«Молодец, но мог бы и лучше» не работает! Как родителям правильно воспитывать детей и программировать их на саморазвитие, любовь к себе (и людям!) и даже ЗОЖ?

Показываем хорошие примеры для подражания

Дети развивают большую часть своих интеллектуальных и эмоциональных способностей посредством наблюдения и подражания. Если у вас несколько детей, то вы, скорее всего, видели, как младший ребенок подражает старшему. Дети подражают и вам, повторяя все — и хорошее, и плохое. Такой тип подражания представляет собой основную форму обучения и развития мозга. Детеныши зебры убегают ото львов просто потому, что все остальные зебры так делают. Точно так же ведут себя и наши дети: если мать, испугавшись паука, вскрикнула, то и ребенок будет бояться пауков.

В нашем мозге существует нейронная цепочка, основная цель которой — обеспечивать обучение посредством наблюдения. Каждый раз, когда ребенок видит, как отец произносит его имя, срабатывает эта цепочка, известная как «зеркальные нейроны»*: малыш представляет себе, как его губы и язык занимают такое же положение. Когда ребенок видит, что мама ведет себя уважительно с окружающими и спокойно справляется с проблемами (или, наоборот, нервничает и с презрением относится к другим людям), все это отражается в его мозге, как в зеркале. Зеркальные нейроны, словно камера, записывают ваше поведение и программируют мозг ребенка так, чтобы он мог повторить его в подобных ситуациях.

* Зеркальные нейроны — нейроны головного мозга, которые возбуждаются как при выполнении определенного действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другим существом. Такие нейроны были достоверно обнаружены у приматов, подтверждено их наличие у людей и некоторых птиц. Прим. ред.

Таким образом, первая задача при выработке правильного поведения заключается в том, чтобы предоставить ребенку для подражания положительные модели. Бесполезно пытаться развить у ребенка позитивный стиль мышления (как бы родителям этого ни хотелось), если реплики, которые он то и дело слышит от отца или матери, пессимистично окрашены. Почти невозможно привить детям уважение к другим людям, если они постоянно становятся свидетелями того, как родители кого-то критикуют.

Среди всех областей развития есть одна, в которой положительные модели играют решающую роль, — это управление гневом и разочарованием. Ученые провели множество исследований, в ходе которых подтвердилось, что дети учатся выражать гнев и управлять им, в точности копируя своих родителей. Мальчики, как правило, в большей степени повторяют поведение и выражения отца, а девочки — матери.

Отсюда следует, что влияние, которое мы оказываем на своих детей и учеников, имеет огромную силу: достаточно одного пренебрежительного жеста, фразы в духе: «Ты понятия об этом не имеешь!» — чтобы ребенок начал презрительно относиться к своим младшим братьям и сестрам или одноклассникам. Однажды отругав трехлетнего ребенка, позднее вы можете столкнуться с последствиями: он будет отводить душу на сверстниках.