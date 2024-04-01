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Психология

«Фантазер, ты меня называла»: как мечты посреди рабочего дня помогут стать умнее, эмпатичнее и креативнее?

Даем волю буйной и бурной фантазии! Ведь грезы наяву (важный нейронный процесс!) активируют спящие центры мозга, помогают лучше учиться, феерично решать рабочие кейсы и быстро фиксить личные дилеммы — об этом нам рассказала Наталья Жукова, нейропсихолог-реабилитолог, основательница Университета Современной Психологии. И составила шорт-гид, как фантазировать (или «тихо бодрствовать») продуктивно.

Roman Samborskyi

Нейроустройство мечтаний

Когда мы погружаемся в мир фантазий, в нашем мозге происходит целый ряд уникальных процессов. Один из ключевых — активация сети дефолтного мода (default mode network, DMN), которая объединяет разные области мозга, в том числе медиальную префронтальную кору и заднюю цингулярную кору. DMN включается, когда мы не сосредоточены на внешних задачах, и помогает нам отстраниться от текущего момента, обратиться ко внутреннему диалогу, воспоминаниям и размышлениям о будущем.

В процессе мечтаний также играет роль гиппокамп — структура мозга, отвечающая за формирование и сохранение воспоминаний. Исследования показывают, что в моменты мечтаний гиппокамп активно «перебирает» прошлые впечатления, связывая их с текущими мыслями и эмоциями. Это не только помогает укрепить память, но и способствует генерации новых идей и решений.

Иллюстрацией здесь может быть задача, над которой вы думаете в течение дня, и вдруг, в момент мечтаний, когда ваш мозг, казалось бы, занимается совсем другими делами, находите решение. Это происходит благодаря тому, что мечтание активизирует нейронные сети, отвечающие за творческое мышление и интеграцию информации, что позволяет увидеть проблему под новым углом.

Более того, во время мечтаний запускаются области мозга, отвечающие за обработку эмоций, такие как миндалевидное тело и префронтальная кора. Это позволяет не только переосмысливать прошлые эмоциональные переживания, но и моделировать будущие события, оценивая их потенциальное эмоциональное воздействие на нас.

Roman Samborskyi

Влияние грез на продуктивность и нейропластичность

Большинству мечтания могут казаться отвлечением и нарушением концентрации — ведь еще в школе многих ругали за то, что мы «витаем в облаках». На самом же деле дэйдриминг играет ключевую роль в обучении, адаптации и отклике мозга на новый опыт (это и называется нейропластичностью). «Тихое бодрствование» — состояние, при котором мы даем волю своим мыслям без активного внешнего воздействия, — может улучшить нашу способность к обучению и память. Этот процесс напоминает обучение искусственного интеллекта, когда система учится различать образы, анализируя их множество раз. Так периодическое мечтание позволяет нашему мозгу лучше анализировать и запоминать информацию.

4 шага к конструктивным мечтам

  • Разрешите себе мечтать. Если вы часто отвлекаетесь на посторонние мысли и «выпадаете» из реальности — попробуйте дать своему мозгу то, о чем он просит. Выделите в своем дне время, которое будет посвящено только мечтам — 15 минут утром, перед сном, после обеда или на прогулке.
  • Мечтайте целенаправленно. Перед тем, как погрузиться в мир фантазий, поставьте перед собой задачу, цель, или задайте себе вопрос, ответ на который вы бы хотели получить, а дальше позвольте своей фантазии блуждать там, где ей вздумается.
  • Фиксируйте свои идеи. После сеанса мечтаний запишите любые инсайты или решения, которые пришли вам в голову — особенно, если вы мечтаете перед сном.
  • Подходите к мечтаниям осознанно. Различайте моменты, когда фантазирование полезно, и когда оно становится отвлечением, чтобы контролировать свою способность концентрироваться.
Master1305

Как не замечтаться и не потерять связь с реальностью

Хотя грезить и полезно, важно не утратить связь с действительностью и не допустить, чтобы мечты забирали у вас слишком много времени. Вот несколько советов, как сохранить баланс:

  1. Ограничьте время, посвященное мечтаниям. Например, если вы любите мечтать утром, установите таймер на 15 минут. Это позволит вам насладиться моментом, не отнимая время у утренних приготовлений.
  2. Давайте себе конкретные задачи для размышлений. Если вы работаете над проектом, посвятите мечтания поиску нестандартных решений или новаторских идей, которые могут улучшить ваш проект.
  3. Используйте мечтания как инструмент для решения проблем. Если вы сталкиваетесь с личной дилеммой, проведите сессию мечтаний, представляя разные исходы и выбирая оптимальный путь. Например, воображая разговор с другом, в котором вы решаете ваш конфликт, вы можете найти слова и аргументы для настоящего разговора.
  4. Заземляйтесь! Например, обед с коллегами или встреча с друзьями после работы поможет вам оставаться «здесь и сейчас», и это уравновесит ваше присутствие в своем внутреннем и реальном мирах.

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