«Молодец, но мог бы и лучше» не работает! Как родителям правильно воспитывать детей и программировать их на саморазвитие, любовь к себе (и людям!) и даже ЗОЖ?

Вырастить ментально устойчивого ребенка — можно (и легко)! Такие простые вещи, как собственный хороший пример и правильное позитивное подкрепление (не шоколадки и не деньги!) работают гораздо глубже эмоций и напрямую влияют на мозг, нейронную сеть и уровень дофамина — гормона радости и мотивации. Как устроена биохимия общения отцов и детей — объяснил доктор наук, нейропсихолог Альваро Бильбао в книге «EQ-воспитание».
Показываем хорошие примеры для подражания
Дети развивают большую часть своих интеллектуальных и эмоциональных способностей посредством наблюдения и подражания. Если у вас несколько детей, то вы, скорее всего, видели, как младший ребенок подражает старшему. Дети подражают и вам, повторяя все — и хорошее, и плохое. Такой тип подражания представляет собой основную форму обучения и развития мозга. Детеныши зебры убегают ото львов просто потому, что все остальные зебры так делают. Точно так же ведут себя и наши дети: если мать, испугавшись паука, вскрикнула, то и ребенок будет бояться пауков.
В нашем мозге существует нейронная цепочка, основная цель которой — обеспечивать обучение посредством наблюдения. Каждый раз, когда ребенок видит, как отец произносит его имя, срабатывает эта цепочка, известная как «зеркальные нейроны»*: малыш представляет себе, как его губы и язык занимают такое же положение. Когда ребенок видит, что мама ведет себя уважительно с окружающими и спокойно справляется с проблемами (или, наоборот, нервничает и с презрением относится к другим людям), все это отражается в его мозге, как в зеркале. Зеркальные нейроны, словно камера, записывают ваше поведение и программируют мозг ребенка так, чтобы он мог повторить его в подобных ситуациях.
* Зеркальные нейроны — нейроны головного мозга, которые возбуждаются как при выполнении определенного действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другим существом. Такие нейроны были достоверно обнаружены у приматов, подтверждено их наличие у людей и некоторых птиц. Прим. ред.
Таким образом, первая задача при выработке правильного поведения заключается в том, чтобы предоставить ребенку для подражания положительные модели. Бесполезно пытаться развить у ребенка позитивный стиль мышления (как бы родителям этого ни хотелось), если реплики, которые он то и дело слышит от отца или матери, пессимистично окрашены. Почти невозможно привить детям уважение к другим людям, если они постоянно становятся свидетелями того, как родители кого-то критикуют.
Среди всех областей развития есть одна, в которой положительные модели играют решающую роль, — это управление гневом и разочарованием. Ученые провели множество исследований, в ходе которых подтвердилось, что дети учатся выражать гнев и управлять им, в точности копируя своих родителей. Мальчики, как правило, в большей степени повторяют поведение и выражения отца, а девочки — матери.
Отсюда следует, что влияние, которое мы оказываем на своих детей и учеников, имеет огромную силу: достаточно одного пренебрежительного жеста, фразы в духе: «Ты понятия об этом не имеешь!» — чтобы ребенок начал презрительно относиться к своим младшим братьям и сестрам или одноклассникам. Однажды отругав трехлетнего ребенка, позднее вы можете столкнуться с последствиями: он будет отводить душу на сверстниках.
Но не будем о грустном. Моделирование (воспитание детей на собственном примере) прежде всего дает возможность передать им правильные навыки. Если вы хотите, чтобы ваши дети в нужный момент смогли справиться с любой проблемой, то в первую очередь не позволяйте своему начальнику, сестре или партнеру издеваться над вами снова и снова. Если для вас важно, чтобы ребенок вырос искренним, то будьте и сами честны с ним и с другими людьми. Если для вас важно, чтобы он полюбил рыбу, то чаще готовьте вкусные рыбные блюда (например, из хека). А для того чтобы он научился наслаждаться каждым днем и всегда был счастлив, начните сами наслаждаться каждым моментом своей жизни.
Помните, что вы — родители! Вам дана уникальная возможность для самосовершенствования. Каждый отец, каждая мать и каждый учитель несут ответственность за воспитание детей, в том числе и на собственном примере, поэтому мы можем использовать эту возможность в своих интересах. Покажите ребенку лучшую версию себя: продемонстрируйте ему, как вы отстаиваете свои права, достигаете целей в работе, в общении с другими людьми, в стремлении к счастью. Уверяю вас: мозг ребенка будет впитывать ваше поведение, словно губка.
