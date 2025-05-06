Стратегия высокоэффективного человека: Воин, Отшельник, Поверженный или Творец? Какая поможет быть успешным в работе и личной жизни и не выгорать?

Идете напролом до конца (даже если вам и не очень надо) или живете по принципу «Да и плевать, выкинули и хорошо» (хотя цель более, чем желанная)? Это проявления токсичного достигаторства, которые точно не сделают вас продуктивнее. А как тогда себя вести и нужно ли менять свое отношение к жизни в целом, чтобы преуспевать? Объясняет Алина Степанчук — психотерапевт, преподаватель, бизнес-консультант, автор книги «В плену у достижений».
Обычно высокоэффективный человек смотрит на жизнь и достижения как на выбор из двух вариантов — добиваться результатов, чего бы это ни стоило, тем самым теряя удовлетворенность жизнью, или отказаться от достижений вовсе, чтобы жить без стресса, но тем самым рискуя не прийти к значимым результатам и не реализовать себя. Оба эти варианта не служат нашей цели и не помогают нам стать теми, кто мы есть в действительности.
Есть ли какие-то альтернативы? Помимо двух указанных стратегий работы и жизни, я предлагаю посмотреть еще на две. Итого мы имеем четыре основные стратегии, которые различаются между собой уровнем достигаемых результатов и удовлетворенности жизнью. Я располагаю их в форме следующей матрицы:
Воин
Стратегия Воина обычно является самой выбираемой в среде высокоэффективных людей. Именно о ней мы говорили на протяжении всей книги. Избирая эту стратегию, мы ставим во главу угла достижение высоких результатов, а общая удовлетворенность жизнью сильно страдает. Мы используем свою силу для борьбы с миром и противостояния ему, пытаясь во что бы то ни стало победить.
При этом мы интенсивно избегаем своих чувств, фокус нашего внимания всегда направлен наружу. Мы отсоединены от самих себя, от истинного в себе, от своих глубинных ценностей. Мы далеки от истинной самореализации и от глубокой радости жизни, которую она способна принести. Мы часто чувствуем пустоту и одиночество, несмотря на то что внешне наша жизнь может выглядеть весьма успешной.
Формула:
- Истинное «я»: в минусе
- Результаты: в плюсе
- Удовлетворенность жизнью: в минусе
- Сила: в плюсе
- Отношения с миром: противостояние
- Стратегия: борьба
Отшельник
Противоположностью стратегии борьбы является стратегия ухода. Здесь человек выбирает отказ от стремления к достижениям во имя свободы от стресса и, как он считает, большей удовлетворенности жизнью в целом, ведь он так же, как и Воин, уверен, что это взаимоисключающие понятия.
Это может принимать разные формы. Человек может просто начать вести посредственную жизнь, ни к чему особенно не стремясь. Или он может поддерживать статус-кво, убеждая себя, что «и так нормально». В любом случае он отказывается от постановки амбициозных целей и следования им. Тем самым он отказывается от реализации своего потенциала, применения своих талантов и, так же как Воин, теряет возможность прожить свою жизнь насыщенно и полноценно.
Поначалу это может приносить чувство удовлетворения. Он больше ничего никому не должен, поэтому кажется, что можно просто расслабиться и жить в свое удовольствие. Заниматься различными хобби, смотреть сериалы и верить в то, что ему этого достаточно. Возможно, некоторые люди действительно получают удовлетворение от такой жизни. Однако в большом количестве случаев это решение не является аутентичным, а служит лишь формой спасения из капкана поглощенности достижениями.
В результате нереализованные способности и нерастраченный потенциал начина ют жечь человека изнутри. Первое чувство большей удовлетворенности жизнью, которое может чувствовать Отшельник, освободившись от давления внешних целей, сменяется на чувство скуки, пустоты, непроявленности и отсутствия смысла. Тогда Отшельник-дауншифтер может решить вернуться к стратегии Воина, и цикл начинается заново. Или может застрять в этой пустоте и оказаться в весьма депрессивном состоянии.
