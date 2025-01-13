Депрессию (скоро!) будет возможно излечить в домашних условиях? Вот, что известно о новой платформе нейростимуляции мозга

Недавно вокруг нового устройства для терапии депрессии, разработанного компанией Flow Neuroscience, разразилась оживленная полемика (маркетинг vs наука буквально!). Создатели платформы называют ее инновацией (лечите депрессию, не выходя из дома с гарантией результата!). А их оппоненты смотрят на доказательства очень скептически. Разбор дискуссии опубликовал The Guardian, а мы собрали и углубили переведенные тезисы в общую аналитику. Итак, отвечаем, можно ли верить в лучшее и ждет ли все-таки сферу охраны ментального здоровья настоящий прорыв.
Как платформа работает?
Гаджет представляет собой специальную гарнитуру, которую пользователь надевает на голову. Затем устройство включается и начинает подавать слабые электрические импульсы в область передней части мозга, которая называется дорсолатеральной префронтальной корой — она связана с принятием решений, мотивацией, планированием и рабочей памятью, одними из основным функций, страдающих при депрессии.
Как объяснил Алекс О'Нейл-Керр, психиатр, специализирующегося на нейромодуляционной терапии депрессии, этот подход основан на исследованиях, которые показали, что симптомы болезни связаны с нарушением связей между нейронами на одной стороне мозга. В частности, работа, представленная в BMC Psychiatry, показала отчетливый дисбаланс между тем, как глюкоза используется мозгом людей с депрессией и без нее.
«Если вы посмотрите на мозг с депрессией, то левая сторона будет выглядеть так, будто ничего не делает. Кажется, что нет никакой активности, а с правой стороны часто наблюдается гиперактивность. Отсюда появилась идея, что депрессия связана с отключенными нейронами в левой стороне мозга, и, возможно, мы могли бы найти что-то, чтобы это исправить» — говорит специалист.
Это первая подобная технология?
Теория фундаментально нарушения связи нейронов со временем привела к появлению повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (repetitive transcranial magnetic stimulation, rТМS). Данный метод использует магнитные поля для одновременной стимуляции левого полушария мозга и подавления чрезмерной активности правого. Устройства и протоколы rTMS показали постоянную эффективность в клинических испытаниях у различных пациентов, от легкой до тяжелой формы заболевания, и получили одобрение регулирующих органов в США и ряда других стран. Более того, такой подход к лечению депрессии равен по эффективности антидепрессантам (если не превосходит их).
Новая технология — «родственница» rTMS. Она называется транскраниальной стимуляцией постоянным током (transcranial direct-current stimulation, tDCS), и пытается достичь эффекта, аналогичного rTMS, но посредством применения к мозгу слабого электрического тока вместо магнитных полей. Flow Neuroscience разработали не саму технологию, а именно устройство, ее использующее. Стимулировать мозг слабым током безопаснее, чем магнитным воздействием, поэтому, как заявляет производитель, пользователи могут самостоятельно лечиться дома (между строк: что экономически эффективнее!).
Насколько положительные эффекты новой терапии доказаны?
В октябре 2024 года клиническое исследование второй фазы с участием 174 пациентов с депрессией (что, заметим, мало), спонсируемое компанией (что, заметим, не очень объективно), показало явные преимущества. Согласно результатам, подробно описанным в журнале Nature Medicine, у 45% участников, получавших активное лечение с помощью устройства, наблюдалась ремиссия симптомов в течение 10 недель по сравнению с 22% тех, кому давали неактивную версию устройства в качестве плацебо. Кроме того, без внимания не осталось то, что отдельные пользователи (они не участвовали в эксперименте) делились своими счастливыми историями излечения на форумах и в социальных сетях.
В чем еще сомнения?
Франк Падберг, профессор психиатрии и психотерапии, изучающий tDCS, отмечает, что игнорировать исследования и индивидуальные сообщения нельзя, но на основе вторых сложно оценивать открытие.
«Это распространенное явление в медицине, когда отдельные люди сообщают о впечатляющем опыте исцеления, — говорит Падберг. — При депрессии наблюдается особенно сильная реакция на плацебо, и около 30–40% людей, живущих с депрессией, действительно реагируют на него. Такие реакции выше при использовании новых технологий».
Осложняющим фактором, как объясняют ученые, является то, что, хотя спонсируемое исследование и показало положительные результаты, другие независимые клинические испытания продемонстрировали не такую яркую пользу. Когда Франк Падберг провел более короткое шестинедельное изучение лечения tDCS, то не обнаружил значительного снижения симптомов депрессии между активными и неактивными устройствами tDCS. Другое шестинедельное исследование tDCS, опубликованное исследователями в Сан-Паулу в январе прошлого года, сообщило о схожих результатах.
Для Валери Вун, профессора нейропсихиатрии и нейромодуляции, одна из проблем, которая затрудняет интерпретацию недавнего исследования Nature Medicine, заключается в том, что более трех четвертей участников, получивших активное лечение tDCS, смогли правильно предположить, что они получили работающее устройство, а не плацебо. «Мы знаем, что эффект ожидания и эффект плацебо могут играть свою роль, — говорит она. — Так что это еще одно потенциальное ограничение».
Почему нельзя (и невозможно!) гнаться за абсолютными показателями испытаний?
Парируйте, если можете! В ответ Flow Neuroscience утверждает, что около половины всех испытаний антидепрессантов также не показали никакой разницы между препаратом и плацебо. И возможная причина, по которой другие испытания tDCS не увенчались успехом, заключается в том, что они проводились в течение более коротких периодов времени, а пациенты получали меньшие дозы.
Но, несмотря на неоднозначные результаты различных испытаний за последнее десятилетие, все участники дискуссии считают, что стоит продолжить изучение доказательной базы для tDCS, особенно в качестве метода, дополняющего психотерапию или лечение антидепрессантами. Они предполагают, что на данный момент ее следует продолжать внедрять больше на экспериментальной или пробной основе, пока исследователи выясняют, как пациенты с депрессией могут получить наибольшую пользу от терапии.
А если эффективность будет доказана, люди смогут на 100% самостоятельно лечить депрессию?
В ходе исследования Nature Medicine участники получали удаленную поддержку в течение 10 недель с помощью постоянных видеоконсультаций, что уже говорит не в пользу совершенной автономности.
«Я не уверена, что человек с умеренной степенью депрессии сможет придерживаться режима использования устройства в течение 30 минут несколько раз в неделю в течение 10 недель, — замечает Валери Вун. — Это 10 недель достаточно мотивированной и строгой подготовки».
Кроме того, эксперт отметила, что организация консультирования еще и несет дополнительные расходы для службы здравоохранения, наряду со стоимостью поставки устройства, что необходимо учитывать при оценке его экономической эффективности.
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