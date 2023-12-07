Сила воли: можно ли ее прокачать? Объясняет психотерапевт Наталья Бехтерева

Про то, как развивать силу воли: 7 шагов

Научиться пересекать «линию действия»

Спортсмен не всегда хочет идти на изнуряющую тренировку, бухгалтер — заполнять очередной отчет. Даже в самых интересных и вдохновляющих делах (для меня это воссоздание усадьбы «Тихий Берег») есть что-то, что делать не хочется. А надо!

Есть такое понятие, как «линия действия»: когда человек начинает действовать и пересекает ее, процесс работы запущен. Назад возвращаться уже не хочется.

Отделять краткосрочные выгоды от долгосрочных

Прокрастинация сулит нам выгоды: в моменте проще что-то не делать, потому что страшно или не хочется. Поэтому, развивая силу воли, важно уметь наблюдать за собой: что я получаю в краткосрочной перспективе из-за самосаботажа, и что я хочу получить в долгосрочной?

Например: полежать под теплым одеялом или выбраться на спектакль? В моменте первый вариант кажется более привлекательным. Но с помощью самодисциплины я заставляю себя встать и пойти в театр — в итоге получаю множество впечатлений и эмоций на несколько недель вперед.

Часто мы путаем краткосрочные импульсы с настоящими желаниями/целями. Однако при ориентации на мгновенный выброс дофамина, не всегда ощущаем полноценное удовлетворение. Нарушение самодисциплины влечет за собой порочный круг: чем больше мы даем слабину в моменте, тем хуже чувствуем себя потом.

Упражнение: тренировка ума с помощью дыхания

Успокоить центры мозга, отвечающие за импульсивные желания, можно с помощью простого упражнения. Поставьте таймер на 5 минут, фокусируясь на вдохе и выдохе. Если вы наблюдаете, что внимание смещается на возникающую мысль, отметьте ее появление и плавно перенесите фокус на дыхание. Благодаря этой практике активируется префронтальная кора мозга, ответственная за самодисциплину и обдуманные решения.

Создавать план действий и следовать ему

План дня служит хорошей опорой для следования намеченному курсу. Я рекомендую составлять его не утром, а вечером, перед сном или чтением книги. Дело в том, что фиксируя новые задачи заранее (а не за 5 минут), мы передаем их в работу нашему адаптивному бессознательному. Пока мы спим и собираемся на работу, мозг в пассивном режиме обрабатывает необходимую информацию.

Замечать и отмечать свои достижения

Даже те, что кажутся небольшими. Можно включить это как практику вечерней рефлексии и записывать на бумаге благодарности себе за сегодняшние действия, даже самые незначительные — например, своевременное мытье посуды. Ученые давно исследуют, как практика благодарности влияет на самочувствие и здоровье. Последний мета-анализ показал, что она улучшает физиологические, психологические и социальные функции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Брать во внимание свои ограничения, уметь говорить «нет»

Ограничения бывают временные: накопилась усталость, плохое самочувствие, недосып, перегруз, простуда.

Бывают постоянные: когда ты прекрасно понимаешь, что как бы ты чего-то не хотел, это невозможно. Например, не стоит готовиться к марафону, если из-за бега у тебя болят колени.

Современная псевдопозитивная психология говорит нам: «Никаких ограничений не существует!» В итоге мы пытаемся функционировать на пределе возможностей, а нас останавливают депрессия и соматические заболевания. Принятие собственной реальности с ее ограничениями значительно экономит время и силы.

Действовать, несмотря на эмоции

Мы часто ждем, что наше эмоциональное состояние будет соответствовать (и помогать) запланированному действию. Давайте будем реалистами: не все в жизни приносит позитивные эмоции. И не всё, что мы делаем, должно сопровождаться радостью, восторгом и интересом. Например, сбор документов для оформления визы — не самое веселое занятие, но мы совершаем это действие ради конкретной цели в виде путешествия.

Итак, действовать можно даже в ситуациях, когда приподнятое эмоциональное состояние не случилось. Более того, действие вопреки эмоциям становится отличным способом переключиться, в итоге — сменить наш фон настроения.

Понять, на что ты действительно можешь влиять

Когда нам тяжело, мы часто жалуемся на жизнь — воспринимая ее не такой, какой бы нам хотелось. Важно осознать, что есть вещи, на которые мы не можем влиять. Но есть и те, на которые можем.

Говоря о дисциплине воли, философы-стоики рекомендовали проводить границу: фокусироваться на том, что под нашим контролем, чем на беспокойствах о нестабильной ситуации. Однако мы привыкли сосредотачиваться на испытываемых волнениях. В таком случае неизбежно начинаем решать задачу спокойствия, а не той цели, которая перед нами стоит.

Биографии великих людей показывают, что они часто преодолевали трудности, фокусируясь не на своих тревогах, а на достижении целей. В этом им помогала самодисциплина.

Помню историю, рассказанную бабушкой, нейрофизиологом Натальей Петровной Бехтеревой. Когда в блокаду Ленинграда она шла на учебу в Медицинский университет, ей надо было переходить через Троицкий мост. Была зима, холодно, голодно и страшно. Хотелось домой, и первую половину пути она уговаривала себя сделать каждый следующий шаг, который давался с большим трудом.

Дойдя до середины, она говорила себе, что половина уже пройдена, и нет смысла возвращаться назад. Так каждый день она ходила на учебу. Большими или маленькими шажочками, но важно идти вперед. Иногда видя широкую дорогу перед собой, а иногда — только место, куда можно сделать следующий шаг.