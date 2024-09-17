Что такое избегающий тип привязанности и как его обладателям решиться начать отношения, перестав «жить на чемоданах»?

Если после первого свидания ваша опасливая мысль уже несется во дворец бракосочетания и бьет тревогу, за новую работу браться боязно, а лучшее решение проблемы — бегство, значит, пора поговорить про избегающий тип привязанности и способ ужиться с ним. Что и сделали арт-терапевт, психолог Филипп Жевлаков и доцент МГУ Борис Прокудин в книге «Базаров порезал палец» (в ее основе лежит одноименный топ-подкаст, в котором авторы обсуждают любимые литературные сюжеты с позиции психологии). Разобрали на примере Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», а рекомендации выписали для всех нас.
Типология привязанности и «Завтрак у Тиффани»
Хочу рассказать про разные типы привязанности и начну с определения этого слова. «Привязанность» здесь— это разнообразные виды человеческих связей и отношений, «соединения», «связки», «морские узлы». Если у двух людей типы привязанностей совпадают, у них появляется шанс выстроить надежные и доверительные отношения. Во многих книжках по современной психологии сказано, что привязанность бывает двух типов: надежная и ненадежная. Последняя делится еще на два типа: избегающий и тревожный. Конечно, у этих определений есть множество оттенков, подвидов и т. д., однако мы попробуем обобщить.
- Тревожный тип привязанности
Партнер все время хочет иметь подтверждение тому, что он нужен, важен и любим. Если ему кажется, что он не получает достаточно внимания, то он чувствует некую угрозу, стремится еще больше сблизиться с партнером и зажать его в тиски, лишить кислорода. Случайный разговор с незнакомым человеком вызывает подозрение: мой партнер мечтает сбежать от меня к другому. После вечеринки, на которой он/она танцевали «явно» для кого-то другого, устраивается скандал и т. д.
- Избегающий тип привязанности
Сближение пугает, кажется угрозой. Человек выбирает бегство, буквальное или в кавычках. Например, после первого же поцелуя начинает грузиться: теперь мы пара, завтра в ЗАГС, а я не хочу детей, не хочу рутину... В результате он быстро исчезает. Или партнер говорит: давай перейдем на новый этап, а может быть, просто «я тебя люблю», а человек с избегающим типом привязанности страшно пугается этой новизны, у него врубается защитный механизм— надо бежать, а там уж как-нибудь разберемся. Погрузиться в работу, умолчать о своих чувствах, перепрыгнуть в другие отношения— все, что угодно, лишь бы не встречаться с проблемой лицом к лицу.
Почему я думаю, что у Холли избегающий тип привязанности? Во-первых, из-за истории про роль в кино, когда ей говорят: «Завтра работа, мы на тебя рассчитываем», а она берет и уезжает. Бежит от ответственности. Холли понимает, что на нее будут рассчитывать, надо будет проявить профессионализм, отдать свои силы, внимание и время. А во-вторых, из-за кота. Она говорит: «Если я не дам имя коту, то не буду ему хозяйкой». Милая Холли, кот не понимает твоих правил игры, ты для него уже хозяйка, уже целый мир. Так будь так любезна дать ему имя. Третий признак избегающего типа привязанности — это неумение заземлиться и осесть на месте. Я не знаю, сколько Холли живет в своей квартире, но у нее на табличке написано «Путешествует». Эта табличка говорит за свою хозяйку: «Я тут временно» или «Я в бегах». Холли даже вещи не распаковывает.
Я думаю, что она испытывает страх отношений, ответственности, каких-то обещаний. Когда она говорит: «Мне бы не дали роль», я вижу когнитивное искажение. Откуда ты знаешь, дали бы тебе роль или нет? Откуда ты знаешь, что не справишься, дорогая, если ты уехала в Нью-Йорк? И вот еще что интересно: она мечтает найти себе богатого мужчину. Это единственный понятный для нее критерий.
Она признается, что самое безопасное для нее место — у Тиффани. «Если бы я чувствовала себя, как в магазине у Тиффани, то распаковала бы вещи и дала имя коту». Ощущение безопасности. У меня такая фантазия: Холли непредсказуема, потому что не понимает людей. Это люди для нее непредсказуемы, а она лишь старается им подражать. Забегая вперед, скажу, что они сильно ей навредили в прошлом. Отсюда у нее такая стратегия выживания. Люди по большей части непонятны, но есть кое-что, за что можно ухватиться: статус, возраст, деньги и украшения. Для нее «богатый» равно «надежный».
При этом Холли пытается сближаться с людьми, не раскрывая себя. Это очень интересный момент — без самораскрытия сближение невозможно. Что за отношения можно построить через нарративные туманы и недомолвки? Кто согласится на такие отношения? Разве только человек, который ищет красивую историю, интрижку на пару дней. Мудро ли она поступает? Наверное. Инфантильно? Очень. Чувствует ли она себя в безопасности? Вполне возможно. Реальна ли ее безопасность? Не уверен.
Борис Прокудин
доцент МГУ, популяризатор науки, соведущий подкаста «Базаров порезал палец»
«Холли живет в своей квартире, не распаковывая чемоданы, потому что еще не нашла «своего места». Лет десять назад я побывал в Нью-Йорке и понял, что этот город идеально соответствует атмосфере лирической неопределенности, наполняющей книгу. В Нью-Йорке сладко быть безродным. Безродные здесь— абсолютное большинство. Они победили и не стесняясь живут с вечно раскрытыми чемоданами. Этот город — один большой вокзал. По его улицам, как на уходящий поезд, с бешеной скоростью летят люди, не дожидаясь зеленого света. На выбоинах асфальта прыгают вереницы желтых такси. Спешат от одного пересечения до другого. Даже кислый запах еды не летит вверх, куда надо, а плывет по городу и тыкается в людей, как потерянный. Мне казалось, что в этом городе хорошо грустить. Хорошо тем, для кого будущее — сладкая мгла, чреватая успехами и счастьем. Стариков этот город должен раздражать. А неудачников — вдохновлять».