Формула:
- Истинное «я»: в минусе
- Результаты: в минусе
- Удовлетворенность жизнью: относительная
- Сила: в минусе
- Отношения с миром: избегание
- Стратегия: уход
Поверженный
Стратегия Поверженного обычно нетипична для высокоэффективных людей. Как я писала выше, высокоэффективный человек под давлением травмирующих ситуаций выбрал бороться для того, чтобы из них выбраться. Он опирается на свою силу для противостояния неблагоприятным обстоятельствам. Поверженный же выбирает стратегию сдаться. Он решает, что абсолютно бессилен перед жизнью, и не видит никакого смысла в попытках сделать ее лучше. Он не чувствует свою силу, думает, что лишен каких бы то ни было способностей, не верит в свою возможность влиять на жизнь и мир вокруг. Он отказывается от активных действий, становится жертвой обстоятельств и плывет по течению. В результате он приходит к жизни, в которой не получает ни значимых результатов, ни удовлетворенности от жизни в целом.
Отличие от стратегии Отшельника состоит именно в том, что Поверженный не верит в свою силу и в способность что-либо изменить, а Отшельник отказывается от нее. Таким образом, низкие результаты для Поверженного — это воспринимаемая им его единственная участь, а для Отшельника — собственный выбор. Поверженный страдает от своей нерезультативной жизни, окрашенной беспомощностью, Отшельник пытается ей наслаждаться. Получается это далеко не всегда и часто только в краткосрочной перспективе.
Формула:
- Истинное «я»: в минусе
- Результаты: в минусе
- Удовлетворенность жизнью: в минусе
- Сила: в минусе
- Отношения с миром: подчинение
- Стратегия: сдаться
Творец
Творец достигает высоких результатов, но не потому, что кому-то что-то должен. Не потому, что зависим от своих достижений или пытается за счет них что-то компенсировать. Он делает это, потому что находится в глубокой связи со своим Истинным «я» и получает удовольствие от того, чтобы проявлять и полноценно реализовывать то, кто он есть на самом деле. Жизнь и достижения для него — акт творчества, а не принуждения. Он ведом радостью и любовью к тому, что он делает, а не страхом или желанием избежать боли. Результаты достижений, деньги и прочие атрибуты успеха не являются для него самоцелью, а выступают в качестве «побочного» эффекта осмысленной жизни и аутентичной самореализации.
Он находится в глубокой связи со своими истинными жизненными ценностями. Если он делает что-то, то потому, что это отражает то, кто он есть и во что он верит. Он не идет на сделки с совестью во имя внешних целей и удивительным для окружающих образом все равно достигает их. Он достигает их, потому что задействует весь свой потенциал в процессе творчества. Он творит свою жизнь так, чтобы она отражала его личные глубокие смыслы. Ему не нужно заставлять себя работать: работа для него — акт самореализации. Ему не нужно заставлять себя отдыхать — качественный отдых, время с семьей и глубокие отношения являются для него не менее важными ценностями, и он чувствует, как они дают его жизни большую устойчивость и радость.
Его жизнь отличается высокой степенью удовлетворенности и наполненности. Когда он работает, он не ставит жизнь на паузу, ожидая, когда, наконец, закончится рабочая неделя и можно будет немного «пожить для себя». Он живет для себя внутри всего — внутри своей работы, отношений, отдыха, повседневности. Он хочет реализовать себя и делает то, что для этого необходимо. Не потому что «должен», не потому что иначе случится что-то ужасное, а потому что получает от этого радость.
Формула:
- Истинное «я»: в плюсе
- Результаты: в плюсе
- Удовлетворенность жизнью: в плюсе
- Сила: в плюсе
- Отношения с миром: сотворчество
- Стратегия: аутентичная самореализация
Чем Творец отличается от других моделей
Цель Творца не деньги, не богатство, не премии, не слава, не престиж, не власть. Его цель — аутентичная самореализация. Реализация того, кто он есть на самом деле, его устремлений, полноценное проявление себя, своих талантов и потенциала в реальном мире.
Да, иногда ему приходится делать то, что ему не нравится, как и любому другому человеку. В его жизни так же, как и в жизни всех остальных, случаются разочарования, потери, провалы и боль. Но ключевая разница состоит в том, в каких отношениях он находится с самим собой в эти моменты:
- Воин заставляет себя делать то, что «должен», потому что иначе никак. Он пугает себя, прибегает к насилию над собой, не чувствует своих границ, не заботится о своем ресурсе. Его взгляд всегда направлен наружу, поэтому он редко знает о своих потребностях, редко понимает, что он чувствует и чего хочет на самом деле. Он относится к себе с позиции строгого родителя, которому во что бы то ни стало надо заставить непослушного ребенка выполнить то, что от него требуется. Он бывает жесток, груб и холоден с собой. Он сам для себя скорее функция для выполнения внешних задач, чем тот, о ком хочется заботиться, кого хочется любить.
Творец же находится с собой в глубоком контакте. Он не кричит на своего Внутреннего Ребенка с трибуны, приказывая или критикуя, а бегает на поле вместе с ним. Им классно вместе. Он наслаждается и гордится тем, что ему удается, и готов оказать себе полную поддержку, когда мяч летит мимо ворот. Его взгляд направлен не только наружу, но и внутрь. Он хочет достигать и добиваться успеха, но он не предает и не продает самого себя для того, чтобы это осуществить.
- Отшельник полагает, что заботится о себе, но на самом деле занимается попустительством. Он осуществляет по отношению к себе так называемое «зефирное » родительство — пытается «не нагружать» Ребенка, чтобы тот не утомился и не устал, но тем самым он отбирает у него возможность почувствовать свою силу, которая проявляется и развивается в преодолении препятствий. Он идет на поводу у сиюминутных желаний Ребенка, потому что не хочет расстраивать его отказом, но тем самым он отказывает ему в возможности создавать что-то действительно важное. Он пытается защитить его от боли и разочарований, но тем самым обрекает на пустоту собственной жизни и незнание того, кто он есть и на что способен. Таким образом, его жизнь может быть наполнена удовольствиями, которые не приносят удовлетворения. Он теряет свою силу и ощущение смысла.
Творец ищет баланс между тем, чтобы давать своему Внутреннему Ребенку то, что ему нужно, и тем, чтобы стимулировать его проявлять собственную силу и создавать в жизни важные изменения. Он реализует баланс между заботой и контролем направления. Он говорит себе: «Давай еще, я знаю, ты можешь, не сдавайся, все получится!», а не «Ну ладно, не хочешь — не делай». Он задает направление, осуществляет контроль и мотивирует с любовью и заботой. Он заботится и любит, не теряя контроль и не занимаясь попустительством, потому что помогать Ребенку делать то, что важно и правильно, проявлять свою силу и самого себя — это не противоположность заботы, а важная ее часть.
- Поверженный же лишен и заботы, и направления. Его Внутренний Родитель не стремится ни удовлетворить его потребности, ни стимулировать его на достижения. Он не утешает, не вдохновляет, не поддерживает.
Итак, и Творец, и Воин стремятся к реализации своих целей. И Творец, и Отшельник стремятся к получению удовлетворения от жизни. Ключевая разница состоит не в том, что они делают или к чему стремятся, а в том, как они это делают и в насколько глубоком контакте находятся со своим Истинным «я». Воин живет в постоянной внутренней и внешней борьбе, Отшельник — в чувстве пустоты и отсутствия смысла, Поверженный — в чувстве тотальной жизненной неудачи. Творец же проживает свою жизнь результативно и радостно.
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