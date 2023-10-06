Что такое DeathTech? Как работают цифровые кладбища? Каким образом ИИ создает двойников покойных людей?

Бурное развитие искусственного интеллекта меняет правила в самых разных областях: от производства машин до прогнозов погоды. Проникают нейросети и в, возможно, самую консервативную сферу: смерть и память. В мире развивается целое направление IT-проектов, объединенных общим названием DeathTech — речь идет о цифровых кладбищах, мемориальных страницах, посмертных двойниках. Что это — дань моде или технологии действительно меняют не только жизнь, но и смерть? Рассказываем в материале «Собака.ru».
Современный мир устроен так, что практически на каждую потребность человека находится по меньшей мере несколько десятков стартапов, которые стремятся предложить новый и, главное, высокотехнологичный способ ее удовлетворения. Вопросы смерти, погребения и памяти не исключения. В этой сфере сложилось целое направление, которое именуют DeathTech. Оно же работает с вопросами так называемого «цифрового бессмертия».
«Понятие DeathTech достаточно емкое и включает большое количество направлений, связанных со смертью, — поясняет исследователь из Ливерпульского университета им. Джона Мурса Сергей Мохов. — Условно их можно разделить на то, что связано с подготовкой к смерти, с погребением или менеджментом мертвого тела, и то, что связано с тем, что после смерти. Спектр действительно крайне большой: здесь огромное количество стартапов, которые имеют очень прикладное значение и масштабируемы и применимы здесь и сейчас: например, цифровые решения для кладбищ и крематориев. Есть же проекты, которые смотрят далеко в будущее и нацелены на смену трендов, как, например, проекты по экозахоронениям и новым видам погребения».
DeathTech — явление настолько обширное, что о нем можно написать книгу (что, собственно, уже не раз было сделано). Однако в нем все же можно выделить наиболее популярные направления.
Посмертный чат-бот
Самым известным применением искусственного интеллекта в этой сфере является создание посмертных цифровых «собеседников». В 2021 году широкую известность получил эксперимент канадского писателя Джошуа Барбо, который настроил языковую платформу Project December так, чтобы она копировала манеру его невесты, которая погибла в 2012 году. Этой драматичной истории был посвящен спецпроект газеты San Francisco Chronicle.
Этот эксперимент был далеко не единственным. Так, существует уже несколько приложений, которые предлагают пользователю загрузить свой цифровой след (тексты переписок, фотографии, аудиосообщения), чтобы оставить друзьям и родственникам свою «копию». Одно из них — HereAfter AI. Слоган на сайте приложения гласит: «Скажи “здравствуй” виртуальному себе».
Аналогичные эксперименты были и в России. В 2016 году стартап Luka выпустил одноименное приложение. Оно представляло собой чат-бот, который мог общаться в манере бывшего арт-директора института дизайна «Стрелка» Романа Мазуренко, незадолго до этого погибшего в ДТП. Соосновательница Luka, подруга Мазуренко Евгения Куйда, назвала это цифровым памятником своему другу. Создатели Luka сделали проект Replika, который может не только копировать манеру человека в общении, но и воспроизводить его внешность.
Впрочем, как рассказывает исследовательница DeathTech, сотрудница Центра искусства и науки Университета ИТМО Екатерина Юдаева, подобные приложения с трудом могут адекватно воссоздать человека таким, каким его помнит потенциальный пользователь. Причем, как ни парадоксально, чем лучше обучена нейросеть, тем менее точным может в итоге оказаться цифровой двойник.
«В реальной жизни мы для каждого человека играем свою социальную роль, — объясняет она в беседе с «Собака.ru». — Мы по-разному общаемся с мамой, учительницей, девушкой, и еще с кем-то. Если собрать все социальные роли в одну, то это будет несколько другой человек. И здесь остается вопрос, а нужно ли делать такого универсального человека, который на самом деле будет не очень похож на человека, которого вы знаете?»
Посмертные аватары
Авторы проекта реплика далеко не единственные, кто решил, что простого чат-бота недостаточно. В мире существует сразу несколько компаний, которые предлагают пользователям генерировать посмертных аватаров. Один из таких проектов — стартап Eterni.me, который утверждал, что на основе цифрового следа может создать цифровой портрет человека.
Есть и другие примеры таких технологий. Например продукт компании StoryFile, благодаря которой 87-летняя британка смогла присутствовать на собственных похоронах. Слоган компании: «Видео, которые возвращают назад». Еще один сервис, Re; memory, предлагает сгенерировать видеодвойника, которого можно завещать своим родственникам.
Компания HEREweHOLO предлагала всем желающим создать цифрового двойника в виде полноростовой голограммы. Правда, на сегодняшний день приложение компании недоступно.
Как рассказывает Екатерина Юдаева, эти технологии иногда используются не только родственниками и друзьями умерших. «В одном из американских штатов, где остро стоит проблема преступности, от рук злоумышленников погиб ребенок, — приводит она пример. — Был широкий общественный резонанс, и на его волне был создан цифровой аватар ребенка, который один из политиков, выступавший за жесткие меры против уличной преступности, использовал в своей предвыборной кампании. Для меня лично — это очень показательный кейс, как можно использовать память в таком странном, пугающем виде».
Наконец, российская компания Promobot и вовсе предлагает создание андроидов, покрытых искусственной кожей, которым можно придать внешний вид любого человека.
Цифровые кладбища
Как было только что сказано, DeathTech работает с темой смерти и памяти не только в цифровом мире, но и в физическом. Самый яркий пример — цифровые кладбища, которые становятся новым трендом в азиатских странах, где старение населения и все возрастающий дефицит земли заставляет прибегать к инновациям.
Так, в августе 2022 года в Шанхае открылось цифровое кладбище, находящееся в ведении компании Fu Shou Yuan International Group Ltd. Для экономии земли урны с прахом помещаются на нем вертикально. Каждое захоронение сопровождается специальным экраном, на котором демонстрируется видео о жизни усопшего. Аналогичные кладбища появились в Пекине и других городах.
Впрочем, существует множество технологий, которые вообще не работают с искусственным интеллектом и посвящены именно обращению с телом умершего. Так, компания Meine Erde предлагает превратить тело человека в плодородную почву. А компания And Vinyly изготавливает виниловые пластинки с добавлением праха умершего.
«Похороны под ключ»
Множество приложений посвящены собственно организации похорон. Британская Farewill предлагает быстро онлайн оформить все, что необходимо: от завещания до организации эмоциональной поддержки для родственников.
В 2017 году, сходное приложение попытались реализовать и в России. Оно получило название Umer, однако идея так и не была реализована.
Целый ряд сайтов предполагает создание цифровых мемориалов и настоящих социальных сетей для памяти и выражения соболезнований. Здесь можно отметить приложения Keeper и Memorial Source. В России существует сервис сохранения памяти об усопших «Код памяти».
«Это направление очень распространено, особенно в Латинской Америке, — объясняет Екатерина Юдаева. — Таких проектов много и появляется больше. Люди все чаще и чаще разъезжаются из родных городов, нет связи с могилами предков, поэтому такие агрегаторы памяти довольно популярны».
Изменит ли DeathTech общество?
Специалисты по-разному относятся к бурному развитию этого направления, многие очень настороженно. Психиатр Наталья Бехтерева полагает, что использование посмертных аватаров, чат-ботов и других подобных приложений может усугубить состояние родственников.
«Проживание горя и смерти проходит по модели Кюблер-Росс: 1) «Отрицание и Изоляция»; 2) «Гнев»; 3) «Торг»; 4) «Депрессия» и, наконец, «5) Смирение». Каждый человек проходит эти стадии по-своему, но важно оказаться на пятом шаге. Мне не хочется говорить, что DeadTech опасен — мы часто боимся нового, однако есть большой шанс, что использование чат-бота или цифрового двойника будут затруднять приход к принятию смерти. Человек может застрять в патологическом горе, ковыряя больную рану или живя иллюзией, что ушедший близкий рядом с ним», — полагает она.
Сходные опасения высказала в беседе с «Собака.ru» Анастасия Углева, доцент школы философии и культурологии ФГН НИУ ВШЭ: «Смерть по-прежнему страшна, этот страх укоренен в нашей традиционной культуре и в нашей психике. Получается, что цифровое бессмертие, с одной стороны, может способствовать преодолению этого страха, но с другой стороны, по принципу петли обратной связи еще больше инвалидизировать общество, отрывая человека от реальности и в конечном счете продуцируя новые стрессы и конфликты».
Анастасия Углева
Доцент школы философии и культурологии ФГН НИУ ВШЭ:
Эти цифровые копии могут быть использованы для манипуляции массовым сознанием и общественным мнением. Конечно, регуляторы будут настаивать на том, что пользователи, перед которыми демонстрируют результаты работы цифровой модели человека, должны быть постоянно уведомляемы о том, что это лишь цифровая имитация, а далее такие копии должны быть в обязательном порядке маркированы как результат цифрового моделирования человека. Но человеку свойственно в ситуации перманентного стресса уходить в виртуальную реальность настолько, что она подменяет реальность как таковую. Так что информирование такого рода в конечном счете мало на что повлияет. Постепенно широкое внедрение технологий, связанных с цифровым бессмертием, способно менять общественные стереотипы, трансформировать социальные ожидания, провоцировать в том числе девиантное поведение, дискриминировать чувства верующих, в конечном счете — дискредитировать идею человеческого достоинства. Это легко может провоцировать межчеловеческие и межгрупповые конфликты.
Сергей Мохов из Ливерпульского университета им. Джона Мурса в свою очередь скептически смотрит на перспективы большинства стартапов в этой области. «Таких проектов много, но срок их жизни, как и многих стартапов, крайне небольшой, они не имеют четкой модели монетизации, и выглядят скорее как арт-проекты, развлечения или имиджевые кампании. Все наиболее перспективные разработки связаны с прикладными задачами похоронной индустрии, как правило, это значит, что они должны быть дешевы и масштабируемы», — полагает он.
Сергей Мохов
Исследователь из Ливерпульского университета им. Джона Мурса:
Все же стоит признать, что рынок DeathTech достаточно небольшой - на 2021 год, объем инвестиций не превышал 100 миллионов долларов во все проекты. В этой сфере отсутствуют компании-«единороги». Среди исключений — это $25 млн, влитые в британский Farewill, онлайн-платформу для составления, оформления сопутствующим похоронам бумаг, в частности онлайн-завещаний, и заказа кремации.
Поэтому как и отметил выше - зачастую это красивые проекты, на грани искусства и имиджевых вещей, которые имеют низкий потенциал для роста и масштабриуемости. В том числе потому что крайне мало запроса приходит из самого бизнеса - он крайне консервативен. Компании часто открывают с красивыми и понятными идеями, но в процессе создания бизнеса меняются исходя из запросов рынка, Показателен кейс открытого в 2019 году стартапа GatheringUs, который изначально представлял собой сервис цифровых мемориалов: уже в 2020 году его функциональность была существенно расширена за счёт проведения виртуальных похорон.
Тем неменее, как и любая сфера идей, сам факт создания новых смыслов всегда важен. Тяжело прогнозировать к аким последствиям и когда конкретная идея может привести. Все же стоит признать, что между первыми крематориями в Европе во второй половине 19 века и их массовом распространении прошло почти 100 лет.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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