Дарк-ретриты (самоизоляция в темноте) — сверхновый майндфулнесс-тренд! Мозг заработает быстрее? Мощный антистресс? Кому зайдет, а кому лучше не пробовать?

Все: от боссов Кремниевой долины до спортсменов НБА практикуют «темное уединение» — обособленный отдых без общения, телефонов, дедлайнов и света (но с удобствами: водой, едой, спальными и гигиеническими принадлежностями, йога-ковриком!). Редакция Собака.ru узнала, как устроены курорты для дарк-ретритов (спойлер: дверь запирается изнутри!), и спросила психолога, почему в 2025-м людям нужны настолько радикальные способы ментальной перезагрузки и есть ли более нежные альтернативы.
О чем речь
Дарк-ретриты или темные (от англ. dark) ретриты — это практики уединения в полной темноте, которые, как заявляют авторы таких программ, помогают погрузиться в глубокое внутреннее состояние и повысить осознанность. Обычно такие «каникулы» организовывают в специальных темных комнатах или пещерах.
Почему все заговорили о них, как о тренде? Все просто. Количество авторитетных людей, испробовавших радикальную ментальную перезагрузку, все увеличивается. Среди громких имен экспериментаторов: создатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон (к слову, не выдержал даже 12 часов!), баскетболист и звезда НБА Дуайт Ховард (признался, что это лучший опыт), экс-вице-президент по безопасности Snap Джейсон Халберт (заявил, что за четыре дня переосмыслил себя и свою рутину), игрок в американский футбол и квотербек НФЛ Аарон Роджерс (отправился на ретрит, чтобы «лучше понять, где находится в своей жизни»).
Как все устроено
Участники проводят в специальных темных комнатах или пещерах (кабинах) от нескольких часов до нескольких дней, полностью отключаясь от внешних раздражителей. В течение ретрита они могут заниматься медитацией (коврик ждет в сьюте), дыхательными практиками или наблюдением за своими мыслями и чувствами.
К примеру, уединение в темноте в Гватемале в центре «Эрмитаж» стоит от 840 до 2000 долларов (в зависимости от количества дней) и презентуется как «очень интенсивный экспириенс». Можно включить в сюда сопровождение гидом, и он обеспечит подготовку, ежедневные проверки и поддержку в процессе интеграции, чтобы помочь человеку сориентироваться, — уточняется на сайте. Кстати, есть вариант парной программы с партнером. «Уединение доступно тем, кто способен быть в контакте с собой, принимать то, что возникает в темноте, и имеет инструменты, чтобы справляться с потенциально сильными эмоциями или состояниями ума», — предупреждают в FAQ. Дверь запирается только изнутри, и участник может уйти, когда захочет. Еду доставляют через специальный комнатный бокс-отсек, который не пропускает свет.
А курорт Sky Cave в Орегоне предлагает домики и коттеджи, встроенные в склон холма как бы ниже уровня поверхности земли. В кабине автономное электропитание для вентиляторов и освещения, которое периодически используется в процессе адаптации (читать: свет можно зажигать!). «Пещеры» находятся вне зоны действия сотовой связи, однако у курорта есть Wi-Fi, и звонки на случай форс-мажоров никто не запрещает.
Кому стоит избегать темноты
По словам Анны Чернышевой, психолога и преподавателя международного института психологии Smart, дарк-ретрит — это экстремальный опыт, который может быть опасен для людей с определенными психическими особенностями, в частности:
- Тревожными расстройствами: Изоляция может усилить тревогу и спровоцировать панические атаки.
- Депрессией: Длительное пребывание в одиночестве несет риск усугубления симптомов болезни.
- Психотическими расстройствами: Сенсорная депривация может спровоцировать психотические эпизоды у людей с предрасположенностью к ним.
Нет ли рисков, что у человека разовьется психическое расстройство? «У некоторых людей изоляция вызывает сильный страх и дискомфорт. Важно помнить, что наша психика обладает механизмами защиты, которые оберегают нас от травмирующих переживаний. Интенсивная встреча с "внутренним миром" в условиях сенсорной депривации может оказаться слишком сильной и даже разрушительной для психики» — подчеркивает Чернышева.
