Зачем всем тренировать почерк? Это улучшает память и способность учиться в любом возрасте х 3! Вот подборка упражнений

Какие зоны мозга стимулирует рукопись

Если вы думаете, что вам этот мир этот скилл абсолютно понятен, привычен и вообще примитивен, то пересмотрите свою позицию. То, что мы умеем писать, не означает, что во время выведения букв, цифр и знаков препинания наша голова не трудится. Пока рука строчит: «Дорогой дневник, мне не передать всю ту боль, что 23 февраля и 8 марта не подарили нам дополнительные выходные...», задействуются и тренируются следующие области мозга (их функции объясняем упрощенно!).

Моторная кора: Она координирует движения рук и пальцев (помогает ей в этом теменная кора, руководящая ориентированием в пространстве). И, кстати, если кажется, что ваш почерк заметно испортился со школьных времен, объяснение простое — моторика отвыкла контролировать этот процесс.

Зрительная кора: Тут все просто, эта часть работает на визуальное восприятие всех символов и уточняет, как они должны выглядеть на бумаге. К слову, так мозг и практикуется в том, чтобы различать написанное любимой куриной лапой. А осмыслить то, что вы пишите, и сохранить это позволяют ассоциативные зоны.

Лобные доли: Регулируют и организуют то, что рука согнута и покоится на столе, а кисть трудится над написанием N тысяч знаков.

Зоны обработки языка: Центр Брока отвечает за проверку синтаксиса и грамматики (и, кстати, за артикуляцию), а система из височных, лобных и теменных структур обеспечивает понимание слов и речи в целом.

Память: За долгосрочную и краткосрочную память ответственны одновременно множество областей мозга (в частности, префронтальная кора, мозжечок, гиппокамп, амигдала). И все они сосредоточены на том, чтобы вы не забыли, что вообще такое буквы, и что именно вы хотите изобразить на листе.

Чем лучше в сумме работают все эти зоны тем проще, к примеру, проходит не только создание эпистолярного шедевра длиной в три пергамента, но и обучение новому (языку, графическому приему и в принципе любому умению), запоминание и анализ (!) больших объемов прочитываемой и конспектируемой информации.