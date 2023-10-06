Что такое DeathTech? Как работают цифровые кладбища? Каким образом ИИ создает двойников покойных людей?

Современный мир устроен так, что практически на каждую потребность человека находится по меньшей мере несколько десятков стартапов, которые стремятся предложить новый и, главное, высокотехнологичный способ ее удовлетворения. Вопросы смерти, погребения и памяти не исключения. В этой сфере сложилось целое направление, которое именуют DeathTech. Оно же работает с вопросами так называемого «цифрового бессмертия».

«Понятие DeathTech достаточно емкое и включает большое количество направлений, связанных со смертью, — поясняет исследователь из Ливерпульского университета им. Джона Мурса Сергей Мохов. — Условно их можно разделить на то, что связано с подготовкой к смерти, с погребением или менеджментом мертвого тела, и то, что связано с тем, что после смерти. Спектр действительно крайне большой: здесь огромное количество стартапов, которые имеют очень прикладное значение и масштабируемы и применимы здесь и сейчас: например, цифровые решения для кладбищ и крематориев. Есть же проекты, которые смотрят далеко в будущее и нацелены на смену трендов, как, например, проекты по экозахоронениям и новым видам погребения».

DeathTech — явление настолько обширное, что о нем можно написать книгу (что, собственно, уже не раз было сделано). Однако в нем все же можно выделить наиболее популярные направления.