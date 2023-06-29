Осознанные сны — миф или медицинский факт? Где их практикуют и безопасно ли это для психики — объясняют врачи-сомнологи

Раньше осознанные сны считались уделом лишь эзотерики и Кристофера Нолана (помните фильм «Начало»?), но сейчас ими начала активно заниматься медицина. Как найти отличие между дремой и явью, можно ли срежиссировать видение и почему это важный и даже оздоравливающий навык (особенно если ночью посетил кошмар) — выяснили у врачей-сомнологов и практикующих сновидцев.
Осознанный сон — это…
Сон, в котором мы понимаем, что спим и можем выполнять любые действия по нашему желанию. Ученые связывают такие видения с фазой быстрого сна или REM-фазой, когда более крупные группы мышц находятся в расслабленном состоянии, а деятельность мозга активизируется. Быстрый и медленный сон сменяются за ночь несколько раз, причины цикла пока науке ясны не до конца.
Святослав Медведев
физиолог, директор Институт мозга человека РАН (до 2017 г.) в интервью АиФ:
«Существование неспящих участков мозга у человека не доказано. Мне это кажется странным. Люди ведь не дельфины! У дельфина, да, действительно, одно полушарие спит, другое бодрствует. Но наш мозг работает иначе. Вместе с тем известно, что у человека даже во сне работают определённые очаги внимания: во время «быстрых» снов он многое чувствует, в мозг поступает сенсорная информация. Например, зачастую, когда мать спит, а младенец начинает делать что-то не то, она тут же просыпается».
Первым исключительно с позиции науки осознанные сны стал изучать психофизиолог Стивен Лаберж, посвятивший им много исследований. Он экспериментальным путем доказал возможность осознания в сновидении и идентичность траектории движения глаз в реальном (спящем) теле и в теле, участвующем в сюжете сна.
Как сделать сон осознанным
Для того, чтобы научиться «осознаваться» во сне, существует множество техник. Самые распространённые — тест на реальность, когда каждый час человек смотрит на свои руки и спрашивает «сплю ли я?», ведение дневника снов и картография сновидений, когда человек не только записывают свои сны, но и фиксирует места, в которых он побывал внутри сновидения. Эти практики впервые ввели хакеры сновидений, сообщество исследователей снов, появившееся в 90-ых. Также есть множество техник в различных традициях и учениях, например, Тибетская йога сна и традиции Дао.
Научного консенсуса у ученых-когнитивистов об эффективности одной единственной традиции практик нет. Однако значительная часть из них считает, что осознанным снам можно научить, опираясь на тренировки с движением глаз, так как это один из главных индикаторов быстрой фазы сна, в которую и бывают сновидения.
Безопасны ли осознанные сны
Отношение медиков к осознанным снам неоднозначно. И в первую очередь это связано с тем, что наш мозг (и сознание) все еще остается во многом неизведанной областью. Попробовать осознавать себя во сне может каждый, но при этом важно соблюдать правила безопасности.
Правило № 1. Определите, зачем вам работать со сном
Важно понимать, что цель и средство должны соответствовать друг другу — соответственно, если желание «осознаться» продиктовано обычным интересом или стремлением побороть страшные сновидения, то практики действительно могут помочь. А если в осознанные сны хочется погрузиться в попытках сбежать от реальности, то это красный флаг — нужно начать работу со специалистом, чтобы понять, чем человека не устраивает его действительность.
Правило № 2. Учтите риски и противопоказания
Ученые еще не до конца выяснили, как осознанные сновидения связаны с психическим здоровьем. Не исключено, что для некоторых людей (особенно для тех, кто психически не подготовлен или не стабилен) встреча со своей теневой стороной во сне станет достаточно тяжелым испытанием.
Ксения Доронина
врач-сомнолог, эксперт подкаста «Морок»
«Я бы рекомендовала людям с хроническими заболеваниями, связанными с психиатрией и неврологией, воздержаться от осознанных снов. Потому что мозг — это и так достаточно хрупкая субстанция. Мы не очень понимаем, как осознанные сны воздействуют на него и к каким осложнениям они могут привести, особенно если ими злоупотреблять. В то же время нельзя не сказать, что есть неврологические и психиатрические заболевания, при которых осознанные сны могут принести пользу. Например, хронические ночные кошмары и посттравматическое стрессовое расстройство. В начале двухтысячных годов была проведена серия лабораторных экспериментов с фокус-группами, которым помогали вылечить кошмары и ПТСР, переложив практики нарративной психотерапии на осознанные сны — у группы, проходившей такую терапию, состояние улучшилось».
