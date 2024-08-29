Какой была Наталья Бехтерева (гранд-авторитет науки о мозге)? Рассказывают Наталья Бехтерева-мл., Татьяна Черниговская и Константин Анохин

Ученый-нейрофизиолог из Петербурга обогнала Илона Маска — и еще в XX веке поставила на ноги парализованного человека с помощью имплантации электродов в мозг. Открыла фундаментальные нейромеханизмы — и сильно удивила Нобелевский комитет. Стала (и осталась навсегда) ключевым экспертом доказательной науки — и встретилась с ясновидящей Вангой. А еще полвека назад (первой в науке и задолго до появления онлайн-менторов!) обосновала связь мозга и психики — теперь на страже ее манифеста стоит наш любимый нейропсихолог и психолингвист Татьяна Черниговская. Почему Наталья Петровна — гений и ролевая модель на все времена, рассказывают ее семья, коллеги, ученики.
Мир не черно-белый! Междисциплинарность, свобода веры и умение договариваться
Выражаясь аббревиатурами, Бехтерева была не только д.м.н. (доктором медицинских наук) и к.б.н. (кандидатом биологических наук), но и просто MDTLT (Meilleur De Tous Les Temps) — в переводе с французского «величайшая во все времена». Когда мы говорим про Наталью Петровну, мы подразумеваем более 400 научных работ, руководство Институтом мозга человека, собственную научную междисциплинарную школу — Бехтерева впервые привлекла к исследованиям мозга не только нейрофизиологов, но физиков и математиков (предвосхитила — опять на полвека — тренд командной работы!). Но это далеко не всё! Бехтерева жила в сложные времена: с раннего детства она столкнулась с жестокостью, но сохранила внутреннюю порядочность, стойкость и смелость. Демонстрировала жизнелюбие, творчество, веру в людей и в Бога.
Екатерина Сокальская
психотерапевт, основатель детского «Эпицентра семьи и культуры»
«Наследие Натальи Бехтеревой— не только ее исследовательская работа. Это сама суть этой женщины. Думаю, это наследие так же значимо, как ее открытия. Обычно в отношениях человек — система: а) система доминирует, б) человек избегает системы (ищет независимости). Наталья Петровна на совершенно иной частоте проходила это взаимодействие: она — пример того, что взаимополезное сотрудничество с системой возможно. Если ей нужен был позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ), он появлялся в Институте мозга. Если Бехтерева верила, что Бог есть, она легко позволяла другим оставаться при противоположном мнении, при этом сохраняя свое собственное».
Наталья Петровна Бехтерева
За работой в Институте мозга ученики Натальи Петровны: Юрий Кропотов, Юрий Гоголицын, Святослав Медведев.
«Я ученый, что хочу, то изучаю». Зазеркалье, вещие сны и медитации
«Пока нечто не обосновано ста тысячами исследований — его не существует», — уверены адепты доказательной науки. Однако есть области, где этот принцип сталкивается с серьезными трудностями — например, в исследованиях человеческой психики. Можно провести одинаковые эксперименты, изучая свойства воды или металла. Но в науке о мышлении, о МОЗГЕ, дважды задав один вопрос одному человеку, вы получите разные ответы — например, в зависимости от того, сыт испытуемый или голоден. Не упускают ли медицина и биология новые и ценные знания, боясь работать с недостаточно «проверенными» материями? Упускают, считала Наталья Бехтерева. Необъяснимое надо исследовать и только потом утверждать, что медитации не работают (неправда!), а вещих снов не бывает.
ФАКТ: И в этом она тоже была похожа на дедушку. Владимир Михайлович Бехтерев серьезно изучал влияние музыки на нервную систему: во второй половине XIX — начале XX века многие врачи еще считали музыкальную терапию псевдонаукой. В годы работы Бехтеревой для многих нейроученых мозг был просто одним из видов биологической ткани. Органом, в котором исследовали ионные, биохимические, электрические процессы.
