Что такое нейрорутина и как организовать пространство вокруг, чтобы мозг работал на полную?

Возможно, вы просыпались ночью и, покрываясь потом, думали: «Боже, где мой СНИЛС»? Постоянное напряжение и вспоминания о том, что и где лежит, как что-то не забыть, и ощущение, что ничего нельзя найти, — все это только усиливает тревогу и снижает концентрацию внимания. А в сильном визуальном шуме и раскиданных вещах отвлечься на что-то другое и забыть взять нужную вещь — раз плюнуть.

Прим. ред. Отвлекаться, теряться и быть несобранным в разные моменты жизни может каждый, не торопитесь говорить о том, что у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Но если хотите проверить себя, то пройдите тест по шкале диагностики СДВГ у взрослых ASRS 1.1 , созданный по заданию ВОЗ.

Как обустроить пространство

Важные бумажные документы

Подумайте, где вам будет удобно хранить все нужные документы (к примеру, определенный ящик стола, книжная полка, подставка для бумаг, папка и тому подобное).

Разберите это место и уберите оттуда все лишнее (это можно сделать в несколько заходов, помните, чем глобальнее выглядит задача — тем она страшнее и тем больше хочется ее избегать).

Купите однотонные папки/коробки, которые можно будет подписать (к примеру, «документы об образовании», «медицинские документы»).

При желании для жизненно важных документов (паспорт, СНИЛС, документы на квартиру) заведите отдельную папку, которую в случае ЧС можно будет быстро взять с собой.

Положите документы в выбранное место и старайтесь возвращать их обратно после использования — так вам не придется каждый раз тратить силы на поиски.

Если через какое-то время окажется, что выбранная система вам не подходит, — ничего страшного, попробуйте использовать другую, главное — найти удобную.

Электронное пространство

Алгоритм действия для документов и приложений примерно такой же, как и для бумажных документов:

Откройте ваше мобильное устройство или компьютер, посмотрите, какие папки и рабочие столы у вас уже есть и насколько они вам удобны.

Удалите лишнее, в крайнем случае создайте временную папку для разбора (возможно, потом ее можно будет просто удалить).

Придумайте систему хранения: создайте необходимые папки или рабочие столы и назовите их так, чтобы было понятно, что в них будет храниться.

Начните с документов и приложений, которые вам важны (сканы паспорта, документов об образовании и т. д.).

Затем разместите в нужные папки документы и приложения, которыми пользуетесь чаще всего.

Вуаля! Вы прекрасны! Можно не торопясь разбираться со всем остальным.

Push-уведомления. Внимательно посмотрите, какие приложения вам их отправляют, и уберите все те, что не являются критически важными (к примеру, о списании средств от банковских приложений). Если у вас есть возможность выключить звук и оставить на беззвучном режиме без вибрации — отлично. Меньше стимулов — меньше отвлечений.

Электронная почта и пароли. Проверьте, сколько у вас активных и неактивных электронных почтовых ящиков. Удалите все те, которыми не пользуетесь. Так вы не только защититесь от их взлома и использования злоумышленниками, но и позаботитесь о своем пространстве и необходимости все помнить. А чем меньше вы держите в голове, тем легче ей работать и концентрироваться. Оставьте только самое важное! Проверьте также, насколько хорошо вы помните пароли от важных аккаунтов и приложений. Обновите ваши пароли и сохраните их в письменном виде или в более надежном формате, например в менеджерах паролей, таких как KeePass, LastPass и 1Password.

Облачное хранение. Проанализируйте, какими платформами вы пользуетесь, и оставьте одну или две, наведите там порядок в папках и решите, что именно вы там будете хранить. Составьте себе карту хранения документов. К примеру, «Яндекс.Диск» и черный жесткий диск — для хранения домашних документов и фотографий, Google-диск и флешка — для рабочих документов.