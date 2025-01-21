Эксперты: метанавыки и непрерывное образование — важнее софт-скиллс и диплома! Как (и чему?) учиться во взрослом возрасте, чтобы стать востребованным?

Как учиться взрослому человеку

Чтобы успешно осваивать как профессиональные, так и надпрофессиональные хитрости, нужно регулярно развивать когнитивные функции. На этом строится концепция непрерывного образования.

Lifelong learning — образование, которое не заканчивается с получением диплома, а продолжается всю жизнь. Оно доступно любому: благодаря технологиям можно читать книги или проходить курсы в любое удобное время в любом месте. Вы самостоятельно выбираете необходимые для освоения знания и ищете платформы, которые позволят их получить. Но, главное, вы выстраиваете обучение, исходя из индивидуальных характеристик, наиболее эффективных для усвоения знаний.

Обучение в школе и университете отличается от обучения во взрослом возрасте. Прежде всего типом мотивации. У школьников и студентов она внешняя. Учитель или преподаватель вливает знания в обучающегося, который представляет собой чистый лист, и стимулирует получать эти знания с помощью оценок. А у взрослого человека, который обучает себя сам, мотивация внутренняя: он ставит себе задачи, выясняет, какие навыки ему нужны и как их развивать. В этом смысле обучение взрослого человека может быть сложнее, потому что надо правильно работать с самим собой и уметь определять свой тип обучающегося.

Согласно теории Дэвида Колба, известной как «цикл обучения Колба», продуктивное обучение проходит через четыре последовательных этапа: личный опыт, его осмысление, теория и практика. И для каждого из людей разные этапы имеют свое значение. Пройти их необходимо всем, но в зависимости от того, к какому типу обучающихся вы принадлежите (деятель, мыслитель, теоретик или прагматик), будет зависеть, каким процессам обучения вы посвятите больше времени и усилий и с какими «случится мэтч».

Это помогает определиться, что больше подходит для эффективного обучения: ругать себя или хвалить, обучаться в группе или индивидуально, выбирать спринтерскую дистанцию с короткими интенсивными отрезками или, наоборот, игру вдолгую, расписанную на несколько лет вперед. Таких вопросов, как правило, у студентов и у школьников не возникает.

Но самый главный вопрос, который задает себе взрослый и не задает школьник: что я хочу узнать, как я этим буду пользоваться и зачем, с какой целью я это буду изучать? Например, можно постигать иностранный язык просто для поддержания мозга в тонусе (кстати, почитайте наш материал, чем полезен билингвизм). А можно делать это и для того, чтобы устроиться на работу в зарубежную компанию или начать читать книги без перевода.

Когда задача сформулирована, выстраивается пошаговая стратегия обучения.

Шаг 1. Задать себе вопрос, какой уровень обладания конкретным навыком необходим — базовый, средний или профессиональный.

Если говорить про иностранный язык, разберитесь, зачем он вам: читать рецепты с описанием ингредиентов и алгоритмом приготовления; решать бытовые вопросы и знать, что происходит на улице; применять знания для развития карьеры.

Шаг 2. Понимание уровня сложности определяет интенсивность стратегии: краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная. Здесь учитываются баланс теории и практики, формат занятий, темп и тип обучения.

Шаг 3. Составить план с таймингами и списками необходимой литературы и точками контроля. Достижения, даже небольшие, хорошо влияют на мотивацию, поэтому раз в месяц или раз в неделю сравнивайте текущий результат с прошлым. Если самостоятельно дать оценку прогресса сложно, нужно привлекать внешних экспертов.