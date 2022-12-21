Сложное детство: как оно влияет на взрослую жизнь и можно ли исцелить детские травмы?

Неблагоприятный детский опыт — это что?

Обычно этот термин включает в себя сексуальное, эмоциональное и физическое насилие, холодность, игнорирование, отсутствие заботы, отвержение со стороны взрослых и окружения, буллинг в школе — все это мы называем неблагоприятным опытом.

Но дети, которые растут во вполне благополучной среде, тоже сталкиваются с негативными факторами. Чрезмерный родительский контроль, постоянные ограничения, желание видеть своего ребенка «самым лучшим» и связанные с этим регулярные сравнения с другими и/или нереалистичные требования — поведение родителей, которое тоже может навредить.