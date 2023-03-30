Внимание — выгорание! Когда пора отключить телефон, взять отпуск или просто поспать — рассказывают психологи

Что мы можем сделать в зависимости от стадии выгорания?

Если вы сменили работу, вас привлек новый проект или новые функциональные обязанности, следите за своими ощущениями. Повышенный интерес и удовольствие от процесса не должны приводить к задержкам в офисе, работе в выходные и мыслям о ней 24/7. Включайте отдых в свой распорядок дня, делайте перерывы в работе.

Чувство неудовлетворенности со временем приходит к каждому. Но есть несколько рекомендаций, которые могут помочь с ним совладать. Прежде всего проводите еженедельный трекинг, отмечайте свои успехи, достижения, и зоны роста. Ставьте перед собой цели, прописывайте шаги и оценивайте достигнутый результат. Не ждите пока вам дадут обратную связь, проявляйте инициативу и запрашивайте её самостоятельно.

Чтобы справиться со сложностями третьей стадии стоит обратить внимание на качество отдыха. Ходите ли вы в отпуск и как его проводите, как проводите досуг после работы. Если вы чувствуете сильную усталость, имеет смысл взять небольшой отгул. Многие в выходной день не до конца отключаются от рабочих дел, продолжают сидеть в мессенджерах и отвечать на поступающие вопросы, но это не тот отдых, который вам нужен. Важно полностью отключиться от рабочих процессов и перезагрузиться. Проводите время с семьей, бывайте на свежем воздухе, смотрите любимое кино. Уделите время себе, вспомните о ваших целях и желаниях, обсудите это с руководителем или со специалистом. Важно снова создать связь между вами и работой.

Если вы начинаете замечать, что у вас снижается эффективность, вы начинаете часто ошибаться и долго принимаете решения, стоит поставить паузу. Подумайте о себе и своем самочувствии, проанализируйте свой распорядок дня, а лучше недели. Посмотрите, что можно изменить или улучшить. Как показывает практика, можно заметить, что работа занимает все ваше свободное время, вы не делаете перерывов, а весь отдых склоняется к горизонтальному положению на диване. Важно уделить внимание режиму сна, питанию и физической активности. Скорректируйте время отхода ко сну, чтобы утром вы чувствовали себя бодрее. Начните вести дневник питания, чтобы убедиться, что ваш организм получает все необходимые вещества и витамины. Начинайте двигаться! Необязательно с головой уходить в спорт, достаточно гулять каждый день и, например, заменить лифт на лестницу.

Чтобы справиться с последствиями пятой и шестой стадии имеет смысл обратиться к специалисту. Психолог поможет комплексно посмотреть на ситуацию и найти наиболее подходящие способы снижения уровня стресса. Например, в «Месте встречи», опытные фасилитаторы работают со всеми стадиями выгорания.