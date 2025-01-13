Депрессию (скоро!) будет возможно излечить в домашних условиях? Вот, что известно о новой платформе нейростимуляции мозга

Как платформа работает?

Гаджет представляет собой специальную гарнитуру, которую пользователь надевает на голову. Затем устройство включается и начинает подавать слабые электрические импульсы в область передней части мозга, которая называется дорсолатеральной префронтальной корой — она связана с принятием решений, мотивацией, планированием и рабочей памятью, одними из основным функций, страдающих при депрессии.

Как объяснил Алекс О'Нейл-Керр, психиатр, специализирующегося на нейромодуляционной терапии депрессии, этот подход основан на исследованиях, которые показали, что симптомы болезни связаны с нарушением связей между нейронами на одной стороне мозга. В частности, работа, представленная в BMC Psychiatry, показала отчетливый дисбаланс между тем, как глюкоза используется мозгом людей с депрессией и без нее.

«Если вы посмотрите на мозг с депрессией, то левая сторона будет выглядеть так, будто ничего не делает. Кажется, что нет никакой активности, а с правой стороны часто наблюдается гиперактивность. Отсюда появилась идея, что депрессия связана с отключенными нейронами в левой стороне мозга, и, возможно, мы могли бы найти что-то, чтобы это исправить» — говорит специалист.

Это первая подобная технология?

Теория фундаментально нарушения связи нейронов со временем привела к появлению повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (repetitive transcranial magnetic stimulation, rТМS). Данный метод использует магнитные поля для одновременной стимуляции левого полушария мозга и подавления чрезмерной активности правого. Устройства и протоколы rTMS показали постоянную эффективность в клинических испытаниях у различных пациентов, от легкой до тяжелой формы заболевания, и получили одобрение регулирующих органов в США и ряда других стран. Более того, такой подход к лечению депрессии равен по эффективности антидепрессантам (если не превосходит их).

Новая технология — «родственница» rTMS. Она называется транскраниальной стимуляцией постоянным током (transcranial direct-current stimulation, tDCS), и пытается достичь эффекта, аналогичного rTMS, но посредством применения к мозгу слабого электрического тока вместо магнитных полей. Flow Neuroscience разработали не саму технологию, а именно устройство, ее использующее. Стимулировать мозг слабым током безопаснее, чем магнитным воздействием, поэтому, как заявляет производитель, пользователи могут самостоятельно лечиться дома (между строк: что экономически эффективнее!).