Перестать избегать, привязываясь
Дальше я хочу поговорить не про Холли, а скорее про каждого из нас. Как освободиться от избегающего типа привязанности? У меня есть небольшая инструкция, которую можно попробовать воплотить в реальность.
1. Признаться в том, что я — избегающий человек.
Это очень важно. Заметить, что бежишь, остановиться и спросить себя: «А почему? От чего?» Мы все чего-то избегаем, это нормально — не хотеть встречаться с неприятными и непростыми для нас вещами.
2. Наладить доверительные отношения.
Например, Холли стоило бы дать коту имя, распаковать вещи, найти стабильную работу, хотя бы на час-другой в день. Обзавестись постоянными надежными связями, которые не станут зажимать в тиски, не будут посягать на идентичность. Моя рекомендация для людей с избегающим типом6— выстраивать отношения с вещами, работой, хобби, танцами, людьми. Купить себе цветок.
3. Найти ответ на вопрос: «Зачем нужны отношения?»
Когда я задаю его людям на терапии, они удивляются: «В смысле — зачем?» — как будто ответ очевиден. Начинают говорить на абстрактные темы: брак, семья. Я прошу их выражаться конкретнее, и тогда они вспоминают о милых, уютных вещах: принимать ванну вместе, готовить завтрак друг для друга. Эти занятия — ответ на вопрос «Зачем я6 борюсь со своим типом привязанности?» или «Почему я должен перестать убегать?». Наши ценности помогают нам сделать правильный выбор, но «правильно» не значит «легко».
4. Ходить на терапию.
Это важная штука. Терапевт — не учитель и не мудрец, который расскажет, как жить. Он обычный человек, которому можно доверять, можно передать груз своих страданий. Встречаясь с ним раз в неделю или раз в две недели, рассказывая ему о своих проблемах, мы выстраиваем новые доверительные отношения.
Существуют КПТ-терапевты, они помогают разглядеть в отношениях определенные схемы. КПТ — это когнитивно-поведенческая терапия, которая работает с образом мышления человека и6 пытается его изменить. Раскрывает схему его поведения. Холли, например, ищет надежности в ювелирном магазине. КПТ-терапевт разобрал бы с ней, что такое надежность, почему ей спокойно именно у Тиффани. «Холли, твои знакомые — не самые надежные люди. Взять, например, Расти Троулера. В газетах пишут, что каждую неделю у него появляется новая жена. Он богат, но стабильных отношений не ищет».
Найти настоящую надежность
В некотором смысле у избегания Холли есть своя мудрость. Я думаю, что поиск богатого мужа и есть ее надежность. Холли как Индиана Джонс, который постоянно ищет приключений, попадает в смертельные ловушки, но затем снова отправляется в путь. Ему важен не артефакт, который необходимо добыть, а сами приключения. Он никогда не скажет: «Ну все, это был последний артефакт, я сдаюсь».
Как-то раз одна моя клиентка сказала: «Слушай, я в интернете прочитала про типы привязанности и поняла свой тип. Только там не было написано, что мне с этим делать. Зато были слова „записывайтесь ко мне на консультацию за 176 000 рублей“». Теперь мне хочется выразить протест.
Есть два вида психологии. Первый можно назвать «метапсихологией». Я — метапсихолог и стою за людей, за то, что все мы нужны такие, какие есть. Не просто так нас выдумала природа. Второй вид — это психологическая колонизация. Такая психология (спасибо мистеру Фрейду) четко формулирует, как должен выглядеть здоровый взрослый человек: европейского вида, высокий, накачанный атлет, который занимается йогой и вовлечен в надежные отношения. Вот он, смотрите! Я мистер Фрейд, психолог, знаю, как стать надежным человеком, приходите ко мне сегодня по скидке, я вылечу всех. Потом, есть все эти книжки про «счастье» (среди них бывают и полезные). Я никогда не встречал столько несчастья, сколько приносят книги по поиску счастья. Обычно они предлагают человеку рамку, в которую надо влезть, но многие туда либо не помещаются, либо она для них слишком большая.
Мой протест направлен против колонизации. Психотерапия не имеет права говорить, как должно быть и как быть не должно. Она в первую очередь про принятие себя в той версии, которая уже здесь. Мой основной посыл — держитесь за надежные отношения, укрепляйте их. При этом не важно, какой у вас тип привязанности — надежный, избегающий или тревожный. Людям нужны люди. [...]
Мы не застрахованы от перемен, и слава богу. Так что же такое надежность в нашем мире перемен? Для меня как специалиста формула надежности выглядит таким образом: это постоянная работа над собой, самоисследование, попытка понять себя, которая приводит к внутренней честности, позволяет, несмотря на страх, признаться в этой честности другим людям. Бояться и признаваться. Надежность — это на двоих, это что-то коллективное и совместное, когда можно на кого-то положиться и позволить кому-то положиться на тебя; знать, сколько я могу выдержать, и не брать на себя слишком многого; это предсказуемость. Надежность начинается с желания быть надежным, надежность — это встреча с избеганием. Вот так.
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