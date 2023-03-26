18+
  • Здоровье
  • Психология
  • News
Психология

В прошлом году к психологу обратился лишь каждый 20-й россиянин

Поделиться:

Ученые ВШЭ выпустили доклад «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения». Об этом сообщает ТАСС.

Dmytro Zinkevych/shutterstock

В исследовании также отмечается, что молодые люди стали обращаться чаще лишь немного, а вот количество пожилых людей сократилось. Сильных изменений в использовании антидепрессантов и успокоительных средств в 2022 году также не произошло, пишут авторы доклада. «Как и в 2021 году, их принимал каждый седьмой опрошенный. Доля принимающих успокоительные препараты среди женщин в 2,5 раза выше, чем среди мужчин (20% против 8%), а среди бедных - в два раза выше, чем среди обеспеченных», — говорится в материалах ВШЭ.

Каждый пятый россиянин принимающий успокоительные живет в Москве или Петербурге. Почти 15% жителей других городов и только 11% сельских жителей.
 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: