Ты не агрессивный, ты ассертивный! Как научиться четко (но экологично) отстаивать свои границы?

Кому нужна ассертивность?

Джанетт очень расстроилась, когда к ней пришла соседка. Женщина пересказывала последнюю городскую сплетню целых 45 минут без остановки. И в первую очередь Джанетт расстроилась из-за того, что допустила это… снова.

Происходит ли подобное лишь с людьми вроде Джанетт — теми, кто не может постоять за себя? Лишь отчасти. Скорее всего, как и у большинства людей, ваша личная власть умаляется изо дня в день — дома, на работе, в университете, в магазинах и ресторанах, на неформальных встречах — как тривиальным, так и значимым образом. Многие не знают, как себя вести.

Что делать, если:

Вы не хотите выполнять чужую просьбу?

Вам поступил рекламный звонок во время ужина?

Коллега унижает вас в присутствии остальных?

Сосед слушает музыку на всю громкость до трех утра?

Ваш ребенок огрызается?

В подобных ситуациях все мы нуждаемся в тактиках выживания — способах отреагировать так, чтобы люди осознали свою неправоту. Одни игнорируют свои чувства, молчат и расстраиваются. Другие обрушивают на обидчика ярость и гнев.

Нам кажется, что есть способ получше. Мы поддерживаем позицию равенства. Не «добиваться своего». Не «мстить» другому человеку. Не «подставлять другую щеку». По нашему мнению, очень важно утвердить самооценку — свою и другого человека.

Ассертивная альтернатива

Ассертивность — это противоположность личной беспомощности или манипулированию. Многие путают агрессию с ассертивностью, но это совершенно разные понятия. Агрессивность предполагает мышление в стиле «сначала мне», грубое отношение к другим и отрицание их прав. Как вы вскоре убедитесь, смысл ассертивности — искренняя забота о правах каждого.

Многие люди, в том числе авторы некоторых книг, приравнивают ассертивность к умению говорить «нет». Хотя это важный аспект качества, о котором мы говорим, в нем скрывается гораздо больше. Наше определение адекватной ассертивности таково:

Ассертивное самовыражение — это уверенное, прямое и позитивное поведение, направленное на поддержание равных и сбалансированных отношений. Оно позволяет человеку действовать в своих интересах, выражать мнение без тревоги и пользоваться своими правами, не ущемляя прав других. Это умение честно и открыто говорить о своих чувствах и потребностях, будь то привязанность или разочарование.