18+
  • Здоровье
  • Психология
Психология

Как арт-терапия помогает в лечении онкопациентов и кто в Петербурге этим занимается?

Поделиться:

Можно ли при помощи творчества справиться с переживаниями и как это поддерживает тех, кто борется с раком — нам рассказали эксперты клиники «Евроонко» Максим Астраханцев, Елена Калмыкова и художница Яна Соловьева, которые 3 августа организовали в Петербурге благотворительный арт-терапевтический мастер-класс для онкопациентов.

Netrun78

Что такое арт-терапия в контексте лечения заболеваний

Максим Астраханцев: «Здесь есть две составляющие, которые нужно разобрать отдельно. Начнем с части «арт» (искусство). Она означает, что арт-терапия — это, по сути, урок творчества, в рамках которого все участники создают произведение, объединенное общей темой, а специалист (например, художник) — курирует их. А часть "терапия" (лечение) говорит о том, что участников объединяет общая требующая проработки проблема — и взаимодействие с другими людьми, которые также проходят некий сложный путь, оказывает "лечебный" для психики эффект, создает атмосферу поддержки и понимания. Кроме того, креативный процесс стимулирует выработку позитивных эмоций и снижает болезненные последствия кризисных ситуации. Так арт-терапия, включающая различные техники (от скульптуры до мозаики), помогает справиться с такими проблемами, как негативные чувства и мысли, стрессовые расстройства, хроническая гиперактивность, проблемное поведение, дефициты памяти и внимания».

Впервые искусство стало применяться для лечения болезней более 1000 лет назад. В Османской империи музыка использовалась в качестве паллиативной помощи и для психологического исцеления пациентов.

Для чего и для кого именно нужна арт-терапия в онкологии

Максим Астраханцев: «Онкология все еще считается очень пугающим диагнозом и тяжело воздействуют как на эмоциональное состояние человека с заболеванием, так и на чувства его близких людей. Онкопациенты и их семьи часто сталкиваются с хроническим стрессом, который имеет серьезные последствия для здоровья, как психологического, так и физического: может подавлять иммунную систему, делая организм еще более уязвимым к заболеванию. Лучший способ бороться с ним — делать то, что приносит удовольствие (если это не вредные привычки, конечно). В наше время супер-мобильности все живут в невероятном темпе, забывая уделять время себе и своим желаниям. Поэтому я советую находить минутку и "замедляться", искать ответы на вопрос, что нужно именно вам, экспериментировать с увлечениями, не бояться пробовать новое. Своеобразной психологической профилактикой и терапией многих заболеваний может стать не только творчество, но и походы в спортзал, ведение блога или путешествия».

Кляксография, злобные открытки и куклы (но не Вуду)! Кому и чем поможет арт-терапия — объяснила психолог

Jovica Varga

Как появилась идея сделать арт-терапевтический мастер-класс

Елена Калмыкова: «Подобная акция проводится нами впервые. Ранее мы в основном были сосредоточены на повышении информированности пациентов об онкологии (это очень важно. ведь чем больше человек знает, тем эффективнее будет их взаимодействие с врачом!) — устраивали образовательные мероприятия, например, Школу пациента, где наши врачи доступным языком объясняли сложные нюансы диагностики и лечения. В этот раз мы решили устроить нечто более креативное — так и родилась идея арт-терапии. Обратились к художнице Яне Соловьевой, она с удовольствием откликнулась и предоставила свою мастерскую».

Метод арт-терапии подразделяется на самые разные техники, многие из которых применяются на практике только с психологом. Например, человек может создавать картину, а потом трактовать ее вместе со специалистом; рисовать может психолог, а клиент — комментировать рисунок. Та арт-терапия, о которой мы говорим в данной статье, носит менее специализированный характер, она ближе к юнгианской технике активного воображения: произведение искусства и процесс его создания нужны для формирования у человека ассоциаций, которые помогут разобраться в себе и снять психологическую нагрузку.

Личная история

Для художницы Яны Соловьевой такие мероприятия очень важны. Дело в том, что Яна — мама Ульяны Шкатовой, стрит-арт художницы, размещавшей на стенах Петербурга мозаичных котов, и много лет боровшейся с меланомой, о чем она рассказывала в блоге #УльянаЖизнь. К сожалению, болезнь победила, но, по словам Яны, надежду никогда нельзя терять — и укрепить свои силы можно благодаря искусству.

Яна Соловьева: «Творчество имеет удивительную способность помогать людям в трудных ситуациях, гармонизировать внутреннее состояние и преодолевать эмоциональные сложности. Самым доступным и эффективным способом самовыражения многие называют рисование. Оно на символическом уровне позволяет выразить свои чувства и эмоции, включая любовь, страх и счастье. Например, на этом мастер-классе мы рисовали море — символ бескрайности и надежды. Оно может быть интерпретировано каждым человеком по-своему, в соответствии с его собственными переживаниями. Многие приходят на мастер-классы с волнением и опаской, что не получится. И как потом удивляются конечному результату! Для меня это самый любимый момент — видеть, как человек, который до этого почти не чувствовал радость жизни, понимает, что у него получается, все возможно и в жизни всегда есть место хорошему».

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о медицинской услуге и необходимости ее получения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: