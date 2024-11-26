Как повысить самооценку взрослому и ребенку, перестать принижать свои достижения и научиться хвалить себя (и других)?

Если все девочки и мальчики из reels классные (и всего добились сами!), все знакомые — успешные и двигаются вперед, а вы — унылый песчаный червь, то надо бы пересмотреть это мнение. Скажете, что объективны, и критика оправдана? Сначала прочитайте, как формируется порочный круг низкого самомнения и стагнации, почему это влияет на вас и близких и что решит проблему. Консультировала нас Стефани Шталь — знаменитый немецкий психотерапевт, эксперт по работе с самооценкой и автор мировых бестселлеров по психологии (селф-хелп «Ребенок в тебе должен обрести дом» переведен на 30 языков!).
Чекап самооценки или «звучит знакомо»
Почему люди не любят себя?
Низкая самооценка часто возникает из-за воздействия, которое на нас оказывается в детстве. У детей формируются негативные представления о себе, когда их грубо критикуют, отвергают, или когда они не получают достаточно эмоциональной поддержки. Дети очень чувствительны к реакциям родителей и других значимых взрослых, а еще они склонны объяснять несовершенство мира вокруг них своими недостатками. Эти интернализированные негативные убеждения о себе остаются и во взрослом возрасте, особенно когда они не осознаются и не прорабатываются. Так называемая работа с внутренним ребенком может помочь залечить эти старые травмы.
Связана ли самооценка с осознанием, что человек достоин лучшего?
Да, она существенно влияет на то, как мы воспринимаем наши успехи и промахи и на то, насколько высокую планку мы ставим. Человек со здоровым представлением о себе стремится к успеху, потому что верит, что способен чего-то добиться и осознает свою ценность. А люди с низкой самомнением наоборот сомневаются в собственной значимости и часто думают, что не заслуживают быть успешными или счастливыми. И это, например, может привести к тому, что они из-за страха поражения не используют предоставленные возможности и избегают сложностей и вызовов.
Личные границы четче и умение их отстаивать выше у людей, верящих в себя?
Определенно. Люди, ценящие себя, осознают свои потребности и могут говорить о них. Они не воспринимают отказы как нечто опасное, потому что понимают свою значимость и не боятся конфликтов. Те же, кто ранжирует себя более, чем скромно, часто на все соглашаются, чтобы нравиться окружающим и получать одобрение. И на самом деле это часто не дает ожидаемого результата.
Почему занимаясь самооценкой, вы помогаете не только себе, но и близким, и какую тактику выбрать
Уровень самовосприятия касается только конкретного человека?
Наша самооценка влияет на самооценку наших детей и близких. Когда родители принимают и уважают себя, дети приучаются к тому, что ценить себя — нормально. А родители обратного склада часто способствуют развитию неуверенности в себе у детей. То, как мы относимся к себе, формирует «эмоциональное наследство», которое мы передаем следующему поколению.
По каким сигналам понять, что точно пора заняться возвращением любви к себе?
Часто, если мы несчастны, не уверены в себе или нам кажется, что мы хуже других — это проявление низкой самооценки. На проблему указывает также и обесценивание себя, постоянная самокритика, сложности с получением удовольствия от отношений и работы. В такие моменты стоит остановиться и серьезно задуматься, что стало причиной проблемы.
Всегда ли нужно обращаться к психологу или можно начать с самопомощи?
Давайте разграничим. Самопомощь полезна людям, которые уже имеют представление о своих внутренних особенностях и у которых есть мотивация работать над беспокоящими темами. К ней следует прибегать в менее острых ситуациях или когда нужно развить понимание себя.
Психотерапия может быть важным поддерживающим средством, когда старые паттерны слишком глубоко укоренились, и человек сам не справляется. Выбор в ее пользу желателен, когда эмоциональные проблемы значительно усложняют повседневную жизнь, или в кризисных моментах.
Какие методы настраивают на то, что проблему нужно решить, а не избегать ее?
Если мы говорим о терапии, то здесь в первую очередь выделю когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) и терапию принятия и ответственности (АСТ). Эти подходы помогают изменить негативные установки и мысли, а не подавлять их. Целью работы не является побег от своих страхов, а понимание их природы и развитие позитивных паттернов поведения. А в качестве техник самопомощи подходят медитация и практики осознанности.
Как решиться пойти к психологу и при чем тут культурные страхи
Правда, что в Европе и Америке больше людей обращаются к психологу, а в России и Азии — меньше? Это определенный национальный тип мышления?
Конечно, культурные различия играют в этом вопросе важную роль. В западных странах все чаще поднимается тема ментального здоровья, а психотерапия стала социально приемлемым явлением. Во многих других культурах психические проблемы остаются стигматизированной темой.
Как понять, почему боишься идти к психологу, без психолога? Как перебороть свой страх?
Страх идти к психологу часто связан с чувством вины, стыдом или с нежеланием показаться слабым. Во многих случаях он связан с дискомфортом, возникающим при необходимости глубоко погружаться в свои внутренние процессы. Важную роль играет и страх перед изменениями, которые могут произойти вследствие терапии. Саморефлексия через ведение дневника или разговор с близкими поможет обнаружить эти страхи.
Как выбрать хорошего психолога? На что обратить внимание?
При выборе психотерапевта важно не торопиться и найти специалиста, у которого есть опыт работы с важными для вас темами и с которым вы чувствуете себя комфортно. Разные направления в психотерапии, такие как поведенческая, психодинамическая, системная терапия — могут подходить или нет каждому отдельному человеку. Разговор-знакомство позволит сформировать первое впечатление о психологе и решить, по пути вам с этим специалистом или нет.
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