Давай расстанемся? Как экологично разойтись с партнером — объясняет психолог

Стадии проживания процесса развода

Отрицание

Первая стадия. В этот момент многие люди могут не верить, что развод происходит на самом деле. Это может быть шокирующим и трудно воспринимаемым моментом. Отрицание не всегда означает, что вы отказываетесь принять правду. Отрицание происходит из-за неспособности осознать происходящее. Слишком многое нужно принять сразу. Естественно, важно стараться избегать конфликтов, но могут возникнуть вполне реальные проблемы, которые никуда не денутся.

Часто на сессиях я слышу: «Она справится с этим, она всегда так делает». Или: «Он не это имел в виду. Он извинится, и все будет в порядке». При отрицании может возникнуть замешательство или страх. Или шок, потому что вы не ожидали этого. Вы можете чувствовать, что вам необходимо сохранить брак, независимо от того, насколько вы сейчас несчастны. Вы можете плакать, испытывать головные боли, испытывать стресс. Каждый скорбит по-разному, с разной интенсивностью.

Гнев

Эмоция, которая может возникнуть из-за различных обстоятельств внутри процесса развода, таких как обман, предательство, отвержение, непонимание или пустые обещания. Этот гнев может также обратиться внутрь, приводя к самокритике и разочарованию в себе. Человек злиться на себя и начинает закапывать себя в этом чувстве.

Важно помнить, что гнев — это очень сильная энергия, которая может исказить наше поведение и реакции. Вместо того чтобы утопать в гневе и «Почему?»-реакции, в процессе развода важнее научиться строить перспективу своей жизни. Злитесь на развод. но используйте эту злость для своих новых достижений и развития.

Торг

На этой стадии люди часто пытаются «торговаться» с собой или другими. Они могут задумываться о возможности вернуть отношения или изменить ситуацию. Это попытка найти выход или восстановить то, что было утеряно.

Торг может стать способом борьбы за сохранение отношений. Некоторые чувствуют себя виноватыми за неудачный брак и начинают задавать вопросы о том, что было бы, если бы они сделали больше. Другие дают обещания о изменении своего поведения в надежде вернуть партнера. Родители могут договариваться остаться в браке ради детей, иногда игнорируя токсичную обстановку в семье. Торг — это стадия «Что, если?», «А что, если бы я сделал больше?». Это борьба за поиск ответов.

Депрессия

Этап глубокой скорби и печали. Люди могут чувствовать утрату, одиночество и отчаяние. Вы можете сомневаться в цели жизни и чувствовать себя оторванным от общества. Вам может хотеться закрыться в своей ракушке и никого не видеть. Вы можете чувствовать вину за то, что причинили боль детям и другим людям, которых вы любите. На этой стадии важно искать поддержку у друзей, семьи или специалиста.

Принятие

Постепенно люди приходят к нему. Начинают принимать факт о разводе и адаптироваться к новой жизни. Это не обязательно означает, что все боли и эмоции исчезли, но они становятся более управляемыми. И главное — на этой стадии человек начинает смотреть вперед и планировать свое будущее. оставляя прошлое для себя, как очень полезный опыт, из которого он выносит для себя нечто важное.

Не забывайте, что эти стадии могут переплетаться и изменяться. Некоторые люди могут чувствовать онемение, а другие — глубокую боль. Это нормально. Важно дать себе время для скорби и исцеления. Время — ваш лучший друг в этом процессе.