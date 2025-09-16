Карнивор-диета: можно ли похудеть, стать рельефнее и защититься от Альцгеймера, питаясь только животным белком?

Серьезную конкуренцию адептам веганства теперь составляют «хищники» — люди, утверждающие, что рацион из мяса, морепродуктов, молочки и яиц ведет к энергии, фонтанирующей через край, долголетию, крепкому мозгу и роскошному телу. Так ли это и какие нюансы нужно учесть, чтобы не навредить организму, обильно снабжая его белком, — объясняет Елизавета Золотова, врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор».
Как питаются адепты карнивора?
Карнивор-диета или «диета хищника» — система питания, которая подразумевает употребление в пищу продуктов только животного происхождения: мяса, курицы, рыбы и морепродуктов, а также яиц и «молочки». Никаких огурцов, помидоров и других растительных компонентов! Такой подход сегодня является своего рода трендом среди биохакеров, находящихся в вечном поиске новых способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Докмед одобряет?
Хотя предпосылки для становления карнивор-системы появились еще в конце XVIII века, особую популярность она приобрела в 2018 году после того, как известный американский врач-ортопед Шон Бейкер выпустил книгу с одноименным названием «Карнивор-диета». В ней он активно делился личным опытом, рассказывая о преимуществах перехода на мясоедение и отказа от углеводов. По мнению Бейкера (и его сторонников), благодаря такому рациону самочувствие улучшается, ранее беспокоящие хронические заболевания стихают, а лишний вес стремительно уходит.
Зерно разума здесь безусловно присутствует.
- Животный белок действительно дает длительное чувство сытости, что потенциально может способствовать снижению веса. Эта «фишка» активно применяется и в современной диетологии при разработке рациона питания для людей с лишним весом.
- Отказ от углеводов сам по себе при сохранении хотя бы минимального дефицита калорий в краткосрочной перспективе ведет к быстрой потере веса, так как углеводы и продукты их расщепления — простые сахара — способствуют задержке жидкости.
- Эффект улучшения общего самочувствия, вероятно, достигается за счет исключения из рациона питания «мусорной» еды в виде фаст-фуда, кондитерских изделий, полуфабрикатов etc. Например, бургер, даже если фарш в нем будет сделан из говядины наивысшего качества, — все равно сочетание белка с углеводами (булка, овощи, зелень), что уже перечит принципам карнивор.
А вот остальные обещанные «бенефиты» рассмотрим критически.
Правда ли, что такая диета защищает от сахарного диабета и Альцгеймера?
Для начала уточним, что в развитии и прогрессировании диабета II типа и его осложнений важную роль играют не только уровень сахара крови, но также и вес человека, показатели липидного профиля (холестерин и его фракции), артериальное давление, функция почек и ряд других параметров. И хотя за счет исключения растительных продуктов снижается потребление углеводов, а значит, уровень глюкозы и инсулина в крови, длительный карнивор-период может привести, например, к повышению артериального давления из-за избытка соли в питании или к образованию атеросклеротических бляшек ввиду регулярного потребления богатого холестерином жирного мяса.
Так что несмотря на шансы улучшить показатели сахара, другие аспекты, связанные с развитием сахарного диабета и нарушением метаболического здоровья в принципе, могут наоборот оказаться «под ударом». Более рационально в данном случае просто ограничить быстроусвояемые углеводы (соки, кондитерские изделия, конфеты, покупные соусы и пр.) и фаст-фуд, следить за тем, чтобы на тарелке всегда было достаточно белка, овощей, фруктов и, что немаловажно, поддерживать нормальный вес.
Также нет и убедительных научных данных в отношении пользы «рациона хищника» при нейродегенеративных заболеваниях. Да, ограничение углеводов, особенно быстроусвояемых, может оказать благотворный эффект на когнитивные функции. Да, есть и данные в пользу положительного влияния кетоновых тел (веществ, используемых головным мозгом как источник энергии при низкоуглеводных протоколах) на работу нервной системы. Однако полное исключение углеводов из растительной пищи будет повышать риски развития дефицитов ряда витаминов, необходимых для нормальной работы головного мозга. Плюс кетоновые тела — лишь резервный источник энергии, более физиологичное и универсальное «топливо» для нервной системы и организма в целом — глюкоза.
Поможет ли карнивор стать рельефнее?