«Для Натальи Петровны важным было понимание мозга как органа идеального — где в нем психика, душа. Уже в XXI веке, через десятилетия после ее поисков, обнаружение “человеческого я” становится центральным вопросом для науки о мозге», — отмечает Константин Анохин.
Нейрофизиолог Бехтерева признавалась, что видела четыре вещих сна, или «не сна». Первый был за день перед арестом ее отца, в 1937 году: как будто под ним проваливается пол, и он падает в языки пламени. В 1990-х Наталья Петровна занялась исследованием экстрасенсорных способностей, за что подверглась критике, в том числе со стороны Комиссии по борьбе с лженаукой РАН; ездила на встречу с «тетей» Вангой в Болгарию — об этой встрече и в принципе о своем опыте взаимодействия с тем, что еще не изучено наукой, Наталья Петровна пишет в своей последней книге «Магия мозга и лабиринты жизни» (ищите главу «Зазеркалье», но лучше прочтите все 383 страницы от корки до корки!).
«Во время одной из наших бесед я прямо ее спросила: “Наталья Петровна, как это вы рискнули вот такими вещами заняться?” Она ответила: “Я ученый? Ученый. И вроде бы даже неплохой ученый. Что хочу, то и изучаю”», — вспоминает Татьяна Черниговская.
Однако Бехтерева строго разделяла обсуждение доказанных научных фактов и исследование «потусторонних» явлений.
Александр Каплан
психофизиолог, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова
«Актовый зал МГУ был заполнен: на сцене царила Наталья Петровна Бехтерева с лекцией «Мозг и психика». В моем конспекте в том числе зафиксированы еретические по тому времени — это был 1983 год — вопросы публики о возможной "потусторонней" природе психического и слова лектора. Наталья Петровна отвечала: "Уайлдер Пенфилд (знаменитый канадский нейрохирург и нейрофизиолог) пишет, что “человек никак не может мыслить при помощи мозга”, а Джон Экклз (выдающийся австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине) — что “мозг может быть детектором мышления, но никак не органом мышления”". Будучи одним из высших авторитетов в официальной науке о мозге, Наталья Петровна не отвернулась от энтузиастов исследования парапсихологических феноменов, тем самым допуская существование еще не познанных таинственных явлений психики. В этом мы берем пример с Бехтеревой, занимаясь исследованием медитативных состояний буддийских монахов с разрешения Далай-ламы XIV».
ФАКТ: Александр Каплан ведет исследования под руководством сына Натальи Петровны Святослава Медведева. Кстати, в июле 2024-го Святослав доказал, что после смерти работа сознания не останавливается, а меняется (переходит с жизненного «грубого» уровня на уровень «тончайший») — в этом феномен сохранения тел некоторых монахов нетленными (это называется посмертной медитацией). По словам ученого, результаты исследования — это новый шаг в решении проблемы, сформулированной еще Декартом, — «как соотносятся разум и тело?»
Железное правило НП: до трех часов дня никаких контактов. Даже если звонят из Верховного Совета — Бехтерева занята научной работой.
Как вылечить разговором и вниманием. Врач в первую очередь должен быть человеком
Ни в одном паблике с вдохновляющими цитатами нет высказываний Натальи Петровны. А зря! Только вчитайтесь и вдумайтесь: «Мы — мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите». Бехтерева вдохновляла, а еще являла собой пример железной дисциплины, высоких принципов и вполне могла сказать: «Если я в лаборатории, то все остальное подождет».
Константин Анохин
нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
«У нас с Натальей Петровной существовала какая-то глубокая связь. Когда у меня случались тяжелые события, меня влекло поехать в Ленинград, поговорить с ней. Я очень переживал, когда она ушла из жизни. Мне ее много лет не хватало, не хватает и сейчас. Как она успевала в жизни так много? Она была очень дисциплинированным человеком. Например, у нее было железное правило, что до трех часов дня никаких административных дел, контактов, звонков. Даже если ей звонят из Верховного Совета. Она в лаборатории, на операциях, занята научной работой. Я не знаю сегодня никого, кто имел бы волю и силу вести себя таким образом».