Научно пока не доказано, что пребывание в темноте приносит какую-либо значительную пользу (хотя авторами и сторонниками практики заявлено: снижение уровня стресса и нормализация сна), данные очень ограничены. И стоит насторожиться по поводу сайд-эффектов ретритов: риска развития или обострения дезориентации и галлюцинаций (кстати, сами курорты не отрицают, что у некоторых людей бывают видения!).
Ученые все еще исследуют феномен влияния темноты на сознание, но уже есть данные о том, что в отсутствии солнечного света серотонин (нейромедиатор настроения, памяти и фокуса) обрабатывается мозгом хуже. Возможно, угнетающее воздействие программ на некоторых людей как раз отсюда.
Почему в современном мире так популярны способы радикального ментальной и интеллектуальной перезагрузки
Сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентным объемом информации, которая обрушивается на нас со всех сторон. Социальные сети, новостные ленты, электронная почта, реклама — все это создает состояние постоянной гиперстимуляции, приводя к стрессу, усталости и проблемам с концентрацией.
Неудивительно, что многие ищут способы «отключиться» от этого потока и обрести внутреннюю тишину. Дарк-ретрит, как и другие практики, направленные на снижение сенсорной нагрузки, привлекает обещанием быстрого и эффективного избавления от стресса.
Но в то же время «темная медитация» — это сложный и неоднозначный метод перезагрузки, который может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на психику. Прежде чем решиться на него, необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться со специалистом.
«Помните, что этот ментальный эксперимент — не панацея от всех бед, а лишь один из возможных инструментов для работы со своим внутренним миром. И, как любой инструмент, он требует осознанного и ответственного использования, — предупреждает психолог Анна Чернышева. — В любом случае, проверенная психогигиена и индивидуальная или групповая психотерапия дают прекрасные, долговечные, проверенные результаты и помогают жить в современном мире без состояния гиперстимуляции, открывать вашу индивидуальность и уникальность, тем самым повышая креативность и продуктивность».
Альтернативные способы «отключиться» без риска для здоровья
Цифровая гигиена: Ключевым моментом является снижение количества поступающей информации, чтобы избежать перегрузки и потребности в радикальных «отключениях». Установите осознанные границы использования электронных устройств и выделяйте периоды времени, свободные от экранов, особенно в вечерние часы (специальные приложения, лимитирующие время в онлайне, к примеру, AppBlock или Forest, в помощь!).
Отпуск для восстановления: Традиционные каникулы, проведенные в спокойном и уединенном месте, позволяют вернуть силы и сосредоточиться на гармонии окружающей природы. Это проверенный способ перезагрузки.
Время для себя и творчество: Регулярные занятия дорогим сердцу хобби или креативом — ценный источник жизненной энергии и конструктивного самовыражения. Это время должно быть посвящено исключительно себе, без оглядки на социальные роли и обязательства.
Осознанное присутствие: Практики медитации и майндфулнесс помогают тренировать ум, концентрироваться на настоящем моменте и отпускать навязчивые мысли, снижая тем самым уровень стресса и тревоги.
Физическая разгрузка: Фитнес-упражнения, длительные прогулки, плавание и любые другие активные занятия служат эффективным способом «очищения» от накопленного напряжения и переизбытка стимуляции. А еще способствуют выработке эндорфинов (гормонов радости!), улучшению сна и общего самочувствия.
Если вы все же планируете принять участие в дарк-ретрите, — резюмирует психолог Чернышева — то учтите ключевые правила «темного путешествия в подсознание»:
- Приступайте к эксперименту только в стабильном и благополучном состоянии, а не в период кризиса (иначе не избежать его усугубления).
- Входите в практику постепенно. Не стоит сразу погружаться в полную темноту на несколько дней. Начните с коротких периодов изоляции и последовательно увеличивайте их продолжительность, давая психике время на адаптацию.
- Заручитесь поддержкой окружения. Сообщите о своих планах близким людям, чтобы иметь возможность обратиться за помощью в случае необходимости.
- Готовьтесь к внутренним переживаниям. Помните, что в темноте могут всплыть подавленные эмоции, воспоминания и страхи. Важно иметь ресурс для встречи с ними и обработки этой информации.
Редакция напоминает, что ментальные практики имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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