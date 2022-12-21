Сложное детство: как оно влияет на взрослую жизнь и можно ли исцелить детские травмы?

Мы часто слышим: все наши проблемы родом из детства. Неуверенность, нерешительность, депрессия, абьюзивные отношения, чувство несостоятельности во взрослом возрасте могут быть связаны с негативным детским опытом. Как формируется эта связь и как ее найти? Что делать с детскими травмами? Рассказывает доктор медицинских наук, психолог, руководитель Психологического центра «Качество жизни», научный руководитель проекта «Open mind clinic» Александр Еричев.
Неблагоприятный детский опыт — это что?
Обычно этот термин включает в себя сексуальное, эмоциональное и физическое насилие, холодность, игнорирование, отсутствие заботы, отвержение со стороны взрослых и окружения, буллинг в школе — все это мы называем неблагоприятным опытом.
Но дети, которые растут во вполне благополучной среде, тоже сталкиваются с негативными факторами. Чрезмерный родительский контроль, постоянные ограничения, желание видеть своего ребенка «самым лучшим» и связанные с этим регулярные сравнения с другими и/или нереалистичные требования — поведение родителей, которое тоже может навредить.
Неблагоприятный опыт — это не обязательно физическое или сексуальное: то, что родители делают из благих побуждений, тоже может влиять не самым лучшим образом.
Но не стоит винить только родителей. Сверстники, учителя, родственники тоже порой ведут себя деструктивно. Например, буллинг (травля) со стороны одноклассников может сформировать у ребенка неуверенность в себе, хроническое чувство небезопасности и избегающее поведение, когда такой человек существенно снижает свои жизненные перспективы.
Что об этом говорят ученые?
За последние десятилетия накопился большой объем научных данных, свидетельствующих о том, что неблагоприятный детский опыт существенно повышает риск развития психических заболеваний и психологических сложностей во взрослом возрасте. Высказывается точка зрения, что около половины случаев депрессии и тревожных расстройств во взрослом возрасте напрямую связаны с неблагоприятным детским опытом. Выявляются и вполне себе биологические изменения, которые могут выявляться в организме в течении значительного времени после травмы, особенно если травма носила повторяющийся характер.
Например, летом 2022 года американские психологи опубликовали исследование о том, что люди, ощущавшие в детстве (до 12 лет) одиночество, обычно сильнее реагируют на стресс, что делает их более уязвимыми к проблемам, связанным с алкоголем в возрасте от 18 до 29 лет.
Благодаря таким работам мы пониманием, что связь психологических сложностей, психических заболеваний и неблагоприятного детского опыта — не просто фантазия специалистов помогающего профиля.
Все ли одинаково реагируют на негативный опыт?
Мы живем в неидеальном мире. И даже если ваше детство было относительно счастливым, вы все равно не застрахованы от психологических проблем. Восприятие событий у ребенка зависит от его врожденного темперамента. Кто-то изначально более устойчив к внешним событиям, а кто-то менее. Одна и та же травмирующая ситуация может повлиять на двух детей совершенно по-разному.
Схематерапия — современный научно обоснованный подход, который как раз рассматривает формирование психики взрослого человека через взаимодействие врожденного темперамента и факторов окружающей среды. Неудовлетворение или чрезмерное удовлетворение базовых эмоциональных потребностей может приводить к формированию ранних неадаптивных схем, которые формируются в детстве, а уточняются в процессе всей последующей жизни человека.
Как понять, что детский опыт отправляет вашу жизнь?
Создатель схематерапии доктор Джеффри Янг однажды заметил, что некоторые его клиенты слабо отвечают на стандартные (на тот момент) психотерапевтические подходы.
Он стал искать закономерности, которые бы объединяли таких пациентов. Оказалось, что они всю жизнь страдали от одних и тех же проблем — словно проживали один и тот же неудавшийся сценарий.
