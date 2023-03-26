В прошлом году к психологу обратился лишь каждый 20-й россиянин

В исследовании также отмечается, что молодые люди стали обращаться чаще лишь немного, а вот количество пожилых людей сократилось. Сильных изменений в использовании антидепрессантов и успокоительных средств в 2022 году также не произошло, пишут авторы доклада. «Как и в 2021 году, их принимал каждый седьмой опрошенный. Доля принимающих успокоительные препараты среди женщин в 2,5 раза выше, чем среди мужчин (20% против 8%), а среди бедных - в два раза выше, чем среди обеспеченных», — говорится в материалах ВШЭ.

Каждый пятый россиянин принимающий успокоительные живет в Москве или Петербурге. Почти 15% жителей других городов и только 11% сельских жителей.

