Как арт-терапия помогает в лечении онкопациентов и кто в Петербурге этим занимается?

Можно ли при помощи творчества справиться с переживаниями и как это поддерживает тех, кто борется с раком — нам рассказали эксперты клиники «Евроонко» Максим Астраханцев, Елена Калмыкова и художница Яна Соловьева, которые 3 августа организовали в Петербурге благотворительный арт-терапевтический мастер-класс для онкопациентов.
Что такое арт-терапия в контексте лечения заболеваний
Максим Астраханцев: «Здесь есть две составляющие, которые нужно разобрать отдельно. Начнем с части «арт» (искусство). Она означает, что арт-терапия — это, по сути, урок творчества, в рамках которого все участники создают произведение, объединенное общей темой, а специалист (например, художник) — курирует их. А часть "терапия" (лечение) говорит о том, что участников объединяет общая требующая проработки проблема — и взаимодействие с другими людьми, которые также проходят некий сложный путь, оказывает "лечебный" для психики эффект, создает атмосферу поддержки и понимания. Кроме того, креативный процесс стимулирует выработку позитивных эмоций и снижает болезненные последствия кризисных ситуации. Так арт-терапия, включающая различные техники (от скульптуры до мозаики), помогает справиться с такими проблемами, как негативные чувства и мысли, стрессовые расстройства, хроническая гиперактивность, проблемное поведение, дефициты памяти и внимания».
Для чего и для кого именно нужна арт-терапия в онкологии
Максим Астраханцев: «Онкология все еще считается очень пугающим диагнозом и тяжело воздействуют как на эмоциональное состояние человека с заболеванием, так и на чувства его близких людей. Онкопациенты и их семьи часто сталкиваются с хроническим стрессом, который имеет серьезные последствия для здоровья, как психологического, так и физического: может подавлять иммунную систему, делая организм еще более уязвимым к заболеванию. Лучший способ бороться с ним — делать то, что приносит удовольствие (если это не вредные привычки, конечно). В наше время супер-мобильности все живут в невероятном темпе, забывая уделять время себе и своим желаниям. Поэтому я советую находить минутку и "замедляться", искать ответы на вопрос, что нужно именно вам, экспериментировать с увлечениями, не бояться пробовать новое. Своеобразной психологической профилактикой и терапией многих заболеваний может стать не только творчество, но и походы в спортзал, ведение блога или путешествия».
Как появилась идея сделать арт-терапевтический мастер-класс
Елена Калмыкова: «Подобная акция проводится нами впервые. Ранее мы в основном были сосредоточены на повышении информированности пациентов об онкологии (это очень важно. ведь чем больше человек знает, тем эффективнее будет их взаимодействие с врачом!) — устраивали образовательные мероприятия, например, Школу пациента, где наши врачи доступным языком объясняли сложные нюансы диагностики и лечения. В этот раз мы решили устроить нечто более креативное — так и родилась идея арт-терапии. Обратились к художнице Яне Соловьевой, она с удовольствием откликнулась и предоставила свою мастерскую».
Личная история
Для художницы Яны Соловьевой такие мероприятия очень важны. Дело в том, что Яна — мама Ульяны Шкатовой, стрит-арт художницы, размещавшей на стенах Петербурга мозаичных котов, и много лет боровшейся с меланомой, о чем она рассказывала в блоге #УльянаЖизнь. К сожалению, болезнь победила, но, по словам Яны, надежду никогда нельзя терять — и укрепить свои силы можно благодаря искусству.
Яна Соловьева: «Творчество имеет удивительную способность помогать людям в трудных ситуациях, гармонизировать внутреннее состояние и преодолевать эмоциональные сложности. Самым доступным и эффективным способом самовыражения многие называют рисование. Оно на символическом уровне позволяет выразить свои чувства и эмоции, включая любовь, страх и счастье. Например, на этом мастер-классе мы рисовали море — символ бескрайности и надежды. Оно может быть интерпретировано каждым человеком по-своему, в соответствии с его собственными переживаниями. Многие приходят на мастер-классы с волнением и опаской, что не получится. И как потом удивляются конечному результату! Для меня это самый любимый момент — видеть, как человек, который до этого почти не чувствовал радость жизни, понимает, что у него получается, все возможно и в жизни всегда есть место хорошему».
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