Осознанные сны — миф или медицинский факт? Где их практикуют и безопасно ли это для психики — объясняют врачи-сомнологи

Кто учит (и учится) осознанным снам

Мы взяли интервью у преподавательницы осознанных снов Марии Егоровой и ее учеников. Маша ведет свои курсы и регулярно посещает Саблинские пещеры: иногда вместе с мужем, иногда со своими учениками. Там, среди исторических скал с барельефами Будды, вдыхая обогащенный радоном воздух, они выполняют практики (некоторые разработаны самой Марией!), которые, как говорят, помогают попасть в осознанный сон.

Мария Егорова, ведущая курсов по развитию осознанных сновидений

Я училась на режиссера и мечтала писать сценарии для фильмов. Сценария пока не вышло, но зато написала книгу. У меня была очень насыщенная юность: много путешествовала, ходила в походы по горам. Потом встретила людей, которые, как и я, владели навыками осознанных сновидений. Ко мне стали обращаться за помощью с разными проблемами во снах, и постепенно это заняло практически все мое свободное время. Друзья подтолкнули меня на ведение курсов, чем я и занимаюсь уже много лет. Два года назад поиски знаний привели меня в традицию Ифа Ориша (прим. — афрокарибская традиция, последователи которой общаются с духами, что постоянно перемещаются между небом и землей). Я прошла уже две инициации — это мой духовный путь, он очень пересекается с ростом и развитием сновидений и других эзотерических изысканий.

На мои курсы приходят очень разные люди, разного возраста и статуса. Каждый ищет что-то свое: кто-то хочет избавиться от фобий, кто-то подготовиться к смерти, а кто-то стать более осознанным в реальной жизни. Начальный этап заключается в том, чтобы научиться осознанным сновидениям. В пещеры со мной ходят не так много учеников. Это идеальное место для депривации и практик — полная темнота, тишина и уединение. Современный ритм жизни не дает людям расслабиться и посвятить время практикам в полной мере.

Врачей я с собой не беру. В этом нет какой-то резкой необходимости. Я проходила курсы оказания первой медицинской помощи и каждый год подтверждаю свою квалификацию. Опасности могут нас встретить везде, даже выходя из дома на работу. Что касается пещер и поездок в лес, есть техника безопасности и все участники проходят необходимый инструктаж. При этом мы всегда учитываем (и исходя из этого берем или не берем в группу), что противопоказанием к практикам осознанных сновидений является диагностированное психологическое расстройство человека.

Галина Ерохина, ученица Марии Егоровой

В определенный период жизни мне стали постоянно сниться страшные сны. Мне это надоело и я решила разобраться, как этим можно управлять. Стала искать в интернете информацию, так и познакомилась с Марией. Маша заранее сказала взять с собой вещи и, когда мы приехали на место, рассказала про технику безопасности: при себе всегда нужно иметь фонарик, который должен висеть на шее. Когда мы зашли в пещеры, я удивилась, насколько там темно — очень необычное ощущение. На улице на тот момент было где-то +30, а в пещере было прохладно (температура воздуха в пещерах + 8 градусов). В первый момент был какой-то внутренний страх неизвестного.

Когда мы расположились, Маша с Сережей (прим. — муж Марии, ведущий курсов по сталкингу — выслеживанию своих чувств и эмоций, через наблюдение за окружающим миром и расширение контроля над собой) начали делать практики, медитации на свечу и «слияние с темнотой», а мы за ними повторяли. Ночью в пещере было очень холодно, ноги сильно замерзли и наших теплых вещей не хватало, но Маша взяла с собой про запас.

Когда ты в полной темноте в пещере, у тебя обостряются слух и даже зрение, несмотря на то, что ты там вообще ничего не видишь. Глаза как бы больше концентрируются, все органы чувств начинают работать по-другому. Когда на следующий день мы вышли из пещеры, было интересное ощущение обновления — из прохлады и темноты ты попадаешь в тепло и свет. Краски стали ярче, ощущение мира стало в целом другим. Нахождение в этой безмолвной темноте — полная внутренняя перезагрузка. Этот опыт помог мне проработать свои страхи — страх темноты, страх остаться один на один с собой. После таких практик люди начинают смотреть на себя и на свои проблемы иначе.

