. Как я писала выше, высокоэффективный человек под давлением травмирующих ситуаций выбрал бороться для того, чтобы из них выбраться. Он опирается на свою силу для противостояния неблагоприятным обстоятельствам. Поверженный же выбирает стратегию сдаться. Он решает, что абсолютно бессилен перед жизнью, и не видит никакого смысла в попытках сделать ее лучше. Он не чувствует свою силу, думает, что лишен каких бы то ни было способностей, не верит в свою возможность влиять на жизнь и мир вокруг. Он отказывается от активных действий, становится жертвой обстоятельств и плывет по течению. В результате он приходит к жизни, в которой не получает ни значимых результатов, ни удовлетворенности от жизни в целом.

Отличие от стратегии Отшельника состоит именно в том, что Поверженный не верит в свою силу и в способность что-либо изменить, а Отшельник отказывается от нее. Таким образом, низкие результаты для Поверженного — это воспринимаемая им его единственная участь, а для Отшельника — собственный выбор. Поверженный страдает от своей нерезультативной жизни, окрашенной беспомощностью, Отшельник пытается ей наслаждаться. Получается это далеко не всегда и часто только в краткосрочной перспективе.

Формула:

Истинное «я»: в минусе

в минусе Результаты: в минусе

в минусе Удовлетворенность жизнью: в минусе

в минусе Сила: в минусе

в минусе Отношения с миром: подчинение

подчинение Стратегия: сдаться

Творец

Творец достигает высоких результатов, но не потому, что кому-то что-то должен. Не потому, что зависим от своих достижений или пытается за счет них что-то компенсировать. Он делает это, потому что находится в глубокой связи со своим Истинным «я» и получает удовольствие от того, чтобы проявлять и полноценно реализовывать то, кто он есть на самом деле. Жизнь и достижения для него — акт творчества, а не принуждения. Он ведом радостью и любовью к тому, что он делает, а не страхом или желанием избежать боли. Результаты достижений, деньги и прочие атрибуты успеха не являются для него самоцелью, а выступают в качестве «побочного» эффекта осмысленной жизни и аутентичной самореализации.

Он находится в глубокой связи со своими истинными жизненными ценностями. Если он делает что-то, то потому, что это отражает то, кто он есть и во что он верит. Он не идет на сделки с совестью во имя внешних целей и удивительным для окружающих образом все равно достигает их. Он достигает их, потому что задействует весь свой потенциал в процессе творчества. Он творит свою жизнь так, чтобы она отражала его личные глубокие смыслы. Ему не нужно заставлять себя работать: работа для него — акт самореализации. Ему не нужно заставлять себя отдыхать — качественный отдых, время с семьей и глубокие отношения являются для него не менее важными ценностями, и он чувствует, как они дают его жизни большую устойчивость и радость.

Его жизнь отличается высокой степенью удовлетворенности и наполненности. Когда он работает, он не ставит жизнь на паузу, ожидая, когда, наконец, закончится рабочая неделя и можно будет немного «пожить для себя». Он живет для себя внутри всего — внутри своей работы, отношений, отдыха, повседневности. Он хочет реализовать себя и делает то, что для этого необходимо. Не потому что «должен», не потому что иначе случится что-то ужасное, а потому что получает от этого радость.

Он задействует свои таланты и способности, он реализует свою внутреннюю силу в действии. Ему не нужно прибегать ни к каким формам насилия над собой, потому что то, что он хочет делать, совпадает с тем, что ему нужно делать. Он живет в глубокой согласованности с Истинным «я», поэтому в его жизни нет внутренних конфликтов, противостояния с самим собой и различных форм принуждения.

Формула: