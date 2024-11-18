Как наука о счастье (хэппиномика) учит экологично справляться с эмоциями, избегать выгорания и видеть позитив? И можно ли запрограммировать себя на успех?

Как выгружать мысли и эмоции экологично?

Способ рабочий, если бы не несколько важных моментов. Лечение это симптоматическое. Если мы не можем «переварить» ситуацию, которая прилетела от мира, — в чем главная причина этой проблемы? Разумеется, не в мире, а в нас, это мы неспособны спокойно принимать, это в нас есть некоторые «крючки», которые цепляют нас с помощью этой ситуации. И в следующий раз реакция будет, скорее всего, такой же. И каждый раз, если мы не «исцелимся» внутренне, подобные ситуации будут нас цеплять. И симптоматическое лечение будет только убирать проявления внутренней «болезни», но не исцелять корень.

Кроме того, такое поведение имеет все признаки токсичного, и если психотерапевту вы за это платите деньги и его внутреннее состояние — это его проблема, то чем провинились наши родные и близкие, что мы с регулярностью, достойной лучшего применения, выливаем на них потоки чего-то неаппетитного и скверно пахнущего? Кому нравится выслушивать бесконечные потоки жалоб, стенаний и депрессивных мыслей? И очень может быть, что действительно сильные люди, выслушав подобное, начнут просто пропадать из нашего поля зрения, а останутся те, кому приятно ощущать свое превосходство над «сирыми и убогими», которые постоянно плачут и жалуются на несовершенство мира.

Но можно немного схитрить и использовать выгрузку не на живых людях, а на том, что легко и без всяких негативных последствий все стерпит. Например, бумага или диктофон. Для этого делаем следующее. При возникновении ситуации страдания просто выгружаем все возникающие мысли на бумагу или на диктофон. Лучше, конечно, выделить время, когда вас никто не слышит, не видит и не сможет отвлечь. Записывать, записывать, записывать — не стесняясь в выражениях, всё полностью, как будто вы общаетесь с лучшим другом или подругой, рассказывать все в самых крепких выражениях, не стесняясь решительно ничего. Ситуация абсолютно безопасная. Бумагу потом можно будет сжечь, а аудиозапись — удалить. Практику можно усилить, если выполнять ее либо в глухом лесу, либо в помещении, где можно спокойно орать, не опасаясь, что соседи могут вызвать «белое такси». Тогда можно выгрузить не только мысли, но и эмоции, что значительно эффективнее. [...]

Вместе с эмоциональными и выразительными жалобами на этот мир можно побить подушку. Хорошо для этого подходит боксерский мешок, который можно с удовольствием «наказать» за все случившееся — отлупить его как следует. Можно даже палку взять — подключить фантазию и сделать все, что вашей душе угодно, важно ничего не стесняться — в конце концов мы же работаем над нашим здоровьем, а здесь все средства хороши. Важно только вести себя экологично и не причинять вреда и ущерба здоровью и имуществу окружающих. Хотя уже есть заведения, где за умеренную плату можно взять кувалду или топор и порушить все, что попадется вам под руку. Тарелки, стулья, мониторы и микроволновки, сорвать или расписать обои на стенах — все по прейскуранту и экологично.

В идеале эту практику делать до тех пор, пока полностью не закончатся слова, когда вы уже физически не сможете из себя ничего «исторгнуть». И вот в этот момент в голове может возникнуть некоторая звенящая пустота, когда нет лишних эмоций и мыслей, состояние, близкое к нирване. Вероятно, в такие моменты хорошо о чем-то думать и принимать решения.