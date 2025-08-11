Что делать с обидой, стыдом за неудачу и осадком от неприятной ситуации? Три классных ментальных упражнения

Упражнение «Размышление об обиде»

Вспомните ситуацию, когда вы почувствовали обиду. Найдите и запишите составляющие этой эмоции:

1) ваши ожидания относительно действий другого человека;

2) его реальный поступок.

Ответьте на вопрос: откуда взялись ваши ожидания, из каких источников? Поищите ответ на вопрос «Почему человек, на которого вы обижаетесь, повел себя именно так? В силу каких внешних и внутренних причин это произошло?».

Важно задавать этот вопрос не из позиции осуждения или обвинения, а из искреннего стремления понять — особенно если речь идет о близком человеке: по каким причинам (своим личным особенностям, внешним обстоятельствам) партнер поступил именно так?

Следующий шаг: подумайте, что эффективнее поддается изменению — реальный живой человек или ваши ожидания. Если второе, то сформулируйте новые, более реалистические ожидания. Главное, на что хотелось бы обратить внимание читателей: с одной стороны, мы имеем действия живого реального человека, а с другой стороны, наши ожидания по поводу него, что и как он должен был бы сделать. Это наши идеи, умопостроения, мыслительные конструкции. Все это существует только в нашей голове! Почувствуйте разницу.

Удивительно и парадоксально то, что большинство людей предпочитают поработать над тем, чтобы изменить реального живого человека, а не собственные умственные построения (иногда взятые из очень сомнительных источников типа «Так делал мой папа» или «Я прочитала в соцсетях, что таким должен быть любящий муж»). С обидой можно работать и теми способами, которые описаны в первых двух главах. Можно записать автоматические мысли и сформулировать альтернативные. Можно расцепиться с теми мыслями, которые рождаются от обиды. А можно проработать ее по методике Ю. М. Орлова. То есть количество инструментов самопомощи у вас увеличивается. Пробуйте и выбирайте то, что подходит именно вам.

Полезный совет! Хотя кажется, что эту внутреннюю работу можно выполнить мысленно, на самом деле ответы на вопросы нужно записать. Автору этой методики Ю. М. Орлову его ученики присылали целые тетради с выполненными письменно заданиями. Такова была методика заочного обучения саногенному мышлению.

У Натальи, конечно, были ожидания по поводу того, что должен делать муж, когда приходит с работы домой: проявить к жене внимание и нежные чувства. В тех случаях, когда Алексей так и поступает, обиды, естественно, не возникает. Обижается Наталья, когда муж действует как-то иначе, по другой программе.

Вопрос, который Наталья задает себе: «Какие у меня есть основания ожидать от другого человека именно таких поступков?» Подумав над этим, женщина находит два довода: во‑первых, ее муж так обычно и делает, то есть обнимает и целует жену; во‑вторых, так же нежно вел себя отец Натальи по отношению к маме. Последний довод (взаимодействие между родителями) часто становится основой ожидаемого поведения партнера. И это ловушка, в которую легко попасть, ведь речь идет о другом человеке — со своим характером, привычками. У него нет задачи вести себя так же, как кто-то из родителей. Другие источники наших ожиданий — стереотипные представления, шаблоны, прошлый опыт, а также книги и фильмы.

Когда Наталья задумалась о том, почему же муж иногда после работы уединяется в своей комнате, у нее появились разные версии, например: так бывает, когда он чем-то расстроен или когда рабочий день был особенно тяжелый. В обоих случаях речь не идет о плохом отношении к супруге, об ухудшении их отношений. Просто мужу сейчас необходимо некоторое время для отдыха наедине с собой. Следующий шаг внутренней работы над обидой — скорректировать свои ожидания. Правильно понимая суть происходящего, Наталья принимает (разрешает, допускает), что в некоторые дни мужу после работы нужна пауза. Вместо обиды пришло понимание, сочувствие и спокойствие.