«Быть лучшей версией себя» — не значит, что вы должны достичь абсолютного совершенства. Никто не совершенен. Не бойтесь показать себя таким, какой вы есть. Мои дети видели, как я смеюсь, плачу, злюсь, прошу прощения и совершаю ошибки. Я стараюсь ничего не скрывать и показывать себя «как есть». Тем не менее я пытаюсь использовать весь спектр своих эмоций: когда мне грустно, демонстрирую детям, что нет ничего плохого в том, чтобы проявлять свои чувства и просить о помощи; когда сержусь, стараюсь делать это «правильно», подтверждая, что папа, как и любой другой человек, имеет право злиться. Если же я радуюсь или испытываю иные положительные эмоции, то обязательно делюсь ими с детьми.
Кроме того, я стараюсь подавать им пример и в том, что касается здоровья: через две недели после рождения первого ребенка я бросил курить. А ведь раньше я был заядлым курильщиком — никто из моего окружения не верил, что мне удастся избавиться от этой привычки. Однако, размышляя о том, какое влияние мое поведение будет оказывать на сына, я решил, что не хочу, чтобы в его мозгу запечатлелся дурной пример курящего отца. Мне понадобился день на раздумья — и в результате я бросил курить без специальных пластырей и лекарств: меня мотивировало исключительно желание стать хорошим примером для своих детей. Ваш ребенок будет смотреть на вас как на образец для подражания. Покажите ему лучшую версию себя.
Подкрепляем позитивное поведение
[...]Могу вас заверить: поняв, когда и как подкреплять определенные модели поведения, вы уже на 90% выиграете сражение на образовательном поле. И кроме того, процесс воспитания станет гораздо более приятным и для вас, и для ваших детей. Как родители, все мы хотим, чтобы дети постепенно приобретали нужные поведенческие привычки, ведь обычно ребенок чувствует себя увереннее, если умеет играть «по правилам».
Подкрепление — это совершенно естественный способ воздействия, помогающий закрепить определенный вид поведения. Невозможно научиться чему-то без подкрепления. Подкрепить поведение ребенка — так же естественно, как улыбнуться ему, когда он радуется, осваивая новый навык, или пытается вас чему-то научить (дети очень гордятся, когда учат взрослых). Существует множество видов подкрепления — от материального (покупка игрушки) до совершенно эфемерного (улыбка). Исследователи считают, что вещественные награды не столь эффективны (даже контрпродуктивны) и родителям лучше прибегать к более простым, нематериальным проявлениям поддержки.
[...]Это очень полезная идея, ведь каждый родитель, приступая к воспитанию своего ребенка, по большому счету стремится к установлению в детском мозгу большого количества нейронных связей, которые в будущем позволят человеку достигнуть своих целей, стать независимым и счастливым. Ребенок будет подражать вашим привычкам, перенимать ваши знания, способ мышления, принципы, ценности.
Если вам удастся связать позитивные действия с вознаграждением и чувством удовлетворения, ребенку будет проще мотивировать себя. Применять этот принцип можно в практически бесконечном множестве ситуаций: начиная с отвыкания от подгузников и заканчивая предотвращением поведенческих проблем, развитием любви к чтению, приучением к мышлению в позитивном ключе или выполнению основных задач — одеться, поесть и т.п. Научившись правильно поддерживать ребенка, вы увидите, насколько реже он станет злиться и расстраиваться, ведь его мозг уже заранее знает, как следует и как не следует себя вести в каждом случае. Перейдем к практике.
Подкрепление
Существует множество способов подкрепления; некоторые из них эффективны, а от некоторых будет больше вреда, чем пользы. Вознаграждайте ребенка обдуманно и пропорционально его заслугам. Нет смысла в том, чтобы покупать в подарок фигурку из «Звездных войн» за то, что он выключил телевизор, когда его об этом попросили, или пошел купаться, не устраивая при этом сцену. В таких случаях будет достаточно сказать: «Молодец!»
