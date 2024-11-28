Докмед: ретриты и медитации могут «починить» уставший мозг! Почему в 2024 мы хотим «отключиться» от мира и как делать правильно?

Как на медитацию смотрят психологи?

Объясняет психолог, ICF коуч, ведущая тренингов Mindfulness в CBT Clinic Анастасия Ханикот:

В современном мире, где технологии буквально пронизывают каждый аспект нашей жизни, многие испытывают значительную перегрузку информацией и постоянное чувство тревожности из-за бесконечного потока новостей, уведомлений и необходимости цифрового присутствия.

Мы заходим читать новости и сталкиваемся с новым кризисом, вызовами, проблемами. Проверяем соцсети и чувствуем давление, потому что идеальные картинки лучших моментов жизни наших знакомых подчеркивают контраст с нашей собственной реальностью, которая редко бывает столь безупречной. Такой поток информации создает впечатление, что мы должны всегда быть на высоте и что-то улучшать в себе, в своей жизни, что приводит к постоянному внутреннему напряжению.

Желание уйти на ретрит и на время отказаться от телефонов — это не просто попытка избежать повседневного стресса, а способ снизить уровень тревожности, улучшить сон и снизить «перегрузку» мозга. Кроме того, в этой «тишине» мы легче подключаемся к своему внутреннему миру, замечаем свои истинные потребности и можем сосредоточиться на важных для нас аспектах жизни и идеях, которые часто подавляются в шуме повседневной жизни. В этом смысле ретрит становится своего рода тренировкой для ума, возвращая его к основам: спокойствию, присутствию в настоящем моменте и умению быть внимательными к себе и другим.

И хотя ретриты действительно дают нам мощный инструмент для восстановления внутреннего баланса и освобождения от цифровой перегрузки, важно понимать, что для неподготовленного человека резкое участие в ретрите может оказаться непростым. Погружение в интенсивные практики и отказ от телефона (например, на ретрите Випассана) могут вызвать внутреннее сопротивление и даже дискомфорт. Поэтому, когда участники возвращаются к привычной жизни, им бывает трудно перенести навыки осознанности и спокойствия в повседневность.

Представьте: вы устали, выгорели на работе и решили поехать на ретрит. Допустим, что вы восстановились, но через две недели или месяц вернулись на место работы, где, например, среда провоцирует выгорание — боюсь, что эффект только от ретрита будет весьма временным.

Я бы сказала, что в долгосрочной перспективе небольшие, регулярные практики осознанности в обычной жизни, такие как отказ от телефона (например, перед сном), ограничение соцсетей (у всех же стоит таймер на приложения?) и короткие моменты тишины и практики заземления в течение дня, могут быть более эффективными. Такие действия накапливают положительный эффект и помогают постепенно развивать устойчивую способность к внимательности и спокойствию, что значительно снижает уровень стресса и улучшает качество жизни.

Как новичку войти в медитацию?

Советует Игорь Будников:

Начните именно с mindfulness-медитации. Потому что не все практики одинаково полезны, а у этой давно формируется доказательная медицинская база. Она «тренирует» ум, развивает ощущение здесь и сейчас, ясности и равностности.

Занимайтесь регулярно. Сделать 10 практик каждый день по 5-10 минут не так сложно, но даст представление, насколько вам это подходит.

Не перестарайтесь. Не мучайте себя, сидя в неудобной позе на полу. Начните, сидя на стуле с прямой спиной. Или, если вы всерьез решили освоить медитацию, найдите для себя специальную подушку для практик.

Будьте дисциплинированы. Лучше всего выбрать одно время для практики, например, 15 минут утром.

Ведите дневник. Но не из разряда «дорогой дневник, мне не подобрать слов…», а фиксируйте туда свое состояние до медитации и сразу после нее. Рефлексируйте на тему, как прошел ваш день: сколько раз вы чувствовали спокойствие, как повели себя в стрессовой ситуации, удалось ли не вовлечься в ссору или скандал и так далее.