Дарк-ретриты (самоизоляция в темноте) — сверхновый майндфулнесс-тренд! Мозг заработает быстрее? Мощный антистресс? Кому зайдет, а кому лучше не пробовать?

О чем речь

Дарк-ретриты или темные (от англ. dark) ретриты — это практики уединения в полной темноте, которые, как заявляют авторы таких программ, помогают погрузиться в глубокое внутреннее состояние и повысить осознанность. Обычно такие «каникулы» организовывают в специальных темных комнатах или пещерах.

Почему все заговорили о них, как о тренде? Все просто. Количество авторитетных людей, испробовавших радикальную ментальную перезагрузку, все увеличивается. Среди громких имен экспериментаторов: создатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон (к слову, не выдержал даже 12 часов!), баскетболист и звезда НБА Дуайт Ховард (признался, что это лучший опыт), экс-вице-президент по безопасности Snap Джейсон Халберт (заявил, что за четыре дня переосмыслил себя и свою рутину), игрок в американский футбол и квотербек НФЛ Аарон Роджерс (отправился на ретрит, чтобы «лучше понять, где находится в своей жизни»).

Как все устроено

Участники проводят в специальных темных комнатах или пещерах (кабинах) от нескольких часов до нескольких дней, полностью отключаясь от внешних раздражителей. В течение ретрита они могут заниматься медитацией (коврик ждет в сьюте), дыхательными практиками или наблюдением за своими мыслями и чувствами.

К примеру, уединение в темноте в Гватемале в центре «Эрмитаж» стоит от 840 до 2000 долларов (в зависимости от количества дней) и презентуется как «очень интенсивный экспириенс». Можно включить в сюда сопровождение гидом, и он обеспечит подготовку, ежедневные проверки и поддержку в процессе интеграции, чтобы помочь человеку сориентироваться, — уточняется на сайте. Кстати, есть вариант парной программы с партнером. «Уединение доступно тем, кто способен быть в контакте с собой, принимать то, что возникает в темноте, и имеет инструменты, чтобы справляться с потенциально сильными эмоциями или состояниями ума», — предупреждают в FAQ. Дверь запирается только изнутри, и участник может уйти, когда захочет. Еду доставляют через специальный комнатный бокс-отсек, который не пропускает свет.

А курорт Sky Cave в Орегоне предлагает домики и коттеджи, встроенные в склон холма как бы ниже уровня поверхности земли. В кабине автономное электропитание для вентиляторов и освещения, которое периодически используется в процессе адаптации (читать: свет можно зажигать!). «Пещеры» находятся вне зоны действия сотовой связи, однако у курорта есть Wi-Fi, и звонки на случай форс-мажоров никто не запрещает.