Что поможет кишечнику работать как часы? Вот классные и необычные способы (пение и поцелуи в их числе!)

Не про- и пребиотиками едиными

Что первым приходит на ум, когда говорят о восстанавливающем микробиом питании? Конечно, пробиотики и пребиотики! Напоминаем, в чем разница:

Пробиотики — живые микроорганизмы (самые известные — лакто- и бифидобактерии), которые поддерживают микробиоту ЖКТ. Они регулируют его работу, профилактируют воспаление и другие патопроцессы.

Источники: йогурт, кефир, сыр, чайный гриб, мисо, квашеная капуста, соленые огурцы.

Пребиотики — неперевариваемые элементы пищи (чаще всего, волокна), которые запускают работу ЖКТ (особенно при запорах) и помогают полезным бактериям расти и активно выполнять свою защитную функцию. Пребиотиками питаются пробиотики, чтобы размножаться на радость всего микробиома и организма в целом.

Источники: лук, чеснок, спаржа, ягоды, бананы, греча, цикорий.

Но есть и другие, не менее здоровые (а для кого-то и более приятные) гастропозиции, творящие благо для нашего пищеварения. К таковым относится темный шоколад! Продукт, в котором не менее 75 % какао, богат мощными растительными соединениями-полифенолами, которые питают микробов и действуют как антиоксиданты в кишечнике — защищают от воздействия свободных радикалов, оксидативного стресса, болезней и старения!

В сухом остатке: да, диета играет важную роль. Но это лишь часть гораздо более масштабной картины. Весь наш лайфстайл — от уровня стресса до времени, проведенного на свежем воздухе, — существенно влияет на здоровье пищеварительных органов. Все, с чем мы контактируем, может менять экосистему, которая там обитает.

Готовьте, а потом остужайте

Ок, еще несколько слов, связанных с едой. Чтобы получить максимальную пользу от крахмалистых продуктов, богатых углеводами (картофеля, риса, спагетти или хлеба), дайте им охладиться после приготовления, а затем приступайте к трапезе. Так вы получите резистентный крахмал — тип углеводов, которые не перевариваются в тонком кишечнике. Вместо этого они попадают в толстый кишечник, где ими насыщаются хорошие бактерии. При этом они вырабатывают соединения, которые помогают поддерживать здоровую слизистую оболочку данных органов, борются с воспалительными процессами и даже держат сахар в пределах нормы. Эти блюда можно разогреть после того, как они остынут, и резистентный крахмал сохранится.

Кстати, овсянка, приготовленная на ночь, и не совсем спелые зеленые бананы также содержат много резистентного крахмала.

Целуйте принцев / принцесс, а не лягушек

У-ла-ла, каждый французский поцелуй может передать участникам до 80 миллионов микробов всего за 10 секунд, так что некоторые из самых пикантных свиданий могут действительно оказаться полезными … по крайней мере, для ЖКТ.

Рот — это ворота в пищеварительный тракт, то есть в дом для миллиардов бактерий, которые могут легко проникнуть внутрь. Но важно, кого мы целуем! Если у краша острый фарингит или несбалансированный оральный микробиом (что может проявляться в виде подозрительного запаха или, к примеру, кариеса), то проанализируйте дважды, те ли это микроорганизмы, которых хочется заселить к себе.

Чем ближе мы общаемся с человеком, тем большим количеством микробов обмениваемся. Поэтому выбирайте суженого с умом.