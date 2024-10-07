Ты не агрессивный, ты ассертивный! Как научиться четко (но экологично) отстаивать свои границы?

Периодически все попадают в ситуации, когда возникает дилемма: то ли «съесть», то ли взорваться и начать баталию. Баристе не удался тыквенный латте, друзья капризно требуют повышенного внимания, босс переложил ответственность за собственные ошибки… Есть ли здесь альтернатива двум крайностям? Психологи Роберт Альберти и Майкл Эммонс утверждают, что есть — это ассертивность: честное и уверенное отстаивание своих прав, которое сохраняет самооценку всех участников вместо того, чтобы ее растоптать. Об этом эксперты написали почтенный трактат «Книга ассертивности» (впервые опубликован в 1970-м!), который недавно вышел в издательства МИФ (все еще актуален!).
Кому нужна ассертивность?
Джанетт очень расстроилась, когда к ней пришла соседка. Женщина пересказывала последнюю городскую сплетню целых 45 минут без остановки. И в первую очередь Джанетт расстроилась из-за того, что допустила это… снова.
Происходит ли подобное лишь с людьми вроде Джанетт — теми, кто не может постоять за себя? Лишь отчасти. Скорее всего, как и у большинства людей, ваша личная власть умаляется изо дня в день — дома, на работе, в университете, в магазинах и ресторанах, на неформальных встречах — как тривиальным, так и значимым образом. Многие не знают, как себя вести.
Что делать, если:
- Вы не хотите выполнять чужую просьбу?
- Вам поступил рекламный звонок во время ужина?
- Коллега унижает вас в присутствии остальных?
- Сосед слушает музыку на всю громкость до трех утра?
- Ваш ребенок огрызается?
В подобных ситуациях все мы нуждаемся в тактиках выживания — способах отреагировать так, чтобы люди осознали свою неправоту. Одни игнорируют свои чувства, молчат и расстраиваются. Другие обрушивают на обидчика ярость и гнев.
Нам кажется, что есть способ получше. Мы поддерживаем позицию равенства. Не «добиваться своего». Не «мстить» другому человеку. Не «подставлять другую щеку». По нашему мнению, очень важно утвердить самооценку — свою и другого человека.
Ассертивная альтернатива
Ассертивность — это противоположность личной беспомощности или манипулированию. Многие путают агрессию с ассертивностью, но это совершенно разные понятия. Агрессивность предполагает мышление в стиле «сначала мне», грубое отношение к другим и отрицание их прав. Как вы вскоре убедитесь, смысл ассертивности — искренняя забота о правах каждого.
Многие люди, в том числе авторы некоторых книг, приравнивают ассертивность к умению говорить «нет». Хотя это важный аспект качества, о котором мы говорим, в нем скрывается гораздо больше. Наше определение адекватной ассертивности таково:
Ассертивное самовыражение — это уверенное, прямое и позитивное поведение, направленное на поддержание равных и сбалансированных отношений. Оно позволяет человеку действовать в своих интересах, выражать мнение без тревоги и пользоваться своими правами, не ущемляя прав других. Это умение честно и открыто говорить о своих чувствах и потребностях, будь то привязанность или разочарование.
Из чего складывается наша ассертивность?
Давайте пройдемся еще раз по пунктам.
Уверенность, прямота и позитивный настрой подразумевают, что вы выражаете свои мысли без стеснения, уверенно отстаиваете свою позицию — и делаете это достаточно настойчиво, чтобы ваши слова воспринимались всерьез.
Равенство и баланс в отношениях означают, что обе стороны чувствуют себя на равных. Ассертивное поведение восстанавливает баланс, помогая более слабой стороне осознать свою силу и выиграть в этом взаимодействии.
Действовать в своих интересах — уметь принимать решения самостоятельно, будь то в карьере, отношениях или других сферах. Это умение начать разговор, довериться себе, ставить цели и искать поддержку, когда это нужно.
Выражение своего мнения без тревоги включает умение говорить «нет», устанавливать личные границы — хотя они могут быть и подвижными — реагировать на критику и проговаривать свои мысли и чувства уверенно.
Личностные права отражают наши возможности как граждан и участников сообществ. Это способность добиваться позитивных изменений и защищать свои и чужие права.
Не ущемлять права других — значит высказываться без осуждения, унижения или манипуляций. Ассертивное выражение чувств — это честность и легкость в проявлении гнева, любви, одобрения или несогласия.
В совокупности все эти элементы делают ассертивное поведение инструментом позитивного самоутверждения, уважения к себе и к окружающим. Оно укрепляет ваши отношения с другими и улучшает качество жизни. Исследования показывают, что люди, которые выражают себя ассертивно, чувствуют себя увереннее, меньше подвержены тревоге и депрессии, больше уважают себя и успешнее достигают своих целей. Хотя результаты у каждого могут быть разными, факты говорят сами за себя!
Бакет-лист для развития ассертивности
Теперь попробуйте сгруппировать свои цели в соответствии со временем, которое потребуется для их достижения. Вот несколько примеров ассертивных целей.
Долгосрочные цели:
- Вести себя более ассертивно с моим партнером.
- Больше рисковать в жизни.
- Меньше переживать из-за ассертивного поведения.
- Преодолеть боязнь конфликтов и гнева.
Цели на год:
- Чаще делать комплименты близким людям.
- Чаще выражать свое мнение перед группами людей.
- Отказывать и придерживаться своего решения.
- Научиться поддерживать зрительный контакт в разговоре.
- Реже говорить: «Прости» или «Не хочу тебя беспокоить».
Цели на месяц:
- Вернуть бракованный пылесос в магазин.
- Отказаться от членства в комитете на работе.
- Каждый день выражать свою любовь к партнеру.
- Пригласить новую соседку на кофе.
Свобода вашей ассертивности заканчивается там, где начинается свобода ассертивности другого
Помните, что несмотря на важные улучшения в некоторых сферах, общество не всегда поощряет правильное ассертивное поведение. Ваше абсолютное право сказать «нет» существует наряду с правом другого человека сказать «да». Ваше желание достичь своих целей через самоутверждение должно учитывать потребности общества в целом. Высказывайте или пишите любую идею, которую решили поддержать, но признайте право другого человека на то же самое. Хотя у вас есть абсолютное право придерживаться своей точки зрения, такое право есть у всех, и ваши точки зрения могут отличаться. Не забывайте об этом на пути к большей личной ассертивности.
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