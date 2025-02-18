11 советов для тех, кто хочет начать медитировать: как дышать, надо ли отгонять мысли и почему в «японской» позе спина точно не затекает

Как сесть, чтобы ноги и спина не затекали?

Начинать стоит с самых простых поз, а затем усложнять их и подбирать те, которые больше нравятся. Расскажу о нескольких вариантах.

Сидя на краю стула

Подходит для любого уровня подготовки, возраста и веса. Потребуется стул, диван или кресло. Нужно сесть на край с ровной спиной, колени — в положении 90 градусов. Если сложно держаться ровно, то можно опереться о спинку. Руки расслабленно лежат на коленях или сложены ладонь в ладонь. Голову немного опустите вниз. Челюсть не напрягаем. Глаза прикрыты. Важно не шевелиться (или хотя бы стараться!) — для этого выберите максимально удобную позу, но не забывайте про прямую спину.

Разумеется, медитация не должна ощущаться как пытка. Поэтому, если ноги сильно затекли, поменяйте их местами, оставаясь при этом с закрытыми глазами.

«Классическая» поза

Поза «сидя на краю стула» неплоха для начала, однако постепенно стоит обращаться к традиционной медитации на полу. Такое положение более компактное и устойчивое, что положительно влияет на качество и глубину самой практики. В самой известной вариации — располагаемся на полу со скрещенными ногами.

Однако сидеть на полу без опоры для любого новичка трудно: спина округляется, колени не могут опуститься на пол и просидеть с ровной спиной даже пару минут – чистый челлендж. Решить эту проблему помогут специальные подушки для йоги — с их помощью 10-15 минут пройдут легко.

«Японская» поза

Очень удобна! Нужно поставить колени вместе и сесть ягодицами на пятки. Есть еще одна вариация: нужно сесть так же, только раздвинуть колени немного шире и стремиться ягодицами сесть между разведенных пяток.

Лежа

Одна из самых сложных конфигураций. Так как для нашего тела «положение лежа» + «расслабление» = сон, из-за этого сложно сохранять бодрость и ясность сознания. Конечно, если по состоянию здоровья вы не можете выполнить практику сидя, то делайте это в горизонтальной плоскости.

Как дышать?

Есть два ключевых правила:

Дышать через нос. Сначала сделайте три глубоких вдоха через нос и выдыхайте через рот, это позволит настроиться и отпустить напряжение. Далее дышите в свободном ритме через нос. Дыхание должно быть естественным на протяжении всей практики. Не нужно его контролировать каждую секунду.

Еще есть методы «продышки». Когда я познакомился с ними, то удивился, какой крутой заряд бодрости и энергии они дают, если их делать по утрам. Вот простая, но в то же время очень мощная дыхательная техника. Она занимает ровно три минуты, и ее можно делать в любой момент, когда чувствуете усталость, потерю сил или хотите стать продуктивнее. Здесь всего три части:

Интенсивное дыхание

Восстановление дыхания

Задержка дыхания

В первой части мы делаем глубокий вдох через нос, а выдох — через рот, надувая щеки. Представляем, что перед нами стоит именинный пирог, а нам нужно одним интенсивным выдохом задуть все свечи. Повторите это упражнение со вдохами и выдохами примерно 12 раз. Произойдет мощная гипервентиляция и в какой-то момент, может начать кружиться голова, если физическая подготовка не на высоте. Если комната поплыла, верный признак, что пора заканчивать. Кому-то будет достаточно и меньше 12 таких вдохов-выдохов. А если человек в хорошей форме и чувствует, что готов сделать еще, то для новичка максимум — 20.

Дальше – вторая часть. Мы интенсивно подышали и теперь возвращаемся к нормальному ритму, делаем несколько спокойных дыханий. Нужно сделать столько, чтобы почувствовать, как организм постепенно приходит в равновесие.

И третий этап. Идем в задержку дыхания из состояния расслабления, ощущения, что дыхание пришло в норму. Мы делаем только одну задержку дыхания на вдохе: расширяем грудную клетку, удерживаем это положение, подбородок чуть опускаем к груди. Наша задача: про себя считать секунды. Для первого раза стремитесь к 60 секундам, но без насилия над собой по мере ресурсов. Когда появляется дискомфорт, делаем мягкий вдох и выдох и плавно восстанавливаем дыхание.

Что делать, если чувствуешь себя глупо?

В медитации как таковой нет ничего постыдного: это не эзотерика, а такая же физическая практика, как силовые или кардио. Но если вы все же боитесь «косого взгляда» от соседа по квартире или коллеги в офисе, скажите ему:

«Я буду делать медитацию, чтобы повысить концентрацию внимания и прислушаться к телу. Если хочешь, давай попробуем вместе».

Но, конечно, если вы очень стеснительный человек, лучше выбирать место и время, где и когда никто не помешает.