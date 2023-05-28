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Психология

60% россиян считают, что после работы необходима эмоциональная разгрузка

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Больше половины жителей России рассказали, что в конце дня им нужен отдых. Также 54% респондентов думают что, стресс никак не влияет на личную эффективность и выполнение задач, но сказывается на отношениях с близкими и родными.

pathdoc/shutterstock

«Большинство россиян считают (60%), что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня», — сказано в опросе мнений 10 000 россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Работы». Разгрузка после рабочего дня помогла бы с выполнением задач и положительно повлияла на личную эффективность 46% россиян, снижение стресса улучшило бы коммуникацию с начальством и коллегами для 40% опрошенных.

81% респондентов уверены, что могут адекватно воспринимать критику.47% россиян считает, что контролирует негативные эмоции и не допускает их проявления в коммуникации с коллегами и членами семьи. Опрашиваемые также рассказали о своих способах побороть стресс: 50% делают короткие перерывы в течение дня, 36% не задерживаются в офисе, 30% не оставляют нерешенных задач, 21% жестко планируют свое расписание, 19% прибираются на рабочем месте.

Ранее мы рассказывали как бороться со стрессом на работе и почему важно избегать выгорания.

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