Наталья Петровна была человеком ответственным, поэтому, когда в 1970-х ее выбрали председателем комиссии по медицине и социальному обеспечению одной из палат Верховного Совета СССР, она начала работать в полную силу и на этой позиции. Проводила по месяцу в году в Москве, занимаясь подготовкой и анализом вопросов, связанных с реформами и политикой в области здравоохранения. Приемная Института экспериментальной медицины, а потом и Института мозга РАН была полна людей, которые просили Наталью Петровну в чем-то им помочь, и не только по медицинским вопросам. Иногда нужно было просто поговорить с человеком. «Если больному не стало легче после разговора с врачом, значит, это плохой врач», — отмечал Владимир Михайлович Бехтерев. Так вот его внучка умела лечить не только медицинскими манипуляциями, но и словом. А еще она всегда говорила: «Нужно бороться не против, нужно бороться за». Вот бы и нам всем это понять!
Светлана Хетрик
руководитель Учебного центра имени Натальи Петровны Бехтеревой
«Мы назвали петербургский центр для обучения психологов, психотерапевтов и психиатров в честь Натальи Петровны Бехтеревой, так как нас восхищают ее новаторство, профессионализм, человеческие достижения. А также ценности, которые хочется нести дальше, ведь эмпатия и любовь к людям крайне важны в профессии специалистов по ментальному здоровью. Кроме того, мы активно исследуем интеграцию нейрофизиологических подходов в понимание и лечение психических состояний: например, обучаем специалистов использовать метод десенсибилизации и переработки движением глаз для терапии расстройств пищевого поведения».
Коллекционировать искусство! Роль женщин в науке, гедонизм и стоицизм
«Для полноценной реализации своего потенциала необходимы разумная гордость, внутренняя стойкость, и что немаловажно, умение поддерживать эмоциональный баланс», — писала Бехтерева. Она была уверена: человеку свойственно искать радость. И находила ее не только в работе — ценила красивую одежду и украшения, изысканную еду и вино, собирала коллекцию искусства. Гуляя по петербургским барахолкам, искала вещи из своего детства — из разграбленного за годы Большого террора и войны родительского дома на Греческом проспекте. А в квартире дома Бенуа на Петроградской стороне первыми гостей встречали три кошки Натальи Петровны, и только затем из кабинета выходила она. В 70 лет нейрофизиолог овладела компьютером, своим примером продемонстрировав, что учиться никогда не поздно.
ФАКТ: Сейчас квартиру сохраняет внучка и тезка Наталья Бехтерева. Там, например, проходят небольшие лекции и группы по семейной реконструкции — психотерапевтическому системно-динамическому методу, помогающему переосмыслить семейные паттерны поведения.
Наталья Бехтерева
врач-психиатр и психотерапевт, внучка Натальи Петровны Бехтеревой
«Когда я была маленькая, любимым развлечением было залезть к бабушке на колени и попросить ее рассказать о своей жизни. Истории, которые она рассказывала, показали мне: что бы в жизни ни случалось, через любые сложности можно пройти. Для бабушки не существовало преград, поэтому концепция того, что женщина чего-то не может, для меня с детства из области фантастики. Я всегда считала, что женщина может творить на равных с мужчинами и добиваться своих целей. От Натальи Петровны я узнала, что в жизни человека крайне важны дисциплина и воспитание силы воли. Если ты принял(а) решение, то иди за ним и ничего не бойся. Предстоит большое дело? Разбей его на маленькие составляющие, чтобы приблизиться к цели. До сих пор, когда мне сложно и непонятно, я просто делаю первый шаг, потом второй — дальше уже не так страшно».
Текст: Катерина Резникова, Дарья Скаянская
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