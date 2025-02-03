«Мир не вертится вокруг тебя!»: что такое синдром главного героя и как не спутать его со здоровым эгоизмом и осознанностью?

Истории главных героев: Данко, Алеша Попович и супермен

Мы встречаем протагониста еще в книгах, которые проходим в школе. Вспомним саги, эпос и былины о богатырях — все они про выдающуюся личность, которая всегда готова спасти окружающих. Речь идет об известных нам мифологических и романтических персонажах. Например, нечто подобное мы видим в сюжетах про Данко, Одиссея.

«Через такого героя из мифов мы как бы смотрим за миром, он един и неизменен. Мы узнаем о мире через деяния лица, которое было рождено более великим, чем мы» — уточняет психолог-исследователь Юлия Зайцева.

Приближаясь к постмодерну, мы смотрим на героя уже глобальнее. Теперь он является таковым только в определенном контексте. То есть, постмодернистский ключевой персонаж становится лидером не из-за того, что он исключительная личность, а только из-за странных стечений обстоятельств. И со своими способностями он взаимодействует по-новому: ему не нужно ничего развивать, нужно только контролировать.

Например, известный нам Человек-паук стал обладателем сверхспособностей, потому что его случайно укусило необычное насекомое. Знакомая история, не правда ли? Это и есть развитие «main character» в постмодерне. И все сторителлинги в комиксах Marvel и DC тоже намекают нам на популярный сегодня психологический синдром.

«Мир, где антигерой пал» — современные протагонисты и антагонисты

Пока не по-научному, но рассуждать о СГГ мы можем на примере социальных сетей. Причем достаточно свободно — сам синдром «гуляет» в качестве темы для рилсов и постов на разных площадках уже не первый год.

Исследователи-социологи ВШЭ проанализировали мнение студентов и видео-контент в YouTube еще в 2020 году и пришли к выводу, что формированию синдрома подвержена та часть общества, которая продолжает активно пользоваться виртуальными платформами и, в связи с этим, активно романтизирует свою жизнь.

Опасные методы романтизации будней не кажутся опасными на первый взгляд.

Осознанность

Трендовое mindcare-понятие, которым часто оперируют в медиа сегодня, на деле не настолько ментально полезно.

«Говоря о синдроме главного героя и смежных явлениях, понятие осознанности, конечно, имеет место. Только речь идет не о "проснуться здесь и сейчас", то есть не о классическом понимании осознанности. В нашем случае речь идет о другой осознанности, о стремлении увидеть смысл в длительном действии» — проясняет Юлия Зайцева

О другой форме осознанности говорят и специалисты. Рассуждать о «mindfullness» в ее классическом понимании сложно в случае ССГ, ведь здесь происходит удаление от реальности, а не ее непосредственное восприятие. Мы говорим уже о некоторых формах искажений.

Стейджинг (режиссирование, декорирование жизни)

Создать свой плейлист, организовать пространство и устраивать свидания с самим собой — казалось бы, предложенные методы могут помочь разнообразить будни и не несут за собой совершенно никакой опасности. Так ли это? Не всегда.

«Ты начинаешь работать на свой образ, на его поддержание. Люди начинают понимать свою безличность, ненужность. В определенный момент человек сталкивается с кризисом и понимает, что все, что он делает — ненастоящее, виртуальное», — считает собеседница редакции.

Феномен main character позволил пролить свет на некоторые очевидно странные, а порой и пугающие вещи, которые романтизируют люди. Например, мы можем видеть контент об эстетизации психических расстройств или преступности. Модераторы сегодня помечают его цензурой, но, тем не менее, такие публикации создаются. Кроме того, проблема оправдании аморальных явлений уже обсуждается учеными: есть много научных исследований, авторы которых говорят о ее деструктивности.

Романтизация может быть опасной тогда, когда она переходит в форму навязчивой необходимости. В этих случаях человек уже не может воспринимать реальность объективно и смотрит на мир только через призму иллюзий и обманчивой «эстетики».