Эксперты: метанавыки и непрерывное образование — важнее софт-скиллс и диплома! Как (и чему?) учиться во взрослом возрасте, чтобы стать востребованным?

Счастливым бумерам и иксам было достаточно освоить одну профессию, а многим из нас после окончания вуза только предстоит грызть гранит науки. Эта концепция называется lifelong learning, то есть обучение на протяжении всей жизни. Вместе со специалистом по критическому мышлению, преподавателем и соавтором книги «Надо думать!» Дмитрием Скворцовым разбираем, какие навыки пригодятся в 2025 году и как поддерживать мотивацию к учебе. В общем, качаем главную мышцу конкурентоспособности — мозг!
Матрешка навыков
Раньше было принято делить скиллы на hard и soft. Сегодня выделяют три типа:
Hard skills — профессиональное мастерство, владение технологиями и все то, чему обучаются при приобретении специальности. Эти знания можно оперативно освоить и обновить, имея необходимую дисциплину и усидчивость.
Soft skills — связаны с коммуникацией, работой с людьми и документами. Они занимают больше пространства в структуре навыков и, как ни странно, не так быстро меняются, как hard skills.
Meta skills, или когнитивные навыки, — правильное мышление, эффективная работа с информацией, решение задач и умение пользоваться собственным мозгом. Универсальны для любого человека.
Пропорции умений, необходимых для жизни, можно представить себе в виде матрешки, где внешний слой — это hard, чуть глубже — soft и самые глубинные — meta skills (по сути, мотор мышления!). Все три слоя этой матрешки должны быть одинаково развиты, но каждый следующий требует больше усилий.
На практике к самым востребованным в 2025 году относят:
- Критическое мышление и когнитивные навыки: способность анализировать информацию, брать сложные задачи, креативить и генерировать новых идей, аргументированно и обоснованно доносить свои мысли до других, способность к самообучению.
- Коммуникативные навыки: командная работа, ясное и структурное выражение мыслей, владение своими эмоции.
- Технические навыки: свободное применение современных технологий в жизни и работе и адаптивность к их изменениям, внимание к tech-трендам.
Как учиться взрослому человеку
Чтобы успешно осваивать как профессиональные, так и надпрофессиональные хитрости, нужно регулярно развивать когнитивные функции. На этом строится концепция непрерывного образования.
Lifelong learning — образование, которое не заканчивается с получением диплома, а продолжается всю жизнь. Оно доступно любому: благодаря технологиям можно читать книги или проходить курсы в любое удобное время в любом месте. Вы самостоятельно выбираете необходимые для освоения знания и ищете платформы, которые позволят их получить. Но, главное, вы выстраиваете обучение, исходя из индивидуальных характеристик, наиболее эффективных для усвоения знаний.
Обучение в школе и университете отличается от обучения во взрослом возрасте. Прежде всего типом мотивации. У школьников и студентов она внешняя. Учитель или преподаватель вливает знания в обучающегося, который представляет собой чистый лист, и стимулирует получать эти знания с помощью оценок. А у взрослого человека, который обучает себя сам, мотивация внутренняя: он ставит себе задачи, выясняет, какие навыки ему нужны и как их развивать. В этом смысле обучение взрослого человека может быть сложнее, потому что надо правильно работать с самим собой и уметь определять свой тип обучающегося.
Это помогает определиться, что больше подходит для эффективного обучения: ругать себя или хвалить, обучаться в группе или индивидуально, выбирать спринтерскую дистанцию с короткими интенсивными отрезками или, наоборот, игру вдолгую, расписанную на несколько лет вперед. Таких вопросов, как правило, у студентов и у школьников не возникает.
Но самый главный вопрос, который задает себе взрослый и не задает школьник: что я хочу узнать, как я этим буду пользоваться и зачем, с какой целью я это буду изучать? Например, можно постигать иностранный язык просто для поддержания мозга в тонусе (кстати, почитайте наш материал, чем полезен билингвизм). А можно делать это и для того, чтобы устроиться на работу в зарубежную компанию или начать читать книги без перевода.
Когда задача сформулирована, выстраивается пошаговая стратегия обучения.
Шаг 1. Задать себе вопрос, какой уровень обладания конкретным навыком необходим — базовый, средний или профессиональный.
Если говорить про иностранный язык, разберитесь, зачем он вам: читать рецепты с описанием ингредиентов и алгоритмом приготовления; решать бытовые вопросы и знать, что происходит на улице; применять знания для развития карьеры.
Шаг 2. Понимание уровня сложности определяет интенсивность стратегии: краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная. Здесь учитываются баланс теории и практики, формат занятий, темп и тип обучения.
Шаг 3. Составить план с таймингами и списками необходимой литературы и точками контроля. Достижения, даже небольшие, хорошо влияют на мотивацию, поэтому раз в месяц или раз в неделю сравнивайте текущий результат с прошлым. Если самостоятельно дать оценку прогресса сложно, нужно привлекать внешних экспертов.
Три техники, помогающие в непрерывном самообучении
1. Оценка навыка
Задумайтесь, какие умения для вас самые главные в работе. А что помогает вам в повседневной жизни? Чем вы занимаетесь в свободное время? Разделите их на группы по тому, насколько вы хороши в том или ином. Так вы поймете, на чем сделать акцент в первую очередь. Оцените свой нынешний уровень владения каждым скиллом и решите, как высоко вы его хотите развить. В итоге у вас будет две оценки: то, как хорошо вы владеете знанием сейчас, и ваша цель на будущее.
Бенджамин Блум разработал систему постановки учебных целей, состоящую из шести когнитивных уровней от простого к сложному: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Каждый последующий опирается на предыдущий, но доводить навык до высшего уровня не всегда обязательно, достаточно третьего или четвертого для вспомогательных умений.
2. Тренировка памяти
Не бывает плохой памяти, бывает неумение ей пользоваться. Помимо краткосрочной и долгосрочной, существует процедурная память. Благодаря ей мы запоминаем последовательности действий и можем решать сложные кейсы без необходимости повторно усваивать детали. Именно ее важно тренировать: повторять действия снова и снова, чтобы довести выполнение задачи до автоматизма.
Для того чтобы перевести материал в процедурную память и закрепить его, есть следующие инструменты:
- Метод интервальных повторений. Мозг избавляется от неважной информации в течение 70 часов, поэтому необходимо регулярно повторять материал. Чем он сложнее, тем больше должно быть репетиций с меньшими интервалами между ними.
- Обучение в контексте. Старайтесь осваивать новое в актуальных перспективах и ситуациях: изучать язык среди носителей или петь в ожидании концерта.
- Визуализация информации. Схемы, диаграммы и интеллект-карты улучшают понимание и запоминание, позволяя вам структурировать знания и видеть взаимосвязи между элементами.
3. Стратегия «Шаг за шагом»
Привычку учиться нужно встроить в повседневную жизнь. Например, выделять каждую неделю по шесть часов на учебу. При этом лучше разбить шесть часов на три дня с перерывами, чтобы нагрузка была оптимальной, не требовала подвигов и сверхресурсов, и вы могли использовать метод интервального повторения для лучшего запоминания информации.
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