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Психология

В Госдуме предложили обязать пары консультироваться у психолога до развода

Депутат Игорь Антропенко предложил законодательно закрепить условие назначать отдельным категориям пар при разводах консультации у специалиста.

Studio Romantic/shutterstock

Требование коснется супругов, имеющих несовершеннолетних детей, а также тех пар, в которых желание расторгнуть брак не является обоюдным. Депутат также предложил ввести Требование коснется супругов, имеющих несовершеннолетних детей, а также тех пар, в которых желание расторгнуть брак не является обоюдным.

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время действующие нормы по примирению супругов сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения. «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — приводит текст записки РИА «Новости». 

Прекращение отношений в большинстве случаев болезненный процесс, который важно прожить без травмы (как себя, так и супруга / партнера, детей и близких людей). Вместе с психотерапевтом, взрослым и семейным психологом Евгенией Евтух разобрали ситуацию на самом серьезном кейсе — разводе, собрали главные селф-хелп советы и выяснили, когда нужно взять тайм-аут, а когда — подумать о привлечении медиатора.

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