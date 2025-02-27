Зачем всем тренировать почерк? Это улучшает память и способность учиться в любом возрасте х 3! Вот подборка упражнений

Не пренебрегайте письмом от руки. В наше время клипового мышления — это один из самых простых способов не только научиться красиво выводить поздравления в открытках, но и прокачать скилл запоминания больших объемов информации и дисциплинировать психику (чтобы не подгорало, как у диснеевского Аида). Какие рукописные экзерсисы оттачивать? Рассказываем в статье.
Какие зоны мозга стимулирует рукопись
Если вы думаете, что вам
этот мир этот скилл абсолютно понятен, привычен и вообще примитивен, то пересмотрите свою позицию. То, что мы умеем писать, не означает, что во время выведения букв, цифр и знаков препинания наша голова не трудится. Пока рука строчит: «Дорогой дневник, мне не передать всю ту боль, что 23 февраля и 8 марта не подарили нам дополнительные выходные...», задействуются и тренируются следующие области мозга (их функции объясняем упрощенно!).
Моторная кора: Она координирует движения рук и пальцев (помогает ей в этом теменная кора, руководящая ориентированием в пространстве). И, кстати, если кажется, что ваш почерк заметно испортился со школьных времен, объяснение простое — моторика отвыкла контролировать этот процесс.
Зрительная кора: Тут все просто, эта часть работает на визуальное восприятие всех символов и уточняет, как они должны выглядеть на бумаге. К слову, так мозг и практикуется в том, чтобы различать написанное любимой куриной лапой. А осмыслить то, что вы пишите, и сохранить это позволяют ассоциативные зоны.
Лобные доли: Регулируют и организуют то, что рука согнута и покоится на столе, а кисть трудится над написанием N тысяч знаков.
Зоны обработки языка: Центр Брока отвечает за проверку синтаксиса и грамматики (и, кстати, за артикуляцию), а система из височных, лобных и теменных структур обеспечивает понимание слов и речи в целом.
Память: За долгосрочную и краткосрочную память ответственны одновременно множество областей мозга (в частности, префронтальная кора, мозжечок, гиппокамп, амигдала). И все они сосредоточены на том, чтобы вы не забыли, что вообще такое буквы, и что именно вы хотите изобразить на листе.
Чем лучше в сумме работают все эти зоны тем проще, к примеру, проходит не только создание эпистолярного шедевра длиной в три пергамента, но и обучение новому (языку, графическому приему и в принципе любому умению), запоминание и анализ (!) больших объемов прочитываемой и конспектируемой информации.
Как работа с почерком становится медитацией и антистресс-практикой
Систематическая письменная гимнастика может очень классно помогать успокаиваться, приходить в себя, выпускать эмоции, находить точку заземления. Доказательство тому многоаспектное.
Во-первых, письмо от руки требует внимания и концентрации. Здесь нет Т9, автоматического выравнивания и других прелестей клавиатуры, освобождающих мозг от необходимости проверять написанное. Так что нет ничего лучше для повышения писательской осознанности, чем дать себе (и выполнить) задание написать текст хорошо с первого раза.
Во-вторых, никто не запрещает выводить симпатичные (или не очень) загогулины и хвостики у букв, подчеркивать и вообще максимально свободно выражать свои мысли и чувства. Своего рода арт-терапия, чтобы сбросить лишнее напряжение и выговориться (если друзья уже не могут слушать повтор одной и той же вопиющей истории).
В-третьих, повторим, что развиваются психомоторные навыки: когнитивные способности, память. Это снижает стресс, сокращая количество ситуаций, в которых человек что-то не понял, забыл.
В-четвертых, общий дискомфорт редуцируется благодаря рутинности работы и ее ассоциацией с чем-то привычным и знакомым. Эта связь заземляет, создает ощущение безопасности (все устойчиво, все понятно), когда в остальное время мы беспокоимся о настоящем и будущем.
В-пятых, выполнение спокойных пишущих движений в ритме и тишине может стать буквально медитацией и убрать шум фоновых мыслей.
И, наконец, фиксация собственных переживаний помогает не только высказываться, но и осмыслять, анализировать то, что тревожит человека, становясь определенной точкой роста.
15 упражнений для почерка
Попробуйте выполнять их ежедневно на протяжении 10-15 минут!
Алфавит: Напишите все буквы, как прописные, так и строчные. Сфокусируйтесь на том, чтобы наклон и высота не «скакали».
Цифры: То же самое, что и с буквами. Тренируйтесь прописывать 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 одинаково. Кстати, можете поэкспериментировать со стилями: к примеру, сначала изображайте цифры в прописи, затем в клавиатурном варианте, а потом пишите их так, как требует Почта России при заполнении индекса на конверте.
Контуры: Нарисуйте буквы и/или цифры так, как будто потом собираетесь их раскрасить. Тогда появится углубленное понимание их формы.
Связные слова: Чтобы апгрейдить плавность письма, выведите несколько слов, используя соединительные линии между буквами. Обратите внимание, чтобы пропусков не было.
Фразы: Усложните предыдущее упражнение и пропишите краткие цитаты. Кстати, поможет затем красиво парировать в разговоре или правильно расставлять приоритеты. К примеру, зафиксируйте знаменитую фразу главного героя зумеров Прохора Шаляпина (и почитайте наш разбор его феномена!):
«Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствий и отдыха»
Медленное письмо: Разделите слова на слоги и пишите неспеша (не забывайте соединять буквы!).
Склонения и окончания: Попрактикуйтесь в написании различных форм одних и тех же слов. Это поможет улучшить гибкость почерка.
«Оскара» — Юре Борисову
«Оскар» для Юры Борисова
«Оскару» — Юра Борисов
Эксперимент: Пробуйте писать под разным углом наклона, с разным размахом и шириной букв — как в правую, так и в левую сторону. Так станет понятнее, как вашей руке (и мозгу!) комфортнее и какой стиль вам ближе.
Рутина: Попробуйте вести дневник или оставлять самому себе письменные заметки-мотиваторы на регулярной основе. Это — залог того, что вы не забросите тренировки и даже в самый ретроградный день будете находить поддержку в виде письменного разговора с самим собой.
И вот несколько идей, которые помогут еще больше разнообразить процесс и убедить мозг в том, что тренировки почерка — не грустная повинность, а интересное занятие (особенно полезно для детей).
В воздухе: Используйте палец или ручку и «пишите» в воздухе. Благодаря усложненным условиям (когда нет визуальной помощи) будут формироваться новые нейронные связи, тренирующие представление о том, как должны выглядеть разные символы.
Вслепую: Закройте глаза и выполните одно из первых упражнений. Затем откройте глаза и проверьте, насколько ровным и аккуратным получился текст (не расстраивайтесь, если он съехал далеко и надолго!).
«Гарри Поттер»: Используйте как (маггловские) ручку, фломастер, карандаш, кисть, так и (подобно ученикам Хогвартса) перья. И старайтесь, чтобы почерк оставался одинаково волшебным.
Не доминирующей рукой: Правши берут ручку в левую кисть, левши — в правую. Пишем!
Муки творчества: Выведите письмо Татьяны Онегину или ответный опус, применяя разные стили. Кстати, можно усложнить упражнение и попросить кого-то диктовать вам текст, чтобы вы успевали ориентироваться аудиально и одновременно менять шрифты.
Письмо под музыку: Включите любимый плейлист и пишите под его биты. Так вы расслабитесь и не будете чувствовать напряжение в процессе живописания.
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