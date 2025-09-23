Цикорий — хот-тренд! Правда, что он гораздо полезнее американо? И как с его помощью отказаться от кофеина?

Если в честь осеннего равноденствия вы пообещали себе отказаться от трех латте в день и завершить год, функционируя вне зависимости от кофеина, то ловите наш свежесваренный разбор достойнейшей и зожнешей альтернативы кофе.
В мире, где живут велнес-феи и фитоняшки, постоянно появляется что-то новое, и сейчас все поют оды корню цикория. По внешнему виду (да и вкусу) напиток напоминает кофе, и его популярность как логичному заменителю второго растет. Но мы, люди одаренные критическим мышлением, задаемся резонным вопросом: действительно ли эта растительная субстанция оказывает гораздо более животворительный эффект, чем, скажем, капучино?
Для начала объясним, откуда, в прямом смысле, тренд растет. Корень цикория получают из травянистого растения из трибы цикориевых (фан-факт: сюда же относится одуванчик) подсемейства астровых, затем обжаривают, измельчают и заваривают. Вуаля, получается напиток с кремовой текстурой и приятным ореховым вкусом. Похоже на кофе? Он даже немного лучше, потому что кофеина, вызывающего учащенное сердцебиение и приступы тревоги у нежных душ, в нем нет!
И вот, почему это хорошо.
Аргументы против кофеина
Прежде, чем вы решите резко отказаться от кофе и подвергнуть себя мучительным симптомам отмены (подробнее об этом позже), подумайте, принесет ли это решение выгоду. Сам по себе данный напиток ни ультраполезен, ни страшно вреден — как и любая другая еда. Его эффект, оказываемый на вас, напрямую зависит от индивидуальных особенностей как выбранного рациона, так и организма.
Основная опасность в следующем. Когда человек испытывает стресс, организм вырабатывает кортизол — гормон «бей или беги». В результате повышается уровень сахара в крови, нарушается секреция ряда гормонов и ферментов, скачет артериальное давление, сбивается нормальное дыхание. Это в перспективе (однозначных исследований нет!) негативно сказывается на пищеварительной системе и общем гормональном балансе, а со временем может привести к таким проблемам, как рефлюксная болезнь, тяжелое течение ПМС, нерегулярные или отсутствующие менструации, расстройство сна.
И оказалось, кофеин может химически усиливать перечисленные проблемы, связанные со стрессом (Важно! Нужно уже находиться в кризисной ситуации. Для человека в дзене демитасс практически безвреден). Он стимулирует выработку кортизола, наша стресс-толерантность не выдерживает, и в запущенном случае чаша терпения переливается в гормональный дисбаланс. Поэтому людям, генетически предрасположенным к более высокой чувствительности к стимуляторам, а равно тем, у кого уже есть соответствующие жалобы на здоровье, как раз стоит ограничить эспрессо-макиато-макиато-макиато.
Плюсы для здоровья от цикория и кофе
Как мы говорили раньше, сайд-эффекты еды и питья не универсальны и во многом зависят от состояния конкретного человека. Точно так же и с положительным чертами. Кофе (как, кстати, и цикорий) обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает контролировать аппетит и снижает уровень сахара в крови. Плюс цикорий может улучшить пищеварение (спасибо пребиотической клетчатке-инулину в составе), а кофе — повысить уровень энергии, концентрацию, настроение и когнитивное здоровье (да-да, исследования демонстрируют, что он профилактирует болезнь Альцгеймера).
Обратная сторона
Кажется, что цикорий безопаснее производного какао, но в нем, как и во всем остальном, важна умеренность. Например, если вы выпиваете несколько чашек в течение дня, не стоит заменять их цикорием пропорционально. Избыток клетчатки легко вызывает такие проблемы с пищеварением, как газообразование, вздутие, диарея, запор или спазмы в желудке. Кроме того, люди с синдромом раздраженного кишечника или чувствительностью к FODMAP (продуктам с высоким содержанием ферментируемых углеводов, к примеру, молочке) рискуют испытывать дискомфорт в ЖКТ.
Плюс, вероятно, следует воздержаться от питьевых экспериментов аллергикам и женщинам, вынашивающим ребенка. Дело в том, что цикорий иногда вызывает реакцию у людей, чувствительных к амброзии или пыльце березы. А злоупотребление им во время беременности несет опасность самопроизвольного выкидыша.
Переключаемся!
Итак, проведя ресерч, вы договорились с собой отказаться от эспрессо. Делимся несколькими советами, как справиться с ужасными симптомами отмены, ведь у многих людей она вызывает беспокойство, головные боли, бессонницу, недостаток энергии, проблемы с настроением и сонливость в течение дня. Единственный способ избавиться от этих неприятностей — очень постепенно снижать его потребление. Такой подход предлагает уменьшать ежедневную порцию на одну чашку в течение недели. Когда вы откажетесь от нее, снижайте потребление еще на половину чашки в неделю.
Кроме того, в переходный период вам пригодятся несколько дополнительных инструментов. Пейте много воды, но избегайте других источников кофеина, таких как газировка и энергетические напитки. Если вы столкнулись с головной болью или затуманенностью сознания, то облегчат путь такие шаги:
- чаще выходите на свежий воздух в течение дня;
- делайте перерывы в работе;
- занимайтесь спортом;
- спите немного дольше;
- используйте масло перечной мяты, чтобы уменьшить головную боль;
- при необходимости обратитесь к врачу за назначением терапии.
Но помните! Вы можете улучшить здоровье, сократив потребление кофеина, не отказываясь от него полностью. Цикорий или тыквенный латте (it's tiiiiime!)— это не вопрос радикального и невозвратного «или-или». Достаточно замены в определенной пропорции.
Что приготовить утром
Используйте цикорий в порошке точно так же, как и обычный кофе, но учтите, что он, как правило, получается слабее от чашки к чашке. Если пытаетесь имитировать эспрессо, то нужно приготовить его особенно концентрированным способом, чтобы получить максимально похожий результат.
Классный (вкусный!) вариант — напиток из смеси цикория и корня одуванчика, который очень похож на традиционный эликсир жизни. Но если вышеупомянутый план с постепенным ограничением кофеина кажется вам наиболее привлекательным (по крайней мере, для начала), то попробуйте смешивать кофе и корень цикория для получения легкого бодрящего эффекта и всех полезностей впридачу.
Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