В осознанных снах каждый ищет что-то свое: кто-то хочет избавиться от фобий, кто-то — подготовиться к смерти, а кто-то — стать более осознанным в реальной жизни.

Ирина Илькевич, ученица Марии Егоровой

Я с детства занималась туризмом с Марией, поэтому мы друг друга давно знаем. Она мне периодически что-то рассказывала про свои практики, и спустя много лет я «дозрела» до того, чтобы попробовать их сама. Мой приход к осознанным снам — это просто живой человеческий интерес. Кто мы? Что мы из себя представляем? Во сне ощущение осознания ни с чем несравнимо. Это почти как волшебство — свобода и возможность реализовать свои детские мечты. Мои осознанные сновидения расширяют видение, дают мне поисследовать себя.

Первый раз в пещеры мы залезли с нашим туристическим тренером. Тогда я поняла, что это не для меня — все-таки подземный мир у меня вызывает легкий приступ клаустрофобии. А потом, когда стала практиковать осознанные сны с Машей, решила попробовать пойти за ней в Саблинские пещеры с ночевкой, так как это было частью обучения.

С одной стороны, возникают неприятные ощущения, потому что ты ползешь, извиваешься, все давит, а с другой, чувствуешь очищение от информационного шума. Никакой связи и лишних шумов нет, глаза не получают никакой информации — все немного обостряется и как будто бы «зачищается». Когда на следующий день выходишь из пещеры, ощущаешь тишину. Самое неприятное для меня было проснуться посреди ночи в пещере. Иногда я могу проснуться дома ночью и словить легкий приступ паники, потому что еще не отошла ото сна и не понимаю, где нахожусь. Несколько раз приходилось себя сдерживать. В общем и целом рекомендую попробовать этот опыт всем, кроме людей с обостренной клаустрофобией, ведь для психики это может стать серьезным стрессом.

Настя Ларионова журналистка, ведущая подкаста «Морок»

Когда мы с командой подкаста (прим. — в подкасте «Морок» Настя исследует магическую культуру России: учится на курсах осознанных снов, берет интервью у однокурсников, пробует специальную настойку и шлем для осознания во сне, спускается в пещеры, разговаривает с исследователями сновидений и делится своими открытиями) узнали, что Маша устраивает поездки в пещеры, чтобы лучше «осознаться», то поняли, что мне обязательно нужно поехать. Честно говоря, я вообще не задумывалась, на что подписываюсь, поэтому не сильно волновалась. Хотя стоило, конечно, вспомнить, что у меня вообще-то клаустрофобия. В узких проходах пещер, куда с трудом бы пролез корги, у меня наступала легкая паника и начинало бешено колотиться сердце. Но я понимала, что такой журналистский материал нельзя провалить. Как назло именно в день поездки я заболела — у меня была температура, насморк и сухой кашель. По злой иронии судьбы наложились еще и месячные.

Вместе с Машей мы сделали несколько практик для осознанных сновидений и легли спать. В пещере было холодно, сыро, неподалеку пищали летучие мыши. А еще там была абсолютная темнота — хоть с закрытыми глазами лежи, хоть с открытыми — ничего не увидишь. Мне было очень некомфортно спать в пещере. Я просто лежала и молилась, чтобы это поскорее закончилось. В ту ночь я так и не смогла нормально уснуть. Но, благодаря позитивному настрою моей наставницы Маши, я вспоминаю эту поездку с улыбкой. Хотя это, конечно, смех сквозь слезы. Возможно, людям, которым больше нравится проводить время на природе, такой способ провести выходные понравится больше. Я же уехала с ощущением, что больше никогда добровольно не полезу в пещеру.

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