Как избавиться от самокритики и замотивировать себя на достижение целей? Когнитивное расцепление, жонглирование мыслями, пробуждение внутреннего тренера

Даже если все меня похвалили — найду 33 недочета и буду корить себя целый день. Мы или не мы? А откуда берется внутреннее сверло, постоянно ввинчивающее «Ты 0 из 10»? И как отключить этот механизм? Предлагаем попробовать недельный дневник самотерапии от клинического психолога и автора книги «Отпусти внутреннего критика» Дайны Хилл и оценить, как изменится отношение к себе
нелюбимому. Важно! Вопросы, на которые лучше отвечать письменно, выделили цветом.
Все мы непрерывно ведем внутренний диалог. Иногда мысли, которые крутятся у нас в голове, бывают полезными, но чаще — откровенно злыми и осуждающими. Вот распространенные примеры самокритичных мыслей:
- Я веду себя глупо.
- У меня все не как у людей.
- Это моя вина.
- Я толстый(ая), ленивый(ая), слабый(ая), уродливый(ая)…
Какие самокритичные мысли преследуют вас чаще всего? Они касаются вашей внешности? Поведения? Прошлого? О чем ваш разум говорит снова и снова?
К сожалению, мы наиболее самокритичны, когда приобретаем новые навыки, выходим из зоны комфорта, ошибаемся или возвращаемся к старым вредным привычкам. Многие с помощью самокритики пытаются мотивировать себя к позитивным изменениям, но зачастую получают противоположный результат. Вот наиболее распространенные последствия самокритики:
- чувство стыда, тревога и подавленность;
- отказ от выполнения сложной задачи;
- снижение мотивации к достижению цели;
- отсутствие желания учиться и развиваться;
- уменьшение продуктивности.
Возможно, вы пытаетесь бороться с внутренним критиком, мыслить позитивно или просто «не думать о плохом». ТПО (терапия принятия и ответственности — Прим. ред.) и самосострадание предлагают иные методы, в частности:
- замечать свои мысли, но не зацикливаться на них;
- освободиться от внутреннего критика;
- позволить мыслям свободно приходить и уходить;
- выбирать сострадательные мысли.
Последний вариант не означает, что вы пускаетесь во все тяжкие, раздуваете свое эго или причиняете своими действиями вред себе и окружающим. Выбирать сострадательные мысли — значит отказаться от автоматически возникающих мыслей и реагировать иначе. На этой неделе вы узнаете, откуда взялся ваш внутренний критик и как избавиться от него креативными способами, заменяя негативные разрушительные мысли добрыми и сострадательными.
День 1. Причины появления внутреннего критика
Если внутренний критик причиняет нам столько вреда, почему он вообще существует? Причины бывают разные.
Мозг. В процессе эволюции наш мозг научился избегать опасности и использовать речь, чтобы решать проблемы и планировать будущее. Кроме того, он стремится удовлетворить сильную потребность в принадлежности к какому‑либо сообществу. Однако эти удивительные возможности приводят к тому, что мы фокусируемся на негативных аспектах, зацикливаемся на своих переживаниях и вечно сравниваем себя с другими.
- Как ваш мозг мешает вам? Какие тенденции вы замечаете?
Обучение. Вспомните, как относились к вам воспитатели в детском саду, учителя, тренеры: наказывали, игнорировали, способствовали развитию перфекционизма или самокритичности? Возможно, вы интернализировали их голоса.
- Как вы научились критиковать себя?
Культура. Мы живем в обществе, которое поощряет одни качества и способности и осуждает другие. Если вас дискриминировали из-за цвета кожи или социального статуса, возможно, вы интернализировали эти предубеждения и научились критиковать себя, чтобы выжить. Индивидуалистические культуры основаны на конкуренции, а не на сотрудничестве, потому демонстрировать уязвимость в них трудно или даже опасно.
- Как культура повлияла на ваше отношение к себе?
Поведение. Ваша реакция на самокритичные мысли может укрепить или ослабить их. Если вы играете по правилам своего внутреннего критика, его голос становится все громче и громче.
- Что вы делаете, когда активизируется ваш внутренний критик?
- Меняется ли ваше отношение к себе, когда вы рассматриваете причины появления внутреннего критика в более широком контексте? Если да, то как именно?
