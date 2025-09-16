Карнивор-диета: можно ли похудеть, стать рельефнее и защититься от Альцгеймера, питаясь только животным белком?

Правда ли, что такая диета защищает от сахарного диабета и Альцгеймера?

Для начала уточним, что в развитии и прогрессировании диабета II типа и его осложнений важную роль играют не только уровень сахара крови, но также и вес человека, показатели липидного профиля (холестерин и его фракции), артериальное давление, функция почек и ряд других параметров. И хотя за счет исключения растительных продуктов снижается потребление углеводов, а значит, уровень глюкозы и инсулина в крови, длительный карнивор-период может привести, например, к повышению артериального давления из-за избытка соли в питании или к образованию атеросклеротических бляшек ввиду регулярного потребления богатого холестерином жирного мяса.

Так что несмотря на шансы улучшить показатели сахара, другие аспекты, связанные с развитием сахарного диабета и нарушением метаболического здоровья в принципе, могут наоборот оказаться «под ударом». Более рационально в данном случае просто ограничить быстроусвояемые углеводы (соки, кондитерские изделия, конфеты, покупные соусы и пр.) и фаст-фуд, следить за тем, чтобы на тарелке всегда было достаточно белка, овощей, фруктов и, что немаловажно, поддерживать нормальный вес.

Также нет и убедительных научных данных в отношении пользы «рациона хищника» при нейродегенеративных заболеваниях. Да, ограничение углеводов, особенно быстроусвояемых, может оказать благотворный эффект на когнитивные функции. Да, есть и данные в пользу положительного влияния кетоновых тел (веществ, используемых головным мозгом как источник энергии при низкоуглеводных протоколах) на работу нервной системы. Однако полное исключение углеводов из растительной пищи будет повышать риски развития дефицитов ряда витаминов, необходимых для нормальной работы головного мозга. Плюс кетоновые тела — лишь резервный источник энергии, более физиологичное и универсальное «топливо» для нервной системы и организма в целом — глюкоза.

Поможет ли карнивор стать рельефнее?

В целом, да. Это связано с переходом на использование жиров в качестве основного энергоресурса организма. Но поскольку рельефность зависит от множества факторов, включая не только питание, но и количество скелетно-мышечной мускулатуры, процент подкожного жира, перераспределение жидкости в организме (склонность к отекам или обезвоживанию), обмен веществ etc., то одного лишь пересмотра рациона будет мало. Здесь важен комплексный подход, включая главным образом создание дефицита калорий (для чего вовсе необязательно соблюдать карнивор-диету) в сочетании с силовыми нагрузками.