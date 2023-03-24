Генетически полезная еда — такое бывает? Какие продукты отвечают за здоровье ДНК человека и даже его потенциальных (!) детей — отвечает нутрициолог

Как простыми словами описать ДНК и ее мутации, связаны ли питание и генетический код, что такое нутригеномика, эпигенетика и рацион по группе крови, нам рассказала Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт.
Что такое ДНК?
Для того, чтобы понять – что же такое ген, стоит разобраться в определении ДНК.
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – молекула, которая хранит биологическую информацию в виде генетического кода. А ген – это часть ДНК, «единица» наследственной информации, где хранятся, своего рода, «заметки» об изготовлении белков. И все мы знаем, что именно белки отвечают за поддержание жизнедеятельности нашего организма от пищеварения до иммунитета.
Гены можно назвать чертежом, по которому организм себя выстраивает. Если ген содержит в себе какие-то изменения – это вызывает его «поломку». Изменения могут быть вызваны абсолютно различными условиями – при зачатии ребенка, во время развития плода. Также они могут происходить самопроизвольно и провоцировать повреждения организма. Так «поломка» и накопление спонтанных изменений в генах может стать фактором травмирования кожи УФ-излучением, что, в свою очередь, является одной из причин рака кожи.
Генетические мутации – это абсолютно любые изменения в последовательности ДНК и происходят они на протяжении всей нашей жизни. Но не все знают, что мутации бывают не только «плохие».
- Генетические мутации с «суперспособностью»
Определенный вариант гена может позволить легче справляться с физическими нагрузками, снизить риск ожирения и даже поддерживать оптимальный уровень кислорода во время активных спортивных нагрузок.
- Генетические мутации, вызывающие патологию
Важно отметить, что не в каждом случае, обнаружение болезни может быть связано с изменением только одного гена. Так, например, синдром Дауна возникает из-за изменения общего количества хромосом (47 вместо 46). А сахарный диабет, рак могут появиться из-за разных причин – генетическая предрасположенность соединяется с неправильным образом жизни, вредными привычками, неблагоприятной окружающей средой.
- «Нейтральные» генетические мутации
Бывает и такой случай, когда изменение гена меняет аминокислоту, но никак не отображается на строении белков. Если же обнаружено генетическое изменение, то это не всегда говорит о наступлении страшного заболевания. Здесь важно отслеживать предрасположенность и пытаться минимизировать те причины, которые могут этому поспособствовать. Отказаться от курения, изменить свой рацион, включить в свою жизнь спорт, нормализовать сон etc.
Как еда влияет на наши гены?
Существует такая наука – нутригеномика, которая занимается изучением влияния еды на наши гены. Еще в 1996 году учеными было проведено исследование, утверждающее, что потенциал продуктов питания или пищевых добавок, которые могут изменить гены, связан с заболеваниями человека. Так, например, в кожуре цитрусовых содержатся флавоноиды, усиливающие экспрессию гена, который участвует в естественной защите человеческого организма от рака. Именно это и послужило началом изучения взаимосвязи еды и нашими генами.
Питание – важный элемент поддержания иммунитета, активности и даже эмоционального и психологического состояния человека. С прогрессом науки, мы все больше узнаем нового о различных факторах, дающих объяснения – как и что именно влияет на наш организм.
Например, популярное эпигенетическое питание. Основной смысл заключается в том, что вещества, входящие в состав некоторых продуктов, могут специфически влиять на ДНК. Каждая клетка содержит набор генов, который отображается по-разному, а включение и выключение генов регулируется эпигенетическими модификациями. Объясним на примере.
В брокколи и цветной капусте содержится вещество сульфорафан, которое способно включать «молчащие» в раковых клетках гены, подавляя рост опухоли. При употреблении клетчатки, в микрофлоре образуется масляная кислота – она таким же образом оказывает влияние на работу генов и активирует иммунную систему, подавляя рост раковых клеток.
В куриных яйцах, шпинате, печени, бобовых содержатся источники метильных групп (фолиевая кислота, холин, метионин), которые выключают патологические гены, отвечающие за сахарный диабет и ожирение. И каждая женщина знает, что для нормального протекания беременности и здоровья плода необходимо включать в свое питание фолиевую кислоту, так как при ее дефиците возможны преждевременные роды и риски выкидышей. До сих пор не известны все эффекты действия фолиевой кислоты, но ясно, что ей усиливается ген IGF2, участвующий в росте и развитии будущего ребенка.
В нутригеномике активно исследуются биохимические эффекты жирных кислот, связано это с тем, что многие заболевания вытекают из нарушения липидного обмена. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) оказывают благоприятное воздействие на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, снижают уровень холестерина за счет активации гена PPAR. К источникам ПНЖК относятся, например, оливковое масло, тунец, лосось, семечки.
А что можно сказать относительно ненасыщенных жирных кислот (НЖК)? Они влияют на активацию гена TLR4, а он – на транскрипционный фактор NFkB, что в итоге вызывает иммунодефицит, воспаление. Было проведено значительно количество различных исследований, доказывающих неблагоприятное воздействие НЖК на организм человека. Основные источники этих веществ (желтки, мясо, кокосовое и пальмовое масло, сливочное масло, сыр) Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует сократить в своем рационе до 5% от суточного калоража.
Пищевые предпочтения в ДНК
В прошлом году вышло исследование от экспертов из Эдинбургского университета, которое выявило несколько интересных аспектов:
- Еду можно поделить на три группы:
- Калорийные продукты и вкусная «нездоровая» пища
- Низкокалорийные продукты
- Продукты, доставляющие удовольствие по мере взросления
- 325 различных генов участвуют в определении «любви» к тому или иному продукту.
В нашем мозге существует несколько биологических процессов, которые регулируют пристрастия к полезной или вредной еде. МРТ-сканирование мозга респондентов продемонстрировало, что за вкусную и калорийную еду отвечает часть мозга, которая ответственная за получение удовольствия, а вот за низкокалорийную и полезную пищу отвечает сенсорное восприятие, та часть мозга, которая ответственна за принятие решения и идентификацию себя.
Какие продукты мне нужно есть, согласно моей генетике?
Допустим, вы сдали генетический тест и обнