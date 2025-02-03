«Мир не вертится вокруг тебя!»: что такое синдром главного героя и как не спутать его со здоровым эгоизмом и осознанностью?

Как часто, надевая наушники, вы представляете себя ключевым персонажем сериала? Или романтизируете рабочие пробежки с кофе to go? Каждый из нас не прочь помечтать. Но есть и такие случаи, когда фантазии приводят не туда. Разбираемся, что такое синдром главного героя и как он влияет на современное общество.
Еще в темные времена пандемии интернет-комьюнити заговорило о «главных героях» в контексте трендов. В 2021 году соцсети покорил формат рилсов, где блогеры придумывают новые истории своей жизни, пытаясь скрасить ковидную реальность. Тогда даже запустили хештег #MainCharacter, а пользователи цифрового пространства все чаще и чаще «играли» в протагонистов.
Кто такой «главный герой»?
Синдром главного героя (СГГ)— состояние, когда человек представляет себя главным актером своей собственной жизни. Поведение и самосознание таких людей связывают с излишней концентрацией на себе, социальной изолированностью и проблемами с ментальным здоровьем. Часто, находясь рядом с таким персонажем, мы чувствуем себя ущемленными или неуверенными.
Синдром распространен в 2025-м из-за сильного влияния онлайн-пространства и медиа-образов на каждого отдельного человека. Его формированию способствует желание «казаться», а не быть, и излишнее внимание к виртуальной жизни, которая часто кажется лучше и приятнее реальной.
«Человек стремится сделать свой собственный миф. Мы хотим акцентировать свое внимание на чем-то будничном, сделать события не фоновыми, а важными и заметными. Это как раз то, что мы чаще понимаем под романтизацией и то, что способствует развитию синдрома главного героя сегодня» — рассказывает кандидат психологических наук и руководитель Психологического центра личных историй, преподаватель СПбГУ Юлия Зайцева.
Люди с ССГ представляют себя в разных обстоятельствах, придумывают свои байопики, где они находятся на особом положении. Эксперты отмечают, что раздумывать о разных аспектах своей личности совершенно нормально, но с «главными героями» дело обстоит совсем иначе. Люди, которые страдают этим синдромом, напротив, хотят быть кем-то совершенно другим, желаемые сюжеты их жизней совсем не реалистичные.
Отношение к синдрому стало еще более настороженным за последние несколько лет. Дело в том, этот феномен обратил на себя внимание профессиональных психологов — специалисты все чаще начали обращать внимание на опасность существования в придуманных мирах. Несмотря на то, что термин еще не вошел в академический дискурс, разговоры о нем ведутся уже несколько лет.
СГГ проявляется через:
- Желание романтизировать любые события своей жизни;
- Склонность к драматизации;
- Зависимость от социальных сетей;
- Выраженные нарциссические черты;
- Искаженные представления о реальности.
Истории главных героев: Данко, Алеша Попович и супермен
Мы встречаем протагониста еще в книгах, которые проходим в школе. Вспомним саги, эпос и былины о богатырях — все они про выдающуюся личность, которая всегда готова спасти окружающих. Речь идет об известных нам мифологических и романтических персонажах. Например, нечто подобное мы видим в сюжетах про Данко, Одиссея.
«Через такого героя из мифов мы как бы смотрим за миром, он един и неизменен. Мы узнаем о мире через деяния лица, которое было рождено более великим, чем мы» — уточняет психолог-исследователь Юлия Зайцева.
Приближаясь к постмодерну, мы смотрим на героя уже глобальнее. Теперь он является таковым только в определенном контексте. То есть, постмодернистский ключевой персонаж становится лидером не из-за того, что он исключительная личность, а только из-за странных стечений обстоятельств. И со своими способностями он взаимодействует по-новому: ему не нужно ничего развивать, нужно только контролировать.
Например, известный нам Человек-паук стал обладателем сверхспособностей, потому что его случайно укусило необычное насекомое. Знакомая история, не правда ли? Это и есть развитие «main character» в постмодерне. И все сторителлинги в комиксах Marvel и DC тоже намекают нам на популярный сегодня психологический синдром.
«Мир, где антигерой пал» — современные протагонисты и антагонисты
Пока не по-научному, но рассуждать о СГГ мы можем на примере социальных сетей. Причем достаточно свободно — сам синдром «гуляет» в качестве темы для рилсов и постов на разных площадках уже не первый год.
Исследователи-социологи ВШЭ проанализировали мнение студентов и видео-контент в YouTube еще в 2020 году и пришли к выводу, что формированию синдрома подвержена та часть общества, которая продолжает активно пользоваться виртуальными платформами и, в связи с этим, активно романтизирует свою жизнь.
- Осознанность
Трендовое mindcare-понятие, которым часто оперируют в медиа сегодня, на деле не настолько ментально полезно.
«Говоря о синдроме главного героя и смежных явлениях, понятие осознанности, конечно, имеет место. Только речь идет не о "проснуться здесь и сейчас", то есть не о классическом понимании осознанности. В нашем случае речь идет о другой осознанности, о стремлении увидеть смысл в длительном действии» — проясняет Юлия Зайцева
О другой форме осознанности говорят и специалисты. Рассуждать о «mindfullness» в ее классическом понимании сложно в случае ССГ, ведь здесь происходит удаление от реальности, а не ее непосредственное восприятие. Мы говорим уже о некоторых формах искажений.
- Стейджинг (режиссирование, декорирование жизни)
Создать свой плейлист, организовать пространство и устраивать свидания с самим собой — казалось бы, предложенные методы могут помочь разнообразить будни и не несут за собой совершенно никакой опасности. Так ли это? Не всегда.
«Ты начинаешь работать на свой образ, на его поддержание. Люди начинают понимать свою безличность, ненужность. В определенный момент человек сталкивается с кризисом и понимает, что все, что он делает — ненастоящее, виртуальное», — считает собеседница редакции.
Феномен main character позволил пролить свет на некоторые очевидно странные, а порой и пугающие вещи, которые романтизируют люди. Например, мы можем видеть контент об эстетизации психических расстройств или преступности. Модераторы сегодня помечают его цензурой, но, тем не менее, такие публикации создаются. Кроме того, проблема оправдании аморальных явлений уже обсуждается учеными: есть много научных исследований, авторы которых говорят о ее деструктивности.
Культура отмены: протагонисты vs. антагонисты-злодеи в социальных сетях
Современный герой — локален, он уже не несет людям то, что нес в предыдущих эпохах. Продукт, который создает сегодняшний main character часто не имеет желаемого смысла. Он пишет свои истории с нуля, но эти истории кажутся эфемерными. Наш эксперт отметила, что эфемерность — отличительная черта всех сегодняшних звезд.
«Все, что вокруг них, кажется настоящим, но сами они понимают, что все фальшиво. Они ищут чего-то, но упираются в виртуальность. Сегодня люди фотографируют картины в музеях, а не наслаждаются ими — такова специфика героя современного мифа» — заявляет Юлия Зайцева.
Еще одна особенность нынешнего главного героя — измененная востребованность. Если раньше он ждал аплодисментов и общественного признания после того, как спас короля от дракона или Нью-Йорк от злодея, то теперь признание толпы кажется примитивнее.
Нынешний лидер сюжета боится «cancel culture» и переживает, что его контент не будет оценен. Мы часто обращаем внимание на зависимость от интернет-пространства в современном мире, постоянно думаем над кибердетоксами и ретритами, но рассуждение об эффективности этих методов — сложный вопрос, ведь именно на образе в социальных сетях и строится индивидуальность.
«Героизм» сегодняшних «медиа–богатырей», основанный на интернет-идентичности, может быть лишь попыткой казаться полезным для общества, может быть формой, которая выражает стремление не «скатиться» до Доктора Зло. То есть, мы боимся критики еще больше, чем наши предки. Это, очевидно, влияет на superhero сегодняшнего дня и на представление о нем.
«Тебе поставили 1000 лайков. Делаем вывод: ты двигаешься в нужную сторону для этого общества. Тебя «отменили», поставили пальцы вниз или начали отписываться — ты делаешь что-то не так. Это и есть сегодняшняя форма одобрения. Она предельно проста» — отмечает психолог.
Образ жизни современных медиа-пользователей полностью завязан на социальном представлении о них. В наших реалиях это нормально и логично, но если исходить только из желания получить одобрение в сети, то есть риск «провалиться» в свои фантазии и не выбраться.
В чем кроется опасность?
Романтизация помогает нам разнообразить свою жизнь, но случается и так, что она приводит к вполне реальным психологическим нарушениям.
В медицинской практике уже обсуждаются последствия неконтролируемого фантазирования.
Навязчивые грёзы (MDS – 16) — постоянное и очень интенсивное продумывание сюжетов и миров, которое заменяет человеку его обычную жизнь, мешая межличностному и профессиональному функционированию.
Кроме того, существует шкала для определения тяжести заболевания, а также тест, служащий некоторой формой для самодиагностики.
«Человек падает в это как в галлюцинацию. Естественно, что многие любят помечтать перед сном или пофантазировать о чем-то, это абсолютно нормально. Но если говорить о патологии, то «заложник» собственных грез перестает контролировать их вовсе. Человек может "упасть" в свои грезы в любой момент, во время стресса, например. Здесь речь идет о клиническом случае» — делится Юлия Зайцева.
Из всех состояний, к которым может привести романтизация, синдром навязчивых грез — наиболее опасное.
Симптомы, по которым можно распознать такое клиническое состояние:
- Пациент находится в «мечтах» длительное время в течении дня;
- Фантазии пациента напоминают фильмы или книги, сюжеты обычно очень яркие;
- Триггерами для погружения в грезы становятся фильмы или музыкальные композиции, некоторые слова и фразы;
- В ходе мечтаний пациент совершает однообразные действия.
- Пациент подражает своему придуманному идеалу в обычной жизни (с помощью фраз, манер, поступков и т.д.)
Как справиться с синдромом главного героя?
Вот несколько советов, которые помогут преодолеть его:
- Переключайте внимание с себя на других
Когда вы ловите себя на зацикленности, постарайтесь уйти из центра внимания. Причем, не только общественного, но и своего собственного. Например, если вы на свадьбе или дне рождении вашего друга, старайтесь переключиться на событие, которое происходит именно сейчас. Ваши близкие радуются — стремитесь разделить эту радость вместе с ними, кто-то из вашей компании переживает — включайте сочувствие и попробуйте ему помочь.
- Прислушайтесь к себе настоящему
Постарайтесь сверить, насколько транслируемый вами образ соответствует вашим истинным желаниям. Например, если вы хотите выложить в социальную сеть фотографию с тостами из авокадо, а на самом деле хотели бы поесть пиццы — слушайте себя и выбирайте Маргариту!
- Спросите себя, почему вы хотите изменить свой образ
Возможно, вас не устраивает что-то в себе или вашем окружении. Если возможно, поищите способы справиться с этим. Отличным методом может быть разговор со специалистом или самостоятельные попытки принять действительность.
Романтизация — это все-таки хорошо или плохо?
Нельзя сказать, что романтизация — только отрицательное явление. Она не всегда приводит к формированию СГГ и более опасным состояниям. У нее вообще есть масса преимуществ! Например, мы можем сделать нашу рутину интереснее или полюбить университетский предмет, который дается нам трудно. Стоит лишь спуститься в кофейню и взять большую кружку латте, надеть красивую одежду или включить приятную музыку — жизнь и работа будут ощущаться совершенно по-другому.
Однако не стоит забывать, что мера — самая важная составляющая успеха. Излишняя склонность к дополнению и искажению реальности может привести к некоторым формам психических расстройств, асоциальному образу жизни или психологическому дискомфорту.
Кино о синдроме главного героя
Для того, чтобы понять явление «main character» еще лучше, рекомендуем взглянуть на несколько фильмов, где это явление раскрывается еще понятнее!
- «Персонаж», 2006, реж. Марк Форстер
История Гарольда Крика, сотрудника налоговой службы. Жизнь Гарольда протекает крайне рутинно: он всегда встает и ложится спать одно и то же время, а также подсчитывает количество движений щеткой при чистке зубов. Внезапно он начинает слышать голос, который сопровождает все его действия комментариями. Испугавшись, Гарольд идет к психиатру, однако поставленный диагноз «шизофрения» его никак не убеждает. Дело в чем-то другом.
- «Не романтично ли это?», 2019, реж. Тодд Штраус-Шульсон
Легкая кинокартина с Ребел Уилсон в главной роли. Натали, архитектор, уже давно утратила веру в любовь и романтические комедии. Однако все меняется после встречи со случайным грабителем: потеряв сознание, она приходит в себя в совершенно ином Нью-Йорке, где все вокруг кажется ярким и необычным. Вскоре Натали осознает, что попала внутрь одного из тех самых ромкомов, подчиняющихся всем общепринятым канонам.
- «Август. Восьмого», 2012, реж. Джаник Файзиев
Москвичка Ксения отправляет сына Тёму к бывшему супругу–офицеру, который уверяет, что путешествие будет безопасным и приятным. Сам Тёма, не испытывая ни малейшего страха, отправляется в дорогу вместе с отцом, которого воспринимает как доброго и непобедимого. Но кошмарные игровые фантазии ребенка превращаются в жестокую реальность. Грань между жизнью и смертью стирается до состояния жуткого компьютерного симулятора, которым управляет кто-то другой, ты начинаешь жить так, словно каждый миг может стать последним.
Текст: Маргарита Тугарева
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