В целом, да. Это связано с переходом на использование жиров в качестве основного энергоресурса организма. Но поскольку рельефность зависит от множества факторов, включая не только питание, но и количество скелетно-мышечной мускулатуры, процент подкожного жира, перераспределение жидкости в организме (склонность к отекам или обезвоживанию), обмен веществ etc., то одного лишь пересмотра рациона будет мало. Здесь важен комплексный подход, включая главным образом создание дефицита калорий (для чего вовсе необязательно соблюдать карнивор-диету) в сочетании с силовыми нагрузками.
Можно навсегда стать «хищником»?
Карнивор-подход недостаточно изучен для того, чтобы его можно было смело рекомендовать кому-либо и уж тем более на долгосрочной основе. Большинство описанных положительных эффектов — личный опыт отдельно взятых приверженцев «охотничьего» меню, при этом крупномасштабных исследований по данной теме просто не проводилось, а потому этот протокол нельзя считать безопасным любого человека.
Являясь по сути одним из вариантов рестриктивных (ограничительных) диет, она может привести к дефициту ряда витаминов (С, А, Е, ряд витаминов группы В), минералов (кальция, калия, магния), пищевых волокон, что потенциально грозит нарушениями со стороны минерально-костного обмена, а также работы желудочно-кишечного тракта, иммунной и сердечно-сосудистой систем. При желании прочувствовать жизнь на животном белке обязательно проконсультируйтесь с врачом, оценив соотношение риска и пользы.
Какие есть побочные эффекты?
Негативная сторона состоит в исключении крайне важной составляющей здорового рациона — продуктов растительного происхождения: овощей и фруктов, ягод, орехов и семян, круп и цельнозерновых продуктов. Кстати, такие напитки, как чай и кофе, при жестком соблюдении карнивор-диеты тоже под запретом, поскольку их получают из даров флоры.
Чем же это плохо? В продуктах растительного происхождения содержится большое количество витаминов и минералов, клетчатка, полиненасыщенные жирные кислоты и другие вещества с антиоксидантными свойствами, а также углеводы, при расщеплении которых образуется глюкоза — основной источник энергии в нашем организме. Пищевые волокна в составе круп, овощей, фруктов и ягод оказывают положительное влияние на работу организма в целом, оптимизируя перистальтику кишечника, нормализуя состав кишечной микробиоты, снижая уровень сахара и холестерина в крови и способствуя улучшению обмена веществ.
Исключение волокон может стать причиной запоров и ухудшения пищеварения, потому, если человек по какой-либо причине отказывается от зелени, орехов и даже «овсянки-сэр» по утрам, то следует в любом случае добирать клетчатку в составе добавок (например, в виде псилиума) плюс соблюдать достаточный питьевой режим. Иначе меню хищников будет противоречить самой сути сбалансированного и полноценного рациона.
С кем карнивор не мэтчится?
Из-за избытка насыщенных жиров и холестерина в составе продуктов животного происхождения данное меню может усугублять имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, например способствовать прогрессированию атеросклероза. Также важно отметить, что красное мясо (свинина, говядина, баранина, конина и др.) — доказанный канцероген, то есть при потреблении его в большом количестве и на регулярной основе возрастает риск ряда онкологических заболеваний, таких как рак толстой и прямой кишки.
А еще избыток красного мяса, как и субпродуктов, может привести к повышению уровня мочевой кислоты, играющей основополагающую роль в развитии подагры. Что же касается избытка белка в рационе, то для людей с заболеваниями почек, печени и воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, данная особенность карнивор может привести лишь к усугублению уже имеющихся проблем.
Немаловажно отметить и психологическую составляющую: любая жесткая ограничительная диета является триггером для людей с расстройством пищевого поведения, что в наше время отнюдь не редкость. То есть необходимость длительно ограничивать себя в чем-либо может послужить причиной ухудшения психоэмоционального состояния человека или привести к «срывам».
Как экспериментировать и получать все преимущества, избегая риска?
Концептуально достаточное потребление животной пищи крайне важно для сохранения здоровья и молодости. Известно, что питание с повышенным содержанием белка может способствовать лучшему снижению и удержанию веса, по этой причине диетологи рекомендуют включать белковый компонент в завтрак, обед и ужин и начинать трапезу именно с белка. Тем не менее, чем более разнообразным по составу является рацион, тем лучше, и в идеале овощи, фрукты, орехи и семена, крупы, цельнозерновые продукты должны присутствовать в вашей жизни каждый день.
Редакция напоминает, что пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)