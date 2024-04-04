В России появился ИИ-сервис для общения по телефону с умершими

Стартап «Амбистелла» создан певцом Александром Свешниковым (псевдоним — Амбисаша) после личной утраты. Цель проекта по замыслу автора — дать человеку возможность поговорить с близким, ушедшим навсегда.

Для этого нужно загрузить несколько минут диктофонной записи голоса умершего, которые программа клонирует и синтезирует в искусственный диалог. По базовому тарифу общение ограничено 30 минутами в месяц, по продвинутому — 120, с возможностью дополнительно обучить нейросеть особенностям коммуникации собеседника по его перепискам в соцсетях.

Отношение к сервисам DeadTech (цифровизации смерти) в мире неоднозначно. Тем сложнее сформировать свое мнение, чем разнообразнее эти проекты: от цифровых кладбищ и банков воспоминаний до виртуальных двойников. Вот, что говорит об этом наш колумнист, психотерапевт Наталья Бехтерева:

Оскар Уайльд писал, что смерть — это проблема не того человека, кто умирает, а того, кто остается. DeadTech, на мой взгляд, пока призваны не столько создать иллюзию вечной жизни, сколько облегчить боль утраты и чувство вины, которое часто возникает после смерти близкого: мы что-то не сказали, что-то не доделали при жизни человека.



Есть такое психологическое понятие, как теория продолжающихся связей: когда умирает близкий или домашнее животное, в этот момент связь с ними не прерывается, а продолжается. Однако бывает так, что человек еще долгое время предпринимает активные действия: продолжает разговаривать с умершим, писать ему письма или постоянно думать о нем. За таким поведением в том числе скрывается страх предать близкого. Если мы разбираем подобный случай во время терапии, задача специалиста — помочь прожить утрату. Объяснить, что память о человеке все равно сохранится. В ближайшем будущем в этом могут помочь и «напоминающие» цифровые технологии — например, банк воспоминаний.



А вот приложения, которые воссоздают ушедшего в любом формате (диалог, робот, аватар, голограммы), на мой взгляд, могут лишь усугубить принятие утраты. Мне не хочется говорить, что DeadTech опасен — мы часто боимся нового, однако есть большой шанс, что использование чат-бота или цифрового двойника будут затруднять приход к принятию смерти. Человек может застрять в патологическом горе, ковыряя больную рану или живя иллюзией, что ушедший близкий рядом с ним.

Поэтому призываем быть аккуратнее и советуем проконсультироваться со специалистом пси-профиля прежде, чем погружаться в виртуальный мир вечной жизни!