Какой была Наталья Бехтерева (гранд-авторитет науки о мозге)? Рассказывают Наталья Бехтерева-мл., Татьяна Черниговская и Константин Анохин

«Я ученый, что хочу, то изучаю». Зазеркалье, вещие сны и медитации

«Пока нечто не обосновано ста тысячами исследований — его не существует», — уверены адепты доказательной науки. Однако есть области, где этот принцип сталкивается с серьезными трудностями — например, в исследованиях человеческой психики. Можно провести одинаковые эксперименты, изучая свойства воды или металла. Но в науке о мышлении, о МОЗГЕ, дважды задав один вопрос одному человеку, вы получите разные ответы — например, в зависимости от того, сыт испытуемый или голоден. Не упускают ли медицина и биология новые и ценные знания, боясь работать с недостаточно «проверенными» материями? Упускают, считала Наталья Бехтерева. Необъяснимое надо исследовать и только потом утверждать, что медитации не работают (неправда!), а вещих снов не бывает.

ФАКТ: И в этом она тоже была похожа на дедушку. Владимир Михайлович Бехтерев серьезно изучал влияние музыки на нервную систему: во второй половине XIX — начале XX века многие врачи еще считали музыкальную терапию псевдонаукой. В годы работы Бехтеревой для многих нейроученых мозг был просто одним из видов биологической ткани. Органом, в котором исследовали ионные, биохимические, электрические процессы.

«Для Натальи Петровны важным было понимание мозга как органа идеального — где в нем психика, душа. Уже в XXI веке, через десятилетия после ее поисков, обнаружение “человеческого я” становится центральным вопросом для науки о мозге», — отмечает Константин Анохин.

Нейрофизиолог Бехтерева признавалась, что видела четыре вещих сна, или «не сна». Первый был за день перед арестом ее отца, в 1937 году: как будто под ним проваливается пол, и он падает в языки пламени. В ­1990-х Наталья Петровна занялась исследованием экстрасенсорных способностей, за что подверглась критике, в том числе со стороны Комиссии по борьбе с лженаукой РАН; ездила на встречу с «тетей» Вангой в Болгарию — об этой встрече и в принципе о своем опыте взаимодействия с тем, что еще не изучено наукой, Наталья Петровна пишет в своей последней книге «Магия мозга и лабиринты жизни» (ищите главу «Зазеркалье», но лучше прочтите все 383 страницы от корки до корки!).

«Во время одной из наших бесед я прямо ее спросила: “Наталья Петровна, как это вы рискнули вот такими вещами заняться?” Она ответила: “Я ученый? Ученый. И вроде бы даже неплохой ученый. Что хочу, то и изучаю”», — вспоминает Татьяна Черниговская.

Однако Бехтерева строго разделяла обсуждение доказанных научных фактов и исследование «потусторонних» явлений.

Александр Каплан психофизиолог, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова «Актовый зал МГУ был заполнен: на сцене царила Наталья Петровна Бехтерева с лекцией «Мозг и психика». В моем конспекте в том числе зафиксированы еретические по тому времени — это был 1983 год — вопросы публики о возможной "потусторонней" природе психического и слова лектора. Наталья Петровна отвечала: "Уайлдер Пенфилд (знаменитый канадский нейрохирург и нейрофизиолог) пишет, что “человек никак не может мыслить при помощи мозга”, а Джон Экклз (выдающийся австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине) — что “мозг может быть детектором мышления, но никак не органом мышления”". Будучи одним из высших авторитетов в официальной науке о мозге, Наталья Петровна не отвернулась от энтузиастов исследования парапсихологических феноменов, тем самым допуская существование еще не познанных таинственных явлений психики. В этом мы берем пример с Бехтеревой, занимаясь исследованием медитативных состояний буддийских монахов с разрешения Далай-ламы XIV».

ФАКТ: Александр Каплан ведет исследования под руководством сына Натальи Петровны Святослава Медведева. Кстати, в июле 2024-го Святослав доказал, что после смерти работа сознания не останавливается, а меняется (переходит с жизненного «грубого» уровня на уровень «тончайший») — в этом феномен сохранения тел некоторых монахов нетленными (это называется посмертной медитацией). По словам ученого, результаты исследования — это новый шаг в решении проблемы, сформулированной еще Декартом, — «как соотносятся разум и тело?»