Как повысить самооценку взрослому и ребенку, перестать принижать свои достижения и научиться хвалить себя (и других)?

Чекап самооценки или «звучит знакомо»

Почему люди не любят себя?

Низкая самооценка часто возникает из-за воздействия, которое на нас оказывается в детстве. У детей формируются негативные представления о себе, когда их грубо критикуют, отвергают, или когда они не получают достаточно эмоциональной поддержки. Дети очень чувствительны к реакциям родителей и других значимых взрослых, а еще они склонны объяснять несовершенство мира вокруг них своими недостатками. Эти интернализированные негативные убеждения о себе остаются и во взрослом возрасте, особенно когда они не осознаются и не прорабатываются. Так называемая работа с внутренним ребенком может помочь залечить эти старые травмы.

Связана ли самооценка с осознанием, что человек достоин лучшего?

Да, она существенно влияет на то, как мы воспринимаем наши успехи и промахи и на то, насколько высокую планку мы ставим. Человек со здоровым представлением о себе стремится к успеху, потому что верит, что способен чего-то добиться и осознает свою ценность. А люди с низкой самомнением наоборот сомневаются в собственной значимости и часто думают, что не заслуживают быть успешными или счастливыми. И это, например, может привести к тому, что они из-за страха поражения не используют предоставленные возможности и избегают сложностей и вызовов.

Личные границы четче и умение их отстаивать выше у людей, верящих в себя?

Определенно. Люди, ценящие себя, осознают свои потребности и могут говорить о них. Они не воспринимают отказы как нечто опасное, потому что понимают свою значимость и не боятся конфликтов. Те же, кто ранжирует себя более, чем скромно, часто на все соглашаются, чтобы нравиться окружающим и получать одобрение. И на самом деле это часто не дает ожидаемого результата.