Правило № 3. Компенсируйте потерянный сон
Работа над собой непосредственно во время сна сказывается как на количестве, так и на качестве процессов восстановления сил организма. Поэтому найдите время, чтобы просто поспать и восполнить те периоды ночного отдыха, которые вы посвятили тренировкам перехода в осознанный сон. Для взрослых рекомендуемое время сна составляет не менее 8 часов.
Правило № 4. Используйте щадящие методы внедрения осознанных сновидений
Самостоятельные эксперименты со своим мозгом весьма опасны, поэтому лучше начать с мягких, когнитивно-нейтральных техник, которые не будоражат сознание (как, например, VR-устройства), а успокаивают его и дисциплинируют.
Ведите дневник сновидений. Сразу после пробуждения записывайте все, что вы можете вспомнить из любого сновидения. Пишите, даже если проснулись посреди ночи! Так мозг научится различать реальные и «ночные» сюжеты.
Проверяйте факты. Развейте привычку проверять и пропускать через себя обстоятельства настоящей действительности: например, поглядывая на часы, отдавайте себе отчет в том, что показываемое время адекватно тому, как светло или темно за окном. Приучив себя к такому простому действию, оказавшись во сне, вы обратите внимание на проверяемый факт, а когда результаты теста окажутся отрицательными — поймете, что это сон.
Кто учит (и учится) осознанным снам
Мы взяли интервью у преподавательницы осознанных снов Марии Егоровой и ее учеников. Маша ведет свои курсы и регулярно посещает Саблинские пещеры: иногда вместе с мужем, иногда со своими учениками. Там, среди исторических скал с барельефами Будды, вдыхая обогащенный радоном воздух, они выполняют практики (некоторые разработаны самой Марией!), которые, как говорят, помогают попасть в осознанный сон.
Мария Егорова, ведущая курсов по развитию осознанных сновидений
Я училась на режиссера и мечтала писать сценарии для фильмов. Сценария пока не вышло, но зато написала книгу. У меня была очень насыщенная юность: много путешествовала, ходила в походы по горам. Потом встретила людей, которые, как и я, владели навыками осознанных сновидений. Ко мне стали обращаться за помощью с разными проблемами во снах, и постепенно это заняло практически все мое свободное время. Друзья подтолкнули меня на ведение курсов, чем я и занимаюсь уже много лет. Два года назад поиски знаний привели меня в традицию Ифа Ориша (прим. — афрокарибская традиция, последователи которой общаются с духами, что постоянно перемещаются между небом и землей). Я прошла уже две инициации — это мой духовный путь, он очень пересекается с ростом и развитием сновидений и других эзотерических изысканий.
На мои курсы приходят очень разные люди, разного возраста и статуса. Каждый ищет что-то свое: кто-то хочет избавиться от фобий, кто-то подготовиться к смерти, а кто-то стать более осознанным в реальной жизни. Начальный этап заключается в том, чтобы научиться осознанным сновидениям. В пещеры со мной ходят не так много учеников. Это идеальное место для депривации и практик — полная темнота, тишина и уединение. Современный ритм жизни не дает людям расслабиться и посвятить время практикам в полной мере.
Врачей я с собой не беру. В этом нет какой-то резкой необходимости. Я проходила курсы оказания первой медицинской помощи и каждый год подтверждаю свою квалификацию. Опасности могут нас встретить везде, даже выходя из дома на работу. Что касается пещер и поездок в лес, есть техника безопасности и все участники проходят необходимый инструктаж. При этом мы всегда учитываем (и исходя из этого берем или не берем в группу), что противопоказанием к практикам осознанных сновидений является диагностированное психологическое расстройство человека.
Галина Ерохина, ученица Марии Егоровой
В определенный период жизни мне стали постоянно сниться страшные сны. Мне это надоело и я решила разобраться, как этим можно управлять. Стала искать в интернете информацию, так и познакомилась с Марией. Маша заранее сказала взять с собой вещи и, когда мы приехали на место, рассказала про технику безопасности: при себе всегда нужно иметь фонарик, который должен висеть на шее. Когда мы зашли в пещеры, я удивилась, насколько там темно — очень необычное ощущение. На улице на тот момент было где-то +30, а в пещере было прохладно (температура воздуха в пещерах + 8 градусов). В первый момент был какой-то внутренний страх неизвестного.
