В Госдуме предложили обязать пары консультироваться у психолога до развода

Требование коснется супругов, имеющих несовершеннолетних детей, а также тех пар, в которых желание расторгнуть брак не является обоюдным. Депутат также предложил ввести Требование коснется супругов, имеющих несовершеннолетних детей, а также тех пар, в которых желание расторгнуть брак не является обоюдным.

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время действующие нормы по примирению супругов сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения. «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — приводит текст записки РИА «Новости».

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