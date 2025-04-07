Как избавиться от самокритики и замотивировать себя на достижение целей? Когнитивное расцепление, жонглирование мыслями, пробуждение внутреннего тренера

Все мы непрерывно ведем внутренний диалог. Иногда мысли, которые крутятся у нас в голове, бывают полезными, но чаще — откровенно злыми и осуждающими. Вот распространенные примеры самокритичных мыслей:

Я веду себя глупо.

У меня все не как у людей.

Это моя вина.

Я толстый(­ая), ленивый(­ая), слабый(­ая), уродливый(­ая)…

Какие самокритичные мысли преследуют вас чаще всего? Они касаются вашей внешности? Поведения? Прошлого? О чем ваш разум говорит снова и снова?

К сожалению, мы наиболее самокритичны, когда приобретаем новые навыки, выходим из зоны комфорта, ошибаемся или возвращаемся к старым вредным привычкам. Многие с помощью самокритики пытаются мотивировать себя к позитивным изменениям, но зачастую получают противоположный результат. Вот наиболее распространенные последствия самокритики:

чувство стыда, тревога и подавленность;

отказ от выполнения сложной задачи;

снижение мотивации к достижению цели;

отсутствие желания учиться и развиваться;

уменьшение продуктивности.

Возможно, вы пытаетесь бороться с внутренним критиком, мыслить позитивно или просто «не думать о плохом». ТПО (терапия принятия и ответственности — Прим. ред.) и самосострадание предлагают иные методы, в частности:

замечать свои мысли, но не зацикливаться на них;

освободиться от внутреннего критика;

позволить мыслям свободно приходить и уходить;

выбирать сострадательные мысли.

Последний вариант не означает, что вы пускаетесь во все тяжкие, раздуваете свое эго или причиняете своими действиями вред себе и окружающим. Выбирать сострадательные мысли — значит отказаться от автоматически возникающих мыслей и реагировать иначе. На этой неделе вы узнаете, откуда взялся ваш внутренний критик и как избавиться от него креативными способами, заменяя негативные разрушительные мысли добрыми и сострадательными.