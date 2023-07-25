Что делать со страхом (неопределенности, близости, денег или смерти)? Объясняет и дает полную инструкцию Наталья Бехтерева

Страх — базовая эмоция человека, обеспечивающая его безопасность. Например, вы идете ночью по улице: мозг улавливает сигналы о потенциальной опасности и возникает страх. С этой эмоцией нет смысла «бороться», так как она носит защитную функцию, позволяя не попасть в беду, быть собранным и внимательным в критичной ситуации. Лишившись ее, мы могли бы совершить много глупостей.

Бояться — это нормально. Если человек говорит, что ничего не боится, он врет — сознательно или неосознанно, самому себе.

Как правило, страх возникает в ответ на угрозу, а затем исчезает. Однако некоторые страхи могут длиться годами и десятилетиями, а также возникать из-за воображаемых ситуаций. Когда страх становится не ресурсным, а всепоглощающим, он превращается в серьезную помеху для жизни.

«Всепоглощающий генерализованный страх ведет к тому, что мозговой базис, на котором должна была бы осуществляться наша интеллектуальная деятельность, изменяется везде – или почти везде. Зоны мозга, группы нервных клеток не могут включаться в мыслительную деятельность. Человек лишается творческой мысли – этого прекраснейшего из своих достояний», — писала моя бабушка Наталья Петровна Бехтерева в книге «Магия мозга и лабиринты жизни».

Рождаемся ли мы со страхами или приобретаем их

Существует ли врожденный страх – когда знаешь на уровне инстинктов, что и почему опасно для жизни? Например, боязнь змей – одна из самых распространенных в мире. Некоторые ученые предполагают, что мы рождаемся с этим страхом, однако исследование Ванессы ЛоБью и Джуди ДеЛош говорит об обратном.

При показе изображений на сенсорном экране дети дошкольного возраста действительно обнаруживали змей быстрее, чем другие объекты, в том числе цветы, грибы и лягушек Но, похоже, не боялись их: например, младенцы тянулись к экранам и пытались поймать движущихся рептилий. Другое исследование также показало, что до 8-12 месяцев дети не демонстрируют такой эмоции как страх.

В какой момент усваиваются страхи? Некоторым из них можно научиться путем получения негативного опыта: например, начать бояться собак после того, как одна из них вас укусила. Мы также можем развить страх, наблюдая за чьей-то реакцие испуга. Например, видя, как друг сходит с ума при виде рычащего чихуахуа. Или услышав от мамы, что маленькие собаки часто кусаются.

Некоторые страхи передаются из поколения в поколения: например, страх ночных стуков в дверь после 1937 года или голода после Блокады Ленинграда. Нет научного обоснования генетической передачи страха – условные рефлексы не наследуются, однако мы передаем наши страхи детям через действия, незаметно брошенные слова и наводящие фразы.

Кроме того, страх заразен, уверены нейробиологи. Человеческий мозг привык уделять больше внимания отрицательно окрашенным эмоциям, и этот феномен психики является следствием инстинкта выживания. С одной стороны, умение уловить чей-то страх может предупредить о неминуемой опасности. С другой – стать инструментом манипуляции, влияния на нас других людей.

В чем разница между страхом и тревогой

Страх связан с определенной (!) пугающей ситуацией или объектом. Тревога — это изнуряющее чувство неопределенности. Прокручивающиеся в голове, не до конца осознаваемые мысли о том, что ужасного может произойти в жизни.

Как справляться с этим ощущением? Первый шаг — превратить тревогу в конкретный страх. Для этого стоит спросить себя: «Что именно меня пугает? Почему?». «Боюсь, что все будет плохо», — такой ответ не подходит, в нем нет определенности.

Страх — когда мы боимся чего-то конкретного. Тревога — непонятное чувство сигнализирует: что-то не так.

Шаг второй — составить план действий, которые вы предпримете при развитии самого худшего сценария. Иметь его в голове, а лучше — на бумаге, так как написанное слово более весомо для мозга. Эта последовательность шагов, возможно, не вырвет страх под корень, но даст возможность с ним функционировать

Порой называя страх, мы уже можем перестать бояться. Например, чтобы помочь ребенку справляться с ночными кошмарами, детские психологи предлагают нарисовать монстра под кроватью и поговорить с ним. Исследование нейробиолога Мэтта Либермана показывает, что такая раскодировка ситуаций, вызывающих стресс, снижает реакцию областей мозга, связанных с эмоциональностью. И повышает активность префронтальной коры – она отвечает за критическое мышление, помогающее справляться с проблемами.

Самое страшное, что можно сделать со страхом — пытаться его подавлять, любыми способами не соприкасаться с ним. При таком подходе страх лишь растет, набирая силу. Мы теряем способность принимать взвешенные решения, вместо этого используем когнитивные искажения и психологические защиты: пытаемся обмануть себя, что нам не страшно. Живя со страхом в фоновом подавленном режиме, мы даем ему возможность поглотить нас.