Цикорий — хот-тренд! Правда, что он гораздо полезнее американо? И как с его помощью отказаться от кофеина?

Для начала объясним, откуда, в прямом смысле, тренд растет. Корень цикория получают из травянистого растения из трибы цикориевых (фан-факт: сюда же относится одуванчик) подсемейства астровых, затем обжаривают, измельчают и заваривают. Вуаля, получается напиток с кремовой текстурой и приятным ореховым вкусом. Похоже на кофе? Он даже немного лучше, потому что кофеина, вызывающего учащенное сердцебиение и приступы тревоги у нежных душ, в нем нет!

И вот, почему это хорошо.

Аргументы против кофеина

Прежде, чем вы решите резко отказаться от кофе и подвергнуть себя мучительным симптомам отмены (подробнее об этом позже), подумайте, принесет ли это решение выгоду. Сам по себе данный напиток ни ультраполезен, ни страшно вреден — как и любая другая еда. Его эффект, оказываемый на вас, напрямую зависит от индивидуальных особенностей как выбранного рациона, так и организма.

Основная опасность в следующем. Когда человек испытывает стресс, организм вырабатывает кортизол — гормон «бей или беги». В результате повышается уровень сахара в крови, нарушается секреция ряда гормонов и ферментов, скачет артериальное давление, сбивается нормальное дыхание. Это в перспективе (однозначных исследований нет!) негативно сказывается на пищеварительной системе и общем гормональном балансе, а со временем может привести к таким проблемам, как рефлюксная болезнь, тяжелое течение ПМС, нерегулярные или отсутствующие менструации, расстройство сна.

И оказалось, кофеин может химически усиливать перечисленные проблемы, связанные со стрессом (Важно! Нужно уже находиться в кризисной ситуации. Для человека в дзене демитасс практически безвреден). Он стимулирует выработку кортизола, наша стресс-толерантность не выдерживает, и в запущенном случае чаша терпения переливается в гормональный дисбаланс. Поэтому людям, генетически предрасположенным к более высокой чувствительности к стимуляторам, а равно тем, у кого уже есть соответствующие жалобы на здоровье, как раз стоит ограничить эспрессо-макиато-макиато-макиато.