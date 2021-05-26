Тест: Что вы помните о сериале «Друзья»?

17 лет спустя герои сериала «Друзья» воссоединятся — в спецэпизоде, который выйдет 27 мая. Премьера должна была состояться еще год назад, но ее перенесли из-за пандемии. И вот мы дождались — пора смахивать прустовские слезы умиления и обретенного времени (как поседел Джо, как отлично выглядит Рэйчел). А еще пройти тест «Собака.ru» с простыми и не очень вопросами про культовый проект и его героев, чтобы подготовиться к просмотру.