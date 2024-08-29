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Психология

Какой была Наталья Бехтерева (гранд-авторитет науки о мозге)? Рассказывают Наталья Бехтерева-мл., Татьяна Черниговская и Константин Анохин

Ученый-нейрофизиолог из Петербурга обогнала Илона Маска — и еще в XX веке поставила на ноги парализованного человека с помощью имплантации электродов в мозг. Открыла фундаментальные нейромеханизмы — и сильно удивила Нобелевский комитет. Стала (и осталась навсегда) ключевым экспертом доказательной науки — и встретилась с ясновидящей Вангой. А еще полвека назад (первой в науке и задолго до появления онлайн-менторов!) обосновала связь мозга и психики — теперь на страже ее манифеста стоит наш любимый нейропсихолог и психолингвист Татьяна Черниговская. Почему Наталья Петровна — гений и ролевая модель на все времена, рассказывают ее семья, коллеги, ученики.

Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

Мир не черно-белый! Междисциплинарность, свобода веры и умение договариваться

Выражаясь аббревиатурами, Бехтерева была не только д.м.н. (доктором медицинских наук) и к.б.н. (кандидатом биологических наук), но и просто MDTLT (Meilleur De Tous Les Temps) — в переводе с французского «величайшая во все времена». Когда мы говорим про Наталью Петровну, мы подразумеваем более 400 научных работ, руководство Институтом мозга человека, собственную научную междисциплинарную школу — Бехтерева впервые привлекла к исследованиям мозга не только нейрофизиологов, но физиков и математиков (предвосхитила — опять на полвека — тренд командной работы!). Но это далеко не всё! Бехтерева жила в сложные времена: с раннего детства она столкнулась с жестокостью, но сохранила внутреннюю порядочность, стойкость и смелость. Демонстрировала жизнелюбие, творчество, веру в людей и в Бога.

Екатерина Сокальская

психотерапевт, основатель детского «Эпицентра семьи и культуры»

«Наследие Натальи Бехтеревой— не только ее исследовательская работа. Это сама суть этой женщины. Думаю, это наследие так же значимо, как ее открытия. Обычно в отношениях человек — система: а) система доминирует, б) человек избегает системы (ищет независимости). Наталья Петровна на совершенно иной частоте проходила это взаимодействие: она — пример того, что взаимополезное сотрудничество с системой возможно. Если ей нужен был позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ), он появлялся в Институте мозга. Если Бехтерева верила, что Бог есть, она легко позволяла другим оставаться при противоположном мнении, при этом сохраняя свое собственное».

Зинаида Васильевна Бехтерева, врач, мать Натальи Петровны
Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

Зинаида Васильевна Бехтерева, врач, мать Натальи Петровны

Петр Владимирович Бехтерев, инженер, изобретатель, главный конструктор конструкторского отдела Остехбюро, отец Натальи Петровны
Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

Петр Владимирович Бехтерев, инженер, изобретатель, главный конструктор конструкторского отдела Остехбюро, отец Натальи Петровны

«Борясь за благо человечества, мы одновременно боремся против разрушительных изменений нашего собственного мозга, помогая в то же время “разбудить” мозг тех, кто уже стал эмоционально тупым. Этот процесс изменения физиологически обоснован, необходим и неотложен».

Наталья Петровна Бехтерева

За работой в Институте мозга ученики Натальи Петровны: Юрий Кропотов, Юрий Гоголицын, Святослав Медведев.
Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

За работой в Институте мозга ученики Натальи Петровны: Юрий Кропотов, Юрий Гоголицын, Святослав Медведев.

Главное о великом нейрофизиологе Наталье Бехтеревой: доказала, что умные живут дольше, открыла «детектор ошибок» (нобелевский в шоке!) и опередила современную нейронауку на 50 лет

«Я ученый, что хочу, то изучаю». Зазеркалье, вещие сны и медитации

«Пока нечто не обосновано ста тысячами исследований — его не существует», — уверены адепты доказательной науки. Однако есть области, где этот принцип сталкивается с серьезными трудностями — например, в исследованиях человеческой психики. Можно провести одинаковые эксперименты, изучая свойства воды или металла. Но в науке о мышлении, о МОЗГЕ, дважды задав один вопрос одному человеку, вы получите разные ответы — например, в зависимости от того, сыт испытуемый или голоден. Не упускают ли медицина и биология новые и ценные знания, боясь работать с недостаточно «проверенными» материями? Упускают, считала Наталья Бехтерева. Необъяснимое надо исследовать и только потом утверждать, что медитации не работают (неправда!), а вещих снов не бывает.