Тип поддержки или вознаграждения очень важен. Материальные вознаграждения не столь полезны (или вовсе контрпродуктивны), — следовательно, они менее эффективны, чем эмоциональные, хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Приз в виде фигурки персонажа из «Звездных войн» способен оказать меньшее воздействие, нежели битва подушками, по двум причинам. Во-первых, мозг успешнее объединяет группы расположенных рядом нейронов, так что социально адекватное поведение (выключение телевизора) прочно ассоциируется с социальной деятельностью (боем на подушках). Во-вторых, игра со взрослым вызывает иную эмоциональную реакцию, чем общение с новой игрушкой: она активизирует нейроны, отвечающие за выброс дофамина, поэтому подкрепление необходимого поведения в этом случае оказывается более эффективным. Думаю, вы уже догадались, что во втором случае между нейронами образуется больше связей (ассоциаций), чем в первом.
Злоупотребление материальными вознаграждениями опасно и еще по одной причине. Всякий раз, поддерживая ребенка каким-либо образом, вы культивируете в нем определенные ценности. Если, выполнив вашу просьбу, он получает в виде поощрения веселое общение с вами или вашу благодарность, то приходит к выводу, что именно сотрудничество объединяет его с окружающими и являет собой высшую ценность. Если же вы вознаграждаете ребенка купленной игрушкой, тем самым вы закрепляете в нем уверенность, будто вещи — это главная ценность в жизни. Когда такой ребенок повзрослеет, он не сможет ощущать себя удовлетворенным или вознагражденным без большого количества разнообразных вещей.
Если вы отдаете себе отчет в том, что ваш ребенок вряд ли станет миллионером (следовательно, не сможет позволить себе потратить деньги на любую прихоть, чтобы испытать чувство собственной значимости и счастья), то не исключено, что регулярными материальными поощрениями вы на самом деле программируете его на ощущение никчемности и несчастья. И наоборот: даже если ребенок в будущем получит доступ ко всему изобилию материальных ценностей, ваши нынешние вещественные вознаграждения все равно являются неудачной стратегией, поскольку процесс восприятия любви и взаимопомощи как высшей ценности будет протекать гораздо медленнее. На мой взгляд, чем меньше будет материальных наград, тем лучше.
Так же обстоит дело и с пищей. Награждая ребенка за хорошее поведение сластями, чипсами и прочими лакомствами, вы окажете ему медвежью услугу. Сласти и продукты с высоким содержанием жиров могут привести к быстрому повышению уровня сахара в крови. Конечно, мозг порадуется такой награде (мало что может конкурировать с сахаром, который содержится, например, в шоколаде), но вполне возможно, что и во взрослом возрасте человек будет поднимать себе настроение конфетами или продуктами, которые на время гасят зависимость от сахара, взращенную вами.
Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок рассматривал пищу как способ поднять себе настроение, не используйте еду в качестве награды. В некоторых случаях его можно поощрить приятными мероприятиями, включающими в себя сладкое угощение: если на улице лето, а ребенок ведет себя хорошо, можно вознаградить его походом в магазин за мороженым — здесь прогулка с папой или мамой становится не менее важна, чем само мороженое.
В большинстве ситуаций я все же рекомендую поддерживать ребенка при помощи социального вознаграждения. Можно поблагодарить его, поздравить, дать небольшую привилегию (например, помочь вам в каком-нибудь деле) или посидеть вместе с ребенком на полу и поиграть в его любимую игру. Ниже приведен список вознаграждений (упорядоченных по степени эффективности).
Эффективные награды
- Провести время, играя в любимые игры ребенка.
- Поручить ему ответственное задание: например, носить ключи.
- Предоставить ему привилегию: допустим, выбрать, что приготовить сегодня на ужин.
- Сказать, что он все сделал правильно.
- Похвалить.
- Поблагодарить.
Неэффективные награды
- Игрушки и другие материальные награды.
- Пища.
- Сказать: «Ты все сделал правильно, но можешь еще лучше!»
- Похвалить в присутствии других людей, вызвав тем самым смущение.
При выборе вознаграждения важно учитывать вкусы и предпочтения ребенка: некоторые дети любят помогать родителям на кухне, а другим нравится мыть машину; для одних лучшей поддержкой будет порисовать с мамой, а для других — послушать сказку. Как бы то ни было, постарайтесь не забывать, что поведение ребенка не должно определяться стремлением получить награду.
Награда — это всего лишь приятный бонус, который подкрепляет позитивное поведение, чтобы оно чаще повторялось без приложения дополнительных усилий. Положим, ребенок делает вывод, что мама порисует с ним, если он вымоет посуду. Этот вывод не принесет ему никакой пользы, поскольку заставит воспринимать мытье посуды не как социальную ответственность, а лишь как способ получить награду.
