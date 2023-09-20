Давай расстанемся? Как экологично разойтись с партнером — объясняет психолог

Прекращение отношений в большинстве случаев болезненный процесс, который важно прожить без травмы (как себя, так и супруга / партнера, детей и близких людей). Вместе с психотерапевтом, взрослым и семейным психологом Евгенией Евтух разобрали ситуацию на самом серьезном кейсе — разводе, собрали главные селф-хелп советы и выяснили, когда нужно взять тайм-аут, а когда — подумать о привлечении медиатора.
Развод стоит на втором месте по эмоциональной насыщенности проживания чувств, после смерти близкого человека. Во время развода мы проживаем сразу два процесса: формальный юридический развод и эмоциональный развод. Причем, если первый представляет собой правовое действие, происходящее, когда судья выносит решение о расторжении брака и там есть достаточно понятный алгоритм и последовательность действий, то эмоциональный развод следует рассматривать, как более длительный и сложный процесс, который может занимать длительное время. А главное — никогда заранее нельзя сказать, какие чувства и эмоции будет проживать человек. У меня в практике часто случается, что один человек затевает развод, но затем эмоционально не выдерживает, а его партнер в этот момент уже адаптируется к ситуации и не хочет возвращаться в отношения.
Обычно эмоциональный развод начинается задолго до официального заявления о разводе, когда один из супругов начинает переживать определенный набор эмоций, таких как разочарование, неудовлетворенность, злость и чувство отчуждения. В литературе по разводам отмечается, что в 75–90% случаев всех современных разводов один из супругов инициирует процесс развода, в то время как другой может не разделять этого желания или даже заранее не подозревать о таком желании второй половины. Этот диссонанс в желаниях и эмоциях может привести к сложным и долгосрочным эмоциональным последствиям для обоих партнеров.
Стадии проживания процесса развода
- Отрицание
Первая стадия. В этот момент многие люди могут не верить, что развод происходит на самом деле. Это может быть шокирующим и трудно воспринимаемым моментом. Отрицание не всегда означает, что вы отказываетесь принять правду. Отрицание происходит из-за неспособности осознать происходящее. Слишком многое нужно принять сразу. Естественно, важно стараться избегать конфликтов, но могут возникнуть вполне реальные проблемы, которые никуда не денутся.
Часто на сессиях я слышу: «Она справится с этим, она всегда так делает». Или: «Он не это имел в виду. Он извинится, и все будет в порядке». При отрицании может возникнуть замешательство или страх. Или шок, потому что вы не ожидали этого. Вы можете чувствовать, что вам необходимо сохранить брак, независимо от того, насколько вы сейчас несчастны. Вы можете плакать, испытывать головные боли, испытывать стресс. Каждый скорбит по-разному, с разной интенсивностью.
- Гнев
Эмоция, которая может возникнуть из-за различных обстоятельств внутри процесса развода, таких как обман, предательство, отвержение, непонимание или пустые обещания. Этот гнев может также обратиться внутрь, приводя к самокритике и разочарованию в себе. Человек злиться на себя и начинает закапывать себя в этом чувстве.
Важно помнить, что гнев — это очень сильная энергия, которая может исказить наше поведение и реакции. Вместо того чтобы утопать в гневе и «Почему?»-реакции, в процессе развода важнее научиться строить перспективу своей жизни. Злитесь на развод. но используйте эту злость для своих новых достижений и развития.
- Торг
На этой стадии люди часто пытаются «торговаться» с собой или другими. Они могут задумываться о возможности вернуть отношения или изменить ситуацию. Это попытка найти выход или восстановить то, что было утеряно.
Торг может стать способом борьбы за сохранение отношений. Некоторые чувствуют себя виноватыми за неудачный брак и начинают задавать вопросы о том, что было бы, если бы они сделали больше. Другие дают обещания о изменении своего поведения в надежде вернуть партнера. Родители могут договариваться остаться в браке ради детей, иногда игнорируя токсичную обстановку в семье. Торг — это стадия «Что, если?», «А что, если бы я сделал больше?». Это борьба за поиск ответов.
- Депрессия
Этап глубокой скорби и печали. Люди могут чувствовать утрату, одиночество и отчаяние. Вы можете сомневаться в цели жизни и чувствовать себя оторванным от общества. Вам может хотеться закрыться в своей ракушке и никого не видеть. Вы можете чувствовать вину за то, что причинили боль детям и другим людям, которых вы любите. На этой стадии важно искать поддержку у друзей, семьи или специалиста.
- Принятие
Постепенно люди приходят к нему. Начинают принимать факт о разводе и адаптироваться к новой жизни. Это не обязательно означает, что все боли и эмоции исчезли, но они становятся более управляемыми. И главное — на этой стадии человек начинает смотреть вперед и планировать свое будущее. оставляя прошлое для себя, как очень полезный опыт, из которого он выносит для себя нечто важное.
Психологические советы
Вот подходы и методы, которые помогут сделать процесс расставания более управляемым, особенно когда отношения между партнерами сложные.
- Первое
Эмоции могут накаляться во время развода, и это абсолютно естественно. Однако важно понимать, что вспыльчивое поведение может только усугубить ситуацию. Часто наши действия под воздействием сильных эмоций не отражают наши истинные чувства. Например, обиды и злость могут заставить нас произносить слова, которые мы впоследствии пожалеем.
Один из ключевых аспектов в управлении собой во время развода — осознание того, что вы не контролируете чувства и действия другого человека. Вы не можете изменить его поведение или то, что он чувствует. Но вы всегда имеете возможность выбирать, как вы будете вести себя и как будете реагировать на ситуацию.
Иногда, когда эмоции накаляются, лучшее, что вы можете сделать, — взять тайм-аут. Остановитесь, подумайте, прежде чем реагировать. Последующий ответ, обдуманный и спокойный, может избежать множества ненужных конфликтов и противостояний. Тайм-аут дает вам время для осмысления собственных чувств и подготовки более конструктивного общения.
- Второе
Очень часто при консультировании пар в процессе развода происходит ситуация, когда кто-то из супругов не ожидает поведение, которое другой партнер демонстрирует. Ожидайте неожиданного!
Вам может казаться, что вы полностью знаете своего партнера и можете предвидеть, как он отреагирует на эту сложную ситуацию. Однако вы находитесь на неизведанной территории. Обида и чувство предательства могут заставить людей действовать непредсказуемым и неприятным для вас образом. Многие бывают не готовы к разводу именно в этом моменте, они хотят уйти, но не продумывают, как будут жить самостоятельно. Они ожидают от супруга такого же поведения, как и в браке. Помощи и поддержки чаще всего.
Прежде, чем встретиться и обсудить важный момент, найдите время, чтобы подумать о том, чего вы на самом деле надеетесь добиться от разговора. Запишите некоторые моменты на бумаге, выносите все на разговор. Не ожидайте, что супруг вам будет помогать с ребенком, когда у вас организовалась важная встреча, спросите его заранее готов ли он будет к такой поддержке после развода. Часто случается так, что этой помощи больше не будет.
- Третье
Если вы сомневаетесь, если много переживаний, то ответьте себе на эти вопросы:
- Вы действительно сделали все, что могли, чтобы сохранить этот брак?
- Вы пытались изменить свое поведение?
- Вы действительно объяснили партнеру, почему вы несчастливы, и попросили своего партнера что-нибудь изменить?
- Задумывались ли вы о том, какой будет ваша жизнь после развода?
- Как развод повлияет на ваших детей (и как не повлияет развод на ваших детей)?
- Есть ли что-нибудь еще, что можно сделать, чтобы вы почувствовали себя лучше в этом браке?
- Какие были ваши ожидания относительно брака?
- Верите ли вы, что ваш брак — это все, чем он может быть, или вы просто устали за него бороться?
- Внесли ли вы свой вклад как в проблему, так и в ее решение?
Эти вопросы не направлены на то, чтобы изменить ваше мнение, но они будут полезны и для процесса принятия.
Стратегии поведения
В процессе развода, а также после завершения всех юридических формальностей, может случится так, что общение между бывшими супругами продолжается. В процессе коммуникации случаются разные ситуации, особенно, когда у пары есть дети. Ведь именно они чаще всего и являются причиной дальнейшего общения между супругами после решения о разрыве. Конфликтные и бесконфликтные ситуации при разводе требуют различных стратегий поведения.
В конфликтной ситуации
- Сохраняйте спокойствие: Попробуйте оставаться спокойным и рассудительным, даже если обсуждаемые темы вызывают эмоциональное напряжение.
- Слушайте и выражайте ясно свои желания и ожидания: Постарайтесь выслушать точку зрения бывшего партнера и ясно выразить свои позиции и ожидания. Если это для вас сложно, то пропишите наиболее важные для вас пункты и следуйте им в разговоре.
- Рассмотрите медиацию: Помимо судебного разбирательства, обсудите возможность обращения к нейтральному посреднику-медиатору, который может помочь вам найти компромиссные решения. Медиация не заменяет собой суд, но может помочь согласовать свои интересы перед тем, как закрепить их легально.
- Заботьтесь о детях: Приоритетом должно быть их благополучие. Старайтесь согласовывать действия, касающиеся детей, и поддерживать их эмоциональное состояние.
В бесконфликтной ситуации
- Поддерживайте коммуникацию: Открытую и здоровую, особенно если у вас есть дети. Согласовывайте вопросы, касающиеся детей, и следуйте соглашениям, заключенным во время развода. А такие соглашения всегда являются некоторой опорой и залогом отсутствия конфликтов.
- Уважайте границы: Помните, что после развода у вас есть право на свою личную жизнь и границы и у вашего партнера так же. Уважайте личное пространство друг друга. Не расспрашивайте детей о том, что происходит у партнера, таким образом вы втягиваете детей в конфликт.
- Ищите поддержку: Развод может быть эмоционально сложным. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, семье или профессионалам, если это необходимо.
- Сосредоточьтесь на будущем: Смотрите вперед и работайте над созданием новой, счастливой жизни для себя и вашей семьи.
Развод — это длительный и сложный процесс, особенно, если вы долгое время были рядом с человеком. Понимание стадий развода, а также внутренняя работа над собой могут помочь вам выйти из этой ситуации как можно менее травматично, как для себя, так и для окружающих.
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