На основе своих наблюдений Янг создал список так называемых ранних дезадаптивных схем. Схемы — это устойчивые и саморазрушительные шаблоны, которые возникают в детстве. Они состоят из воспоминаний, эмоций, мыслей, телесных ощущений. Например, если в детстве окружение ребенка не поощряло его к играм и веселью, то он научился воспринимать жизнь как нечто безрадостное и часто испытывает пессимизм и беспокойство.
Схема — это результат неудовлетворения базовых эмоциональных потребностей или чрезмерное их удовлетворение. Всего выделяют 5 потребностей: в безопасности, автономии, реалистичных границах, свободном выражении потребностей и эмоций, спонтанности.
Вот несколько признаков того, что ваши проблемы, возможно, связаны с негативным детским опытом (не обязательно травматичным, возможно вы просто не научились понимать свои эмоциональные потребности и удовлетворять их):
- постоянно попадаете в один и тот же негативный сценарий, словно белка в колесе: например, партнеры игнорируют ваши потребности; вы часто меняете работу и не можете добиться желаемых результатов; у вас не ладятся отношения с окружающими — все будто отворачиваются от вас
- сталкиваетесь с ощущениями, которые схожи с теми, что вы испытывали в детстве: частая тревожность, уязвимость, чувство небезопасности, стеснение и скованность при общении с людьми и т.п.
- сложно понять свои потребности и желания, найти здоровый путь их удовлетворения
- склонны к самоутешительному поведению: приему алкоголя, психоактивных веществ, азартным играм, «залипанию» в интернете (негативно влияющему на вашу жизнь, а то можно всех записать в эти ряды), частой смене половых партнеров, нездоровому отношению с едой.
Как современная психология работает с детским неблагоприятным опытом?
На приеме мы встречаем взрослых клиентов, которые часто не понимают, почему их преследуют проблемы и почему они не могут вырваться из «беличьего колеса». Колесо — и есть схемы, о которых мы говорили ранее.
Психолог или психотерапевт, работающий в подходе схематерапии, учит справляться с неадаптивными паттернами реагирования, показывает, как ослабить влияние схем и выйти из порочного круга повторяющихся ситуаций. Вместе с психологом вы укрепляете два здоровых состояния, которые мы называем режимами Здорового Взрослого и Счастливого Ребенка.
Вы сами становитесь для себя понимающим взрослым, который может справиться с ответственностью и проблемами, а главное — удовлетворить свои потребности и потребности своего внутреннего ребенка. Для взрослого тоже важно чувствовать спонтанность, способность к игре и любопытство, к которым склонны дети. Это сложная, но интересная работа, которая помогает наладить отношения с самим собой и окружающим миром.
Как родителю не навредить ребенку
Это сложный вопрос. Нет ничего идеального, как и родительского воспитания. Мы не всегда можем защитить детей от всего, что происходит вокруг, и даже от самих себя. Но некоторые рекомендации все же есть:
- Ребенок — это не родительское продолжение: он не должен восполнять наши нереализованные ожидания от самих себя. Со временем у него появятся свои интересы и желания, важнее помочь ребенку реализовать его потребности.
- Ребенку важно проявлять спонтанность, играть, веселиться. Не запрещайте ребенку быть ребенком. Мы не говорим о вседозволенности, а подчеркиваем, что ребенок автоматически не становится взрослым, ему важно делать то, что приносит радость.
- Не обесценивайте чувства и проблемы ребенка. Взрослому кажется. что у детей нет проблем: они спят, играют, едят, веселятся — какие тут проблемы? Но они каждый день познают себя, других людей и не самый дружелюбный мир — перерабатывают много новой информации. А неизвестность сильно пугает и тревожит даже взрослых.
- Чрезмерное потакание — не есть хорошо. Ребенок не сможет исследовать себя и свои желания должным образом. Во взрослом возрасте такие дети боятся сложностей — у них есть проблемы с реализацией, они не понимают, кто они, какие у них потребности и «кем они хотят стать, когда вырастут».
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