ФАКТ: И в этом она тоже была похожа на дедушку. Владимир Михайлович Бехтерев серьезно изучал влияние музыки на нервную систему: во второй половине XIX — начале XX века многие врачи еще считали музыкальную терапию псевдонаукой. В годы работы Бехтеревой для многих нейроученых мозг был просто одним из видов биологической ткани. Органом, в котором исследовали ионные, биохимические, электрические процессы.

«Для Натальи Петровны важным было понимание мозга как органа идеального — где в нем психика, душа. Уже в XXI веке, через десятилетия после ее поисков, обнаружение “человеческого я” становится центральным вопросом для науки о мозге», — отмечает Константин Анохин.

Нейрофизиолог Бехтерева признавалась, что видела четыре вещих сна, или «не сна». Первый был за день перед арестом ее отца, в 1937 году: как будто под ним проваливается пол, и он падает в языки пламени. В ­1990-х Наталья Петровна занялась исследованием экстрасенсорных способностей, за что подверглась критике, в том числе со стороны Комиссии по борьбе с лженаукой РАН; ездила на встречу с «тетей» Вангой в Болгарию — об этой встрече и в принципе о своем опыте взаимодействия с тем, что еще не изучено наукой, Наталья Петровна пишет в своей последней книге «Магия мозга и лабиринты жизни» (ищите главу «Зазеркалье», но лучше прочтите все 383 страницы от корки до корки!).

«Во время одной из наших бесед я прямо ее спросила: “Наталья Петровна, как это вы рискнули вот такими вещами заняться?” Она ответила: “Я ученый? Ученый. И вроде бы даже неплохой ученый. Что хочу, то и изучаю”», — вспоминает Татьяна Черниговская.

Однако Бехтерева строго разделяла обсуждение доказанных научных фактов и исследование «потусторонних» явлений.

Александр Каплан

психофизиолог, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова

«Актовый зал МГУ был заполнен: на сцене царила Наталья Петровна Бехтерева с лекцией «Мозг и психика». В моем конспекте в том числе зафиксированы еретические по тому времени — это был 1983 год — вопросы публики о возможной "потусторонней" природе психического и слова лектора. Наталья Петровна отвечала: "Уайлдер Пенфилд (знаменитый канадский нейрохирург и нейрофизиолог) пишет, что “человек никак не может мыслить при помощи мозга”, а Джон Экклз (выдающийся австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине) — что “мозг может быть детектором мышления, но никак не органом мышления”". Будучи одним из высших авторитетов в официальной науке о мозге, Наталья Петровна не отвернулась от энтузиастов исследования парапсихологических феноменов, тем самым допуская существование еще не познанных таинственных явлений психики. В этом мы берем пример с Бехтеревой, занимаясь исследованием медитативных состояний буддийских монахов с разрешения Далай-ламы XIV».

ФАКТ: Александр Каплан ведет исследования под руководством сына Натальи Петровны Святослава Медведева. Кстати, в июле 2024-го Святослав доказал, что после смерти работа сознания не останавливается, а меняется (переходит с жизненного «грубого» уровня на уровень «тончайший») — в этом феномен сохранения тел некоторых монахов нетленными (это называется посмертной медитацией). По словам ученого, результаты исследования — это новый шаг в решении проблемы, сформулированной еще Декартом, — «как соотносятся разум и тело?»

Железное правило НП: до трех часов дня никаких контактов. Даже если звонят из Верховного Совета — Бехтерева занята научной работой.
Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

Железное правило НП: до трех часов дня никаких контактов. Даже если звонят из Верховного Совета — Бехтерева занята научной работой.

Как вылечить разговором и вниманием. Врач в первую очередь должен быть человеком

Ни в одном паблике с вдохновляющими цитатами нет высказываний Натальи Петровны. А зря! Только вчитайтесь и вдумайтесь: «Мы — мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите». Бехтерева вдохновляла, а еще являла собой пример железной дисциплины, высоких принципов и вполне могла сказать: «Если я в лаборатории, то все остальное подождет».

Константин Анохин

нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН

«У нас с Натальей Петровной существовала какая-то глубокая связь. Когда у меня случались тяжелые события, меня влекло поехать в Ленинград, поговорить с ней. Я очень переживал, когда она ушла из жизни. Мне ее много лет не хватало, не хватает и сейчас. Как она успевала в жизни так много? Она была очень дисциплинированным человеком. Например, у нее было железное правило, что до трех часов дня никаких административных дел, контактов, звонков. Даже если ей звонят из Верховного Совета. Она в лаборатории, на операциях, занята научной работой. Я не знаю сегодня никого, кто имел бы волю и силу вести себя таким образом».

Наталья Петровна была человеком ответственным, поэтому, когда в 1970-х ее выбрали председателем комиссии по медицине и социальному обеспечению одной из палат Верховного Совета СССР, она начала работать в полную силу и на этой позиции. Проводила по месяцу в году в Москве, занимаясь подготовкой и анализом вопросов, связанных с реформами и политикой в области здравоохранения. Приемная Института экспериментальной медицины, а потом и Института мозга РАН была полна людей, которые просили Наталью Петровну в чем-то им помочь, и не только по медицинским вопросам. Иногда нужно было просто поговорить с человеком. «Если больному не стало легче после разговора с врачом, значит, это плохой врач», — отмечал Владимир Михайлович Бехтерев. Так вот его внучка умела лечить не только медицинскими манипуляциями, но и словом. А еще она всегда говорила: «Нужно бороться не против, нужно бороться за». Вот бы и нам всем это понять!

Светлана Хетрик

руководитель Учебного центра имени Натальи Петровны Бехтеревой

«Мы назвали петербургский центр для обучения психологов, психотерапевтов и психиатров в честь Натальи Петровны Бехтеревой, так как нас восхищают ее новаторство, профессионализм, человеческие достижения. А также ценности, которые хочется нести дальше, ведь эмпатия и любовь к людям крайне важны в профессии специалистов по ментальному здоровью. Кроме того, мы активно исследуем интеграцию нейрофизиологических подходов в понимание и лечение психических состояний: например, обучаем специалистов использовать метод десенсибилизации и переработки движением глаз для терапии расстройств пищевого поведения».

В квартире дома Бенуа на Петроградской стороне первыми гостей встречали три кошки Натальи Петровны
Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

В квартире дома Бенуа на Петроградской стороне первыми гостей встречали три кошки Натальи Петровны

Бехтерева была уверена: человеку свойственно искать радость. И находила ее не только в работе — например, собирала коллекцию искусства.
Личный архив семьи Медведевых-Бехтеревых

Бехтерева была уверена: человеку свойственно искать радость. И находила ее не только в работе — например, собирала коллекцию искусства.

Коллекционировать искусство! Роль женщин в науке, гедонизм и стоицизм

«Для полноценной реализации своего потенциала необходимы разумная гордость, внутренняя стойкость, и что немаловажно, умение поддерживать эмоциональный баланс», — писала Бехтерева. Она была уверена: человеку свойственно искать радость. И находила ее не только в работе — ценила красивую одежду и украшения, изысканную еду и вино, собирала коллекцию искусства. Гуляя по петербургским барахолкам, искала вещи из своего детства — из разграбленного за годы Большого террора и войны родительского дома на Греческом проспекте. А в квартире дома Бенуа на Петроградской стороне первыми гостей встречали три кошки Натальи Петровны, и только затем из кабинета выходила она. В 70 лет нейрофизиолог овладела компьютером, своим примером продемонстрировав, что учиться никогда не поздно.

ФАКТ: Сейчас квартиру сохраняет внучка и тезка Наталья Бехтерева. Там, например, проходят небольшие лекции и группы по семейной реконструкции — психотерапевтическому системно-динамическому методу, помогающему переосмыслить семейные паттерны поведения.

Наталья Бехтерева

врач-психиатр и психотерапевт, внучка Натальи Петровны Бехтеревой

«Когда я была маленькая, любимым развлечением было залезть к бабушке на колени и попросить ее рассказать о своей жизни. Истории, которые она рассказывала, показали мне: что бы в жизни ни случалось, через любые сложности можно пройти. Для бабушки не существовало преград, поэтому концепция того, что женщина чего-то не может, для меня с детства из области фантастики. Я всегда считала, что женщина может творить на равных с мужчинами и добиваться своих целей. От Натальи Петровны я узнала, что в жизни человека крайне важны дисциплина и воспитание силы воли. Если ты принял(а) решение, то иди за ним и ничего не бойся. Предстоит большое дело? Разбей его на маленькие составляющие, чтобы приблизиться к цели. До сих пор, когда мне сложно и непонятно, я просто делаю первый шаг, потом второй — дальше уже не так страшно».

Текст: Катерина Резникова, Дарья Скаянская

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Август

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