Когда использовать подкрепление
1. Когда это необходимо. В первую очередь вам нужно понять следующее: прибегать к подкреплению абсолютно естественно. Когда ребенок, исследуя мир, находит что-то интересное — или, разговаривая с младшим братиком (которому всего несколько месяцев от роду), получает в ответ его взгляд, — он испытывает чувство удовлетворения. В свою очередь, младенец тоже испытывает удовольствие от общения с другим человеком, когда, например, воспринимает от старшего брата речь и заботливые жесты, обращенные к себе.
2. Немедленно. Как мы уже выяснили, чем ближе находится подкрепление к самому действию, тем оно эффективнее. Для любых операций мозгу требуются лишь доли секунды, поэтому он сможет установить прочную ассоциацию между одним видом поведения и другим (например, между уборкой игрушек и маминой благодарностью) лишь в том случае, когда оба события следуют практически друг за другом.
3. «В кредит». Иногда бывает сложно «наградить» ребенка сразу, поскольку задача требует повторения определенных действий в течение некоторого периода времени. Предположим, вы хотите, чтобы ребенок ежедневно в течение недели складывал грязную одежду в корзину. Для малыша это может оказаться непростым заданием, но можно сделать процесс более приятным, — скажем, каждый раз после выполнения задания оставляя зарубки на специальной дощечке или рисуя забавные рожицы на листе бумаги, прикрепленном рядом с корзиной для грязного белья.
Таким образом мы не только позволяем ребенку почувствовать, что он получает награду, когда делает все правильно, но и откладываем вручение главного приза, используя для подкрепления небольшие, более доступные награды. Разделение долгосрочных задач на небольшие части — очень эффективная стратегия. Этот сложный умственный навык является отличительной чертой людей, способных достигать своих целей. Следовательно, разбивая долгосрочные цели на более мелкие, вы помогаете своему ребенку сформировать данный навык.
4. Когда ребенок меняется к лучшему. Возможно, самая распространенная ошибка, которую родители допускают в процессе воспитания, — это незнание, как наградить детей за происходящие изменения. Мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, которые нам не нравятся. Один брат дерется с другим, ребенок кусает одноклассников или отказывается одеваться, когда мы его просим. На этом этапе хочу дать вам совет, в ценности которого вы со временем убедитесь сами: не ждите, пока его поведение станет в точности таким, какого вы ожидаете. Вознаграждайте ребенка, если видите прогресс: пусть у него получается чуть лучше или хотя бы чуть менее плохо, чем раньше.
Подкрепление как ловушка
Подкреплениями-ловушками я называю все вознаграждения, которые скрывают в себе какой-нибудь обман и, следовательно, являются контрпродуктивными.
1. Подкрепление с нескрываемым недовольством. Если с недовольством отнестись к хорошему поведению ребенка или потребовать от него большего, то малыш испытает разочарование вместо удовлетворения, которое должна вызывать поддержка. Например, мать Анжелы говорит: «Ты, конечно, все убрала, но мне пришлось трижды просить тебя об этом».
В таком случае девочка чувствует, что ей делают выговор за поведение, и приходит к выводу, что оно того не стоит — прилагать усилия, если все равно отругают.
2. Подкрепление, которое вызывает обиду или чувство вины. Если, одеваясь, ваш ребенок все делает правильно, а вы говорите: «Молодец, Рикардо, сегодня ты хорошо оделся — не так, как обычно», то его мозг воспримет ваши слова как упрек, и поддержка окажется бесполезной.
3. Подкрепление, выражающее обязательство. Когда ребенок слышит слова вроде: «Молодец, Алиса, надеюсь, что отныне ты будешь поступать так всегда», его мозг тут же распознает их как требование, а не как вознаграждение. В результате вместо удовлетворения ребенок будет испытывать разочарование. Вот что происходит в мозге ребенка при столкновении с такой поддержкой-ловушкой.
Как вы можете заметить, эффект проявляется мгновенно: ребенок испытывает грусть или разочарование. В краткосрочной перспективе такая поддержка неэффективна, потому что мозг не чувствует удовлетворения. Может потребоваться время, чтобы ребенок снова начал хорошо себя вести. Что же касается долгосрочной перспективы, то повторное применение подобных подкреплений-ловушек приведет к эмоциональному отдалению ребенка от родителей: неудовлетворенность, вызванная этими «отравленными дротиками», заставит его дистанцироваться от них.
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