Ученые: билингвизм повышает умственные способности, защищает мозг от старения, инсульта и деменции! Какой язык и в каком возрасте учить?

Если вам нужен был знак наконец-то записаться на курсы испанского/китайского/турецкого (чтобы все-таки спеть Bu Kadar Mı не как слышится, а как правильно), то это он! Исследования показывают, что у людей, владеющих двумя языками, повышены когнитивные способности и эффективность взаимодействия между областями мозга! А это, в свою очередь, делает их мозг пластичным и устойчивым к старению и нейронарушениям. Собрали самые интересные выводы ученых.
Что такое нейропластичность и почему она повышается при билингвизме
Главное, без чего не понять все профиты билингвизма — это нейропластичность мозга, то есть его способность изменять свою структуру и функцию в ответ на различные воздействия (от интеллектуального напряжения до травмы). Этот процесс позволяет мозгу формировать новые связи между нейронами, усиливать или ослаблять существующие, а также создавать новые нейронные пути. Поэтому нейропластичность играет ключевую роль в процессах обучения, памяти, восстановления после болезней и адаптации к новым ситуациям.
Что происходит в голове, когда мы учим новый язык
Как объясняет наука (в частности, это описано в исследовании, опубликованном в журнале Cortex), когда мы изучаем второй язык, в мозге происходят следующие изменения:
- повышается плотность серого вещества (находится в коре, мозжечке и в глубине головного мозга; создает кору полушарий и скопления ядер внутри мозга; хранит и обрабатывает информацию);
- сохраняется целостность белого вещества (находится в мозжечке; соединяет полушария мозга, а также мозг и другие отделы ЦНС; проводит информацию);
- благодаря первым двум пунктам — укрепляется функция нейропластичности мозга!
Это наблюдается при краткосрочном изучении языка или тренировке языковых скиллов в мозге детей, молодых людей и пожилых. А выраженность нейропроцессов зависит от возраста человека, возраста начала изучения языка (насколько это челлендж?), уровня владения языком, особенностей грамматики и лексики, а также индивидуальных когнитивных черт человека (не отрицаем, что некоторые люди быстрее «схватывают»).
! Точно сказать, что нужно учить именно английский, французский или китайский, наука пока не может. Скорее всего, логика следующая: чем ближе новый язык к родному, тем меньше «качается» мозг. Следовательно, носителям русского языка будет не так «нейрополезно» учить белорусский, как, к примеру, итальянский или, тем более, арабский.
Как меняются умственные способности
В свежем исследовании, проведенном в Неврологическом институте Монреаля при Университете Макгилла, а также при участии Оттавского университета и Университета Сарагосы, ученые пришли к любопытному выводу: двуязычие повышает эффективность «коммуникации» между областями мозга, что положительно влияет на процессы мышления!
В экспериментах участвовали монолингвы и билингвы, которые говорили либо на французском, либо на английском, либо на обоих языках. При этом исследователи сразу фиксировали, в каком возрасте каждый из билингвов начал изучать второй язык. Затем участников обследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в состоянии покоя, чтобы зафиксировать связи между всеми областями мозга.
фМРТ-сканирование показало, что у билингвов больше связей между областями мозга (особенно заметно между мозжечком и левой лобной корой — вспомним про улучшение состояния серого и белого вещества и нейропластичность!), чем у монолингвов, плюс эти связи оказались сильнее у тех, кто начала изучать свой второй язык в юном возрасте.
«Наша работа демонстрирует, что изучение второго языка в детстве способствует формированию более эффективной организации мозга с точки зрения функциональных связей», — отметила Зевс Грасия Табуэнка, первый автор статьи. «Результаты показывают, что чем раньше человек начинает изучать второй язык, тем больше областей мозга участвует в обеспечении нейропластичности. Именно поэтому мы наблюдаем более тесную связь мозжечка с корой головного мозга при более раннем изучении второго языка».
Что такое когнитивный резерв и почему он важен для пожилых людей
Несмотря на то, что билингвизм оказывает несколько менее выраженное влияние на взрослых по сравнению с детьми, он играет важную роль в пожилом возрасте, предупреждая снижение когнитивных способностей. Эта концепция известна как «когнитивный резерв», то есть способность мозга справляться с последствием его повреждений (это проистекает из адаптивных свойств мозга, то есть снова — его нейропластичности). Как отметила группы ученых в исследовании, которое она представила в журнале Trends in Cognitive Sciences: когнитивный резерв — важнейшая область научной работы в контексте старения населения. А применительно к двуязычию авторы этой же работы резюмировали — владение вторым языком может задержать развитие деменции.
Как лингвистические навыки помогают при инсульте
Достоинства хорошего когнитивного резерва не исчерпываются защитой от деменции, мозг может уметь справляться и с другими повреждениями. Знание двух языков, которое как раз создает резерв, защищает мозг и от возможных последствий инсульта. Наука говорит, что билингвы имеют более высокую способность к реабилитации и быстрее восстанавливаются после удара.
Почему билингвизм может защитить от эпилепсии
Научные исследования показывают, что билингвизм может играть определенную роль в защите от таких неврологических заболеваний, как поздняя эпилепсия. Однако обширных анализов на эту тему пока что очень мало, и точной связи между билингвизмом и защитой от эпилепсии не установлено.
Вот одна из теорий, которая нашла подтверждение, но требует дальнейшего изучения. У билингвов с эпилепсией более высокая организация сетей белого вещества. Это значит, что двуязычие (и созданный когнитивный резерв) может оказывать нейромодулирующее влияние на связи между всеми областями мозга при эпилепсии. Следовательно, знание не только родного языка потенциально может оградить человека от эпилепсии или ослабить ее проявления.
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