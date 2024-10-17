Ученые: билингвизм повышает умственные способности, защищает мозг от старения, инсульта и деменции! Какой язык и в каком возрасте учить?

Что такое нейропластичность и почему она повышается при билингвизме

Главное, без чего не понять все профиты билингвизма — это нейропластичность мозга, то есть его способность изменять свою структуру и функцию в ответ на различные воздействия (от интеллектуального напряжения до травмы). Этот процесс позволяет мозгу формировать новые связи между нейронами, усиливать или ослаблять существующие, а также создавать новые нейронные пути. Поэтому нейропластичность играет ключевую роль в процессах обучения, памяти, восстановления после болезней и адаптации к новым ситуациям.

Что происходит в голове, когда мы учим новый язык

Как объясняет наука (в частности, это описано в исследовании, опубликованном в журнале Cortex), когда мы изучаем второй язык, в мозге происходят следующие изменения:

повышается плотность серого вещества (находится в коре, мозжечке и в глубине головного мозга; создает кору полушарий и скопления ядер внутри мозга; хранит и обрабатывает информацию);

сохраняется целостность белого вещества (находится в мозжечке; соединяет полушария мозга, а также мозг и другие отделы ЦНС; проводит информацию);

благодаря первым двум пунктам — укрепляется функция нейропластичности мозга!

Это наблюдается при краткосрочном изучении языка или тренировке языковых скиллов в мозге детей, молодых людей и пожилых. А выраженность нейропроцессов зависит от возраста человека, возраста начала изучения языка (насколько это челлендж?), уровня владения языком, особенностей грамматики и лексики, а также индивидуальных когнитивных черт человека (не отрицаем, что некоторые люди быстрее «схватывают»).

! Точно сказать, что нужно учить именно английский, французский или китайский, наука пока не может. Скорее всего, логика следующая: чем ближе новый язык к родному, тем меньше «качается» мозг. Следовательно, носителям русского языка будет не так «нейрополезно» учить белорусский, как, к примеру, итальянский или, тем более, арабский.

Как меняются умственные способности

В свежем исследовании, проведенном в Неврологическом институте Монреаля при Университете Макгилла, а также при участии Оттавского университета и Университета Сарагосы, ученые пришли к любопытному выводу: двуязычие повышает эффективность «коммуникации» между областями мозга, что положительно влияет на процессы мышления!

В экспериментах участвовали монолингвы и билингвы, которые говорили либо на французском, либо на английском, либо на обоих языках. При этом исследователи сразу фиксировали, в каком возрасте каждый из билингвов начал изучать второй язык. Затем участников обследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в состоянии покоя, чтобы зафиксировать связи между всеми областями мозга.

фМРТ-сканирование показало, что у билингвов больше связей между областями мозга (особенно заметно между мозжечком и левой лобной корой — вспомним про улучшение состояния серого и белого вещества и нейропластичность!), чем у монолингвов, плюс эти связи оказались сильнее у тех, кто начала изучать свой второй язык в юном возрасте.

«Наша работа демонстрирует, что изучение второго языка в детстве способствует формированию более эффективной организации мозга с точки зрения функциональных связей», — отметила Зевс Грасия Табуэнка, первый автор статьи. «Результаты показывают, что чем раньше человек начинает изучать второй язык, тем больше областей мозга участвует в обеспечении нейропластичности. Именно поэтому мы наблюдаем более тесную связь мозжечка с корой головного мозга при более раннем изучении второго языка».