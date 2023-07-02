В России психологам доверяет лишь 40% людей

Доверяют специалистам, оказывающим помощь при психологических проблемах, сегодня 27%, настроенных скептически — 38%. При этом молодые люди до 34 лет легче согласятся с рекомендациями, чем старшее поколение (50% против 20% соответственно). Среди малообеспеченных россиян о недоверии таким врачам говорит каждый третий (32%), а среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч руб., — почти каждый второй (47%).

За психологической помощью, поддержкой и советом к докторам обращаются лишь 5% респондентов. 44% опрошенных склонны держать свои тревоги в себе, 18% идут к своей второй половине, 13% — к друзьям, 12% — к родственникам, лишь 1% ищет сочувствия в соцсетях. При этом женщины чаще просят помощи у родственников, а мужчины предпочитают молчать.

За советом к родителям и супругам чаще приходят опрошенные от 35 до 44 лет (14% и 21% соответственно), к друзьям и психологам/психотерапевтам — респонденты до 34 лет (18% и 10%). Чем старше россияне и чем больше они зарабатывают, тем больше среди них тех, кто за поддержкой не обращается ни к кому, надеясь только на свой внутренний ресурс.

В прошлом году к психологу обратился лишь каждый 20-й россиянин. В исследовании также отмечается, что молодые люди стали обращаться чаще лишь немного, а вот количество пожилых людей сократилось.