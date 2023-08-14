Как арт-терапия помогает в лечении онкопациентов и кто в Петербурге этим занимается?

Как появилась идея сделать арт-терапевтический мастер-класс

Елена Калмыкова: «Подобная акция проводится нами впервые. Ранее мы в основном были сосредоточены на повышении информированности пациентов об онкологии (это очень важно. ведь чем больше человек знает, тем эффективнее будет их взаимодействие с врачом!) — устраивали образовательные мероприятия, например, Школу пациента, где наши врачи доступным языком объясняли сложные нюансы диагностики и лечения. В этот раз мы решили устроить нечто более креативное — так и родилась идея арт-терапии. Обратились к художнице Яне Соловьевой, она с удовольствием откликнулась и предоставила свою мастерскую».

Метод арт-терапии подразделяется на самые разные техники, многие из которых применяются на практике только с психологом. Например, человек может создавать картину, а потом трактовать ее вместе со специалистом; рисовать может психолог, а клиент — комментировать рисунок. Та арт-терапия, о которой мы говорим в данной статье, носит менее специализированный характер, она ближе к юнгианской технике активного воображения: произведение искусства и процесс его создания нужны для формирования у человека ассоциаций, которые помогут разобраться в себе и снять психологическую нагрузку.

Личная история

Для художницы Яны Соловьевой такие мероприятия очень важны. Дело в том, что Яна — мама Ульяны Шкатовой, стрит-арт художницы, размещавшей на стенах Петербурга мозаичных котов, и много лет боровшейся с меланомой, о чем она рассказывала в блоге #УльянаЖизнь. К сожалению, болезнь победила, но, по словам Яны, надежду никогда нельзя терять — и укрепить свои силы можно благодаря искусству.

Яна Соловьева: «Творчество имеет удивительную способность помогать людям в трудных ситуациях, гармонизировать внутреннее состояние и преодолевать эмоциональные сложности. Самым доступным и эффективным способом самовыражения многие называют рисование. Оно на символическом уровне позволяет выразить свои чувства и эмоции, включая любовь, страх и счастье. Например, на этом мастер-классе мы рисовали море — символ бескрайности и надежды. Оно может быть интерпретировано каждым человеком по-своему, в соответствии с его собственными переживаниями. Многие приходят на мастер-классы с волнением и опаской, что не получится. И как потом удивляются конечному результату! Для меня это самый любимый момент — видеть, как человек, который до этого почти не чувствовал радость жизни, понимает, что у него получается, все возможно и в жизни всегда есть место хорошему».

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