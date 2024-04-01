«Фантазер, ты меня называла»: как мечты посреди рабочего дня помогут стать умнее, эмпатичнее и креативнее?

Даем волю буйной и бурной фантазии! Ведь грезы наяву (важный нейронный процесс!) активируют спящие центры мозга, помогают лучше учиться, феерично решать рабочие кейсы и быстро фиксить личные дилеммы — об этом нам рассказала Наталья Жукова, нейропсихолог-реабилитолог, основательница Университета Современной Психологии. И составила шорт-гид, как фантазировать (или «тихо бодрствовать») продуктивно.
Нейроустройство мечтаний
Когда мы погружаемся в мир фантазий, в нашем мозге происходит целый ряд уникальных процессов. Один из ключевых — активация сети дефолтного мода (default mode network, DMN), которая объединяет разные области мозга, в том числе медиальную префронтальную кору и заднюю цингулярную кору. DMN включается, когда мы не сосредоточены на внешних задачах, и помогает нам отстраниться от текущего момента, обратиться ко внутреннему диалогу, воспоминаниям и размышлениям о будущем.
В процессе мечтаний также играет роль гиппокамп — структура мозга, отвечающая за формирование и сохранение воспоминаний. Исследования показывают, что в моменты мечтаний гиппокамп активно «перебирает» прошлые впечатления, связывая их с текущими мыслями и эмоциями. Это не только помогает укрепить память, но и способствует генерации новых идей и решений.
Более того, во время мечтаний запускаются области мозга, отвечающие за обработку эмоций, такие как миндалевидное тело и префронтальная кора. Это позволяет не только переосмысливать прошлые эмоциональные переживания, но и моделировать будущие события, оценивая их потенциальное эмоциональное воздействие на нас.
Влияние грез на продуктивность и нейропластичность
Большинству мечтания могут казаться отвлечением и нарушением концентрации — ведь еще в школе многих ругали за то, что мы «витаем в облаках». На самом же деле дэйдриминг играет ключевую роль в обучении, адаптации и отклике мозга на новый опыт (это и называется нейропластичностью). «Тихое бодрствование» — состояние, при котором мы даем волю своим мыслям без активного внешнего воздействия, — может улучшить нашу способность к обучению и память. Этот процесс напоминает обучение искусственного интеллекта, когда система учится различать образы, анализируя их множество раз. Так периодическое мечтание позволяет нашему мозгу лучше анализировать и запоминать информацию.
4 шага к конструктивным мечтам
- Разрешите себе мечтать. Если вы часто отвлекаетесь на посторонние мысли и «выпадаете» из реальности — попробуйте дать своему мозгу то, о чем он просит. Выделите в своем дне время, которое будет посвящено только мечтам — 15 минут утром, перед сном, после обеда или на прогулке.
- Мечтайте целенаправленно. Перед тем, как погрузиться в мир фантазий, поставьте перед собой задачу, цель, или задайте себе вопрос, ответ на который вы бы хотели получить, а дальше позвольте своей фантазии блуждать там, где ей вздумается.
- Фиксируйте свои идеи. После сеанса мечтаний запишите любые инсайты или решения, которые пришли вам в голову — особенно, если вы мечтаете перед сном.
- Подходите к мечтаниям осознанно. Различайте моменты, когда фантазирование полезно, и когда оно становится отвлечением, чтобы контролировать свою способность концентрироваться.
Как не замечтаться и не потерять связь с реальностью
Хотя грезить и полезно, важно не утратить связь с действительностью и не допустить, чтобы мечты забирали у вас слишком много времени. Вот несколько советов, как сохранить баланс:
- Ограничьте время, посвященное мечтаниям. Например, если вы любите мечтать утром, установите таймер на 15 минут. Это позволит вам насладиться моментом, не отнимая время у утренних приготовлений.
- Давайте себе конкретные задачи для размышлений. Если вы работаете над проектом, посвятите мечтания поиску нестандартных решений или новаторских идей, которые могут улучшить ваш проект.
- Используйте мечтания как инструмент для решения проблем. Если вы сталкиваетесь с личной дилеммой, проведите сессию мечтаний, представляя разные исходы и выбирая оптимальный путь. Например, воображая разговор с другом, в котором вы решаете ваш конфликт, вы можете найти слова и аргументы для настоящего разговора.
- Заземляйтесь! Например, обед с коллегами или встреча с друзьями после работы поможет вам оставаться «здесь и сейчас», и это уравновесит ваше присутствие в своем внутреннем и реальном мирах.
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