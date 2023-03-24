Генетически полезная еда — такое бывает? Какие продукты отвечают за здоровье ДНК человека и даже его потенциальных (!) детей — отвечает нутрициолог

Как еда влияет на наши гены?

Существует такая наука – нутригеномика, которая занимается изучением влияния еды на наши гены. Еще в 1996 году учеными было проведено исследование, утверждающее, что потенциал продуктов питания или пищевых добавок, которые могут изменить гены, связан с заболеваниями человека. Так, например, в кожуре цитрусовых содержатся флавоноиды, усиливающие экспрессию гена, который участвует в естественной защите человеческого организма от рака. Именно это и послужило началом изучения взаимосвязи еды и нашими генами.

Питание – важный элемент поддержания иммунитета, активности и даже эмоционального и психологического состояния человека. С прогрессом науки, мы все больше узнаем нового о различных факторах, дающих объяснения – как и что именно влияет на наш организм.

Например, популярное эпигенетическое питание. Основной смысл заключается в том, что вещества, входящие в состав некоторых продуктов, могут специфически влиять на ДНК. Каждая клетка содержит набор генов, который отображается по-разному, а включение и выключение генов регулируется эпигенетическими модификациями. Объясним на примере.

В брокколи и цветной капусте содержится вещество сульфорафан, которое способно включать «молчащие» в раковых клетках гены, подавляя рост опухоли. При употреблении клетчатки, в микрофлоре образуется масляная кислота – она таким же образом оказывает влияние на работу генов и активирует иммунную систему, подавляя рост раковых клеток.

В куриных яйцах, шпинате, печени, бобовых содержатся источники метильных групп (фолиевая кислота, холин, метионин), которые выключают патологические гены, отвечающие за сахарный диабет и ожирение. И каждая женщина знает, что для нормального протекания беременности и здоровья плода необходимо включать в свое питание фолиевую кислоту, так как при ее дефиците возможны преждевременные роды и риски выкидышей. До сих пор не известны все эффекты действия фолиевой кислоты, но ясно, что ей усиливается ген IGF2, участвующий в росте и развитии будущего ребенка.

В нутригеномике активно исследуются биохимические эффекты жирных кислот, связано это с тем, что многие заболевания вытекают из нарушения липидного обмена. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) оказывают благоприятное воздействие на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, снижают уровень холестерина за счет активации гена PPAR. К источникам ПНЖК относятся, например, оливковое масло, тунец, лосось, семечки.

А что можно сказать относительно ненасыщенных жирных кислот (НЖК)? Они влияют на активацию гена TLR4, а он – на транскрипционный фактор NFkB, что в итоге вызывает иммунодефицит, воспаление. Было проведено значительно количество различных исследований, доказывающих неблагоприятное воздействие НЖК на организм человека. Основные источники этих веществ (желтки, мясо, кокосовое и пальмовое масло, сливочное масло, сыр) Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует сократить в своем рационе до 5% от суточного калоража.