Практика дня. Обращайте внимание на внутренний диалог. Остановите его и спросите себя: «Откуда взялся этот голос?»
День 2.Наблюдение за мыслями
Уши существуют для того, чтобы слышать, глаза — чтобы видеть, а мозг — чтобы думать. Одни мысли предвзяты («Я полное ничтожество»), другие отличаются перфекционизмом («Мне нужно сделать все идеально»), а третьи помогают выполнить поставленную задачу («У меня получится, если я попробую иначе»). Но, как мы выяснили, многие мысли исходят не от нас. Чтобы избавиться от вредоносных мыслей, сначала нужно научиться их замечать.
Например, пока я писала эту книгу, в моей голове звучали голоса двух критиков: один утверждал, что я плохо разбираюсь в ТПО, а другой — что я ничего не понимаю в самосострадании. И чем больше я их слушала, тем сильнее ощущала страх, тревогу и стыд, а мотивация к написанию книги снижалась с каждым днем. Я смогла продолжить работу только после того, как четко обозначила критика ТПО и критика самосострадания.
- У вас один или несколько внутренних критиков? Какие они? Отличаются ли их суждения предвзятостью или перфекционизмом? Может быть, они стыдят вас? Что они говорят вам сегодня?
- Что происходит, когда вы прислушиваетесь к внутренним критикам и поступаете так, как они велят?
- Выберите одну из самокритичных мыслей, которая часто звучит у вас голове. Каким тоном она произносится? Знаком ли вам этот голос? Кого он напоминает?
- В каких ситуациях голос вашего внутреннего критика звучит громче всего? Что провоцирует самокритику?
Практика дня. Обратите внимание на своего внутреннего критика. Помните, что он не всегда прав и вам необязательно его слушаться.
День 3. Игры с мыслями
Эффективный способ избавиться от самокритичных мыслей — не воспринимать их всерьез. Попробуйте поиграть с ними, и вы увидите, что это просто набор слов, звуков и образов, созданных вашим мозгом. Вместо того чтобы пытаться изменить эти мысли или бороться с ними, попробуйте следующие приемы:
- Повторить самокритичные мысли 10 раз, ускоряя темп до тех пор, пока они не превратятся в «кашу».
- Пропеть мысли так, будто вы оперный певец (певица).
- Представить, что ваши мысли просто звуки радио на заднем плане.
В ТПО процесс снижения значимости и уменьшения влияния мыслей называется когнитивным расцеплением.
- Поиграйте со своими мыслями.
- Запишите самокритичную или вредоносную мысль, которая вас беспокоит.
- А теперь напишите ее буквами, состоящими из пузырьков.
- Запишите эту же мысль на другом языке (любом, который вы знаете).
- Запишите мысль мельчайшими буковками.
- Запишите мысль недоминантной рукой.
- Что происходит с мыслью, когда вы играете с ней таким образом?
Практика дня. Заметив самокритичную или вредоносную мысль, поиграйте с ней. Представьте ее в виде пузырьков (как вы изобразили ранее), а потом просто позвольте проплыть мимо.
День 4. Навязчивые мысли
Некоторые мысли цепляются к нам сильнее остальных. Например, меня часто посещает мысль, что я полный профан в подкастах, и, поверив в это, я могу переусердствовать с редактированием. Теперь я держу под рукой стикеры, записываю на них самокритичные мысли и убираю с глаз долой. Отстранив их от себя таким образом, я могу спокойно заниматься своим делом. Отключать разум постоянно не получится (да и не нужно), но отстраниться от вредоносных мыслей, чтобы они не влияли на наше поведение, вполне возможно.
Возьмите стикеры или несколько листков бумаги. Запишите по одной самокритичной мысли на каждом листке.Теперь поднесите листки к лицу. Можете ли вы вести дневник, когда эти мысли маячат прямо перед глазами? А теперь положите листки на колени. Стало ли вам легче заниматься своим делом?
- Опишите ощущения в первом и во втором случае.
- Отстраняясь от мыслей, вы не выбрасываете их, а освобождаете пространство для того, что действительно важно для вас в данный момент. Мешают ли вам самокритичные мысли заниматься важными вещами? Как именно?