Когда мы расположились, Маша с Сережей (прим. — муж Марии, ведущий курсов по сталкингу — выслеживанию своих чувств и эмоций, через наблюдение за окружающим миром и расширение контроля над собой) начали делать практики, медитации на свечу и «слияние с темнотой», а мы за ними повторяли. Ночью в пещере было очень холодно, ноги сильно замерзли и наших теплых вещей не хватало, но Маша взяла с собой про запас.
Когда ты в полной темноте в пещере, у тебя обостряются слух и даже зрение, несмотря на то, что ты там вообще ничего не видишь. Глаза как бы больше концентрируются, все органы чувств начинают работать по-другому. Когда на следующий день мы вышли из пещеры, было интересное ощущение обновления — из прохлады и темноты ты попадаешь в тепло и свет. Краски стали ярче, ощущение мира стало в целом другим. Нахождение в этой безмолвной темноте — полная внутренняя перезагрузка. Этот опыт помог мне проработать свои страхи — страх темноты, страх остаться один на один с собой. После таких практик люди начинают смотреть на себя и на свои проблемы иначе.
Ирина Илькевич, ученица Марии Егоровой
Я с детства занималась туризмом с Марией, поэтому мы друг друга давно знаем. Она мне периодически что-то рассказывала про свои практики, и спустя много лет я «дозрела» до того, чтобы попробовать их сама. Мой приход к осознанным снам — это просто живой человеческий интерес. Кто мы? Что мы из себя представляем? Во сне ощущение осознания ни с чем несравнимо. Это почти как волшебство — свобода и возможность реализовать свои детские мечты. Мои осознанные сновидения расширяют видение, дают мне поисследовать себя.
Первый раз в пещеры мы залезли с нашим туристическим тренером. Тогда я поняла, что это не для меня — все-таки подземный мир у меня вызывает легкий приступ клаустрофобии. А потом, когда стала практиковать осознанные сны с Машей, решила попробовать пойти за ней в Саблинские пещеры с ночевкой, так как это было частью обучения.
С одной стороны, возникают неприятные ощущения, потому что ты ползешь, извиваешься, все давит, а с другой, чувствуешь очищение от информационного шума. Никакой связи и лишних шумов нет, глаза не получают никакой информации — все немного обостряется и как будто бы «зачищается». Когда на следующий день выходишь из пещеры, ощущаешь тишину. Самое неприятное для меня было проснуться посреди ночи в пещере. Иногда я могу проснуться дома ночью и словить легкий приступ паники, потому что еще не отошла ото сна и не понимаю, где нахожусь. Несколько раз приходилось себя сдерживать. В общем и целом рекомендую попробовать этот опыт всем, кроме людей с обостренной клаустрофобией, ведь для психики это может стать серьезным стрессом.
Настя Ларионова журналистка, ведущая подкаста «Морок»
Когда мы с командой подкаста (прим. — в подкасте «Морок» Настя исследует магическую культуру России: учится на курсах осознанных снов, берет интервью у однокурсников, пробует специальную настойку и шлем для осознания во сне, спускается в пещеры, разговаривает с исследователями сновидений и делится своими открытиями) узнали, что Маша устраивает поездки в пещеры, чтобы лучше «осознаться», то поняли, что мне обязательно нужно поехать. Честно говоря, я вообще не задумывалась, на что подписываюсь, поэтому не сильно волновалась. Хотя стоило, конечно, вспомнить, что у меня вообще-то клаустрофобия. В узких проходах пещер, куда с трудом бы пролез корги, у меня наступала легкая паника и начинало бешено колотиться сердце. Но я понимала, что такой журналистский материал нельзя провалить. Как назло именно в день поездки я заболела — у меня была температура, насморк и сухой кашель. По злой иронии судьбы наложились еще и месячные.
Вместе с Машей мы сделали несколько практик для осознанных сновидений и легли спать. В пещере было холодно, сыро, неподалеку пищали летучие мыши. А еще там была абсолютная темнота — хоть с закрытыми глазами лежи, хоть с открытыми — ничего не увидишь. Мне было очень некомфортно спать в пещере. Я просто лежала и молилась, чтобы это поскорее закончилось. В ту ночь я так и не смогла нормально уснуть. Но, благодаря позитивному настрою моей наставницы Маши, я вспоминаю эту поездку с улыбкой. Хотя это, конечно, смех сквозь слезы. Возможно, людям, которым больше нравится проводить время на природе, такой способ провести выходные понравится больше. Я же уехала с ощущением, что больше никогда добровольно не полезу в пещеру.
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