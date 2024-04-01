«Фантазер, ты меня называла»: как мечты посреди рабочего дня помогут стать умнее, эмпатичнее и креативнее?

Нейроустройство мечтаний

Когда мы погружаемся в мир фантазий, в нашем мозге происходит целый ряд уникальных процессов. Один из ключевых — активация сети дефолтного мода (default mode network, DMN), которая объединяет разные области мозга, в том числе медиальную префронтальную кору и заднюю цингулярную кору. DMN включается, когда мы не сосредоточены на внешних задачах, и помогает нам отстраниться от текущего момента, обратиться ко внутреннему диалогу, воспоминаниям и размышлениям о будущем.

В процессе мечтаний также играет роль гиппокамп — структура мозга, отвечающая за формирование и сохранение воспоминаний. Исследования показывают, что в моменты мечтаний гиппокамп активно «перебирает» прошлые впечатления, связывая их с текущими мыслями и эмоциями. Это не только помогает укрепить память, но и способствует генерации новых идей и решений.

Иллюстрацией здесь может быть задача, над которой вы думаете в течение дня, и вдруг, в момент мечтаний, когда ваш мозг, казалось бы, занимается совсем другими делами, находите решение. Это происходит благодаря тому, что мечтание активизирует нейронные сети, отвечающие за творческое мышление и интеграцию информации, что позволяет увидеть проблему под новым углом.

Более того, во время мечтаний запускаются области мозга, отвечающие за обработку эмоций, такие как миндалевидное тело и префронтальная кора. Это позволяет не только переосмысливать прошлые эмоциональные переживания, но и моделировать будущие события, оценивая их потенциальное эмоциональное воздействие на нас.