- От каких мыслей вам хотелось бы дистанцироваться сегодня?
Практика дня. Обращайте внимание на свои мысли. Заметив самокритичную мысль, представьте, что записываете ее на стикере и приклеиваете подальше от зоны видимости, например себе на коленку. В конце дня вернитесь к дневнику и порефлексируйте. Запишите свои впечатления и ощущения.
День 5. Полезные мысли
Как правило, блуждающий разум несчастен, особенно если бродит среди неприятных вещей. Мы не можем запретить ему блуждать, но можем научиться ловить себя на этом и возвращать внимание к текущему моменту. Осознанное внимание к настоящему с чувством благодарности положительно влияет на мироощущение и настроение в целом.
Роберт Эммонс и Майкл Маккалоу провели эксперимент по изучению феномена благодарности. Они разделили студентов на три группы и попросили их вести записи на разные темы в течение десяти недель. Те, кто получил задание писать о благодарности, были настроены более оптимистично и в целом чувствовали себя лучше тех, кто рассказывал о том, что их раздражает, и тех, кто просто описывал произошедшие события.
Отсюда следует вывод: когда разум блуждает в дебрях страха, тревоги или самокритики, нужно перенаправлять его к более приятным и полезным вещам, например подумать о том, за что и кому вы благодарны в данный момент.
Напишите себе благодарственное письмо. За что вы благодарны себе прямо сейчас? Перечислите личные качества, сильные стороны, изменения и навыки, за которые хотите себя поблагодарить.
Практика дня. Заметив, что ваш разум блуждает, верните его в настоящий момент: подумайте, за что и кому (включая себя) вы благодарны прямо сейчас.
День 6. Вдохновляющие мысли
Будучи мамой двух юных бейсболистов, я видела много как великолепных, так и посредственных тренеров. А еще я убедилась в том, что, когда игрок берется за биту, рядом с ним только один тренер — он сам.
Какие слова мотивируют, а какие заземляют вас лучше всего? Что помогает вам почувствовать, что вы сильны и способны справиться с проблемой или трудной задачей? Каким тренером вы хотите быть для себя? Сегодня вы сформулируете несколько вдохновляющих и поддерживающих утверждений о себе, которые сможете использовать в важных сферах своей жизни.
- Вспомните любимых тренеров, учителей или наставников. Кто они? Какие качества их отличают?
- Какие слова или поступки этих людей помогали вам лучше всего?
- Представьте вдохновляющего и доброго наставника, который желает вам всего самого лучшего. Что бы он вам сказал?
Практика дня. Обращайтесь к своему внутреннему тренеру каждый раз, когда нуждаетесь в поддержке.
День 7. Сострадательные мысли
На этой неделе вы научились дистанцироваться от самокритичных мыслей, расцепляться с ними, воспринимать их менее серьезно и уделять больше внимания полезным и вдохновляющим утверждениям о себе. Ваше сострадательное «я» подобно садовнику: оно помогает вам выбирать семена, которые вы хотите посадить, и орошает их каждый день вниманием и заботой. Этот сострадательный садовник поливает семена ваших отношений, продуктивности и благополучия поддержкой и мудростью. В саду вашего разума есть и сорняки, в том числе растущие из семян самокритики. Но зачем подпитывать их вашим вниманием? Сегодня вы научитесь выбирать сострадательные мысли и поливать лишь те семена, которые должны прорасти.
- Что бы вы хотели вырастить в своей жизни? Каким семенам недостаточно воды?
- Какие сострадательные мысли помогли бы семенам прорасти?
- Какие мысли вы больше не хотите выращивать? Что поможет перестать их культивировать?
Практика дня. Заметив, что вы критикуете, осуждаете или демотивируете себя, ответьте на вопрос: «Хочу ли я поливать это семя?»
Рефлексия
Всех нас порой преследуют самокритичные мысли. На этой неделе вы узнали, откуда взялся ваш внутренний критик и как дистанцироваться, а затем и полностью освободиться от него. Вы научились выбирать полезные и вдохновляющие мысли, отстраняясь от вредоносных, и взращивать сострадание в саду своего разума. Какие из техник когнитивного расцепления были наиболее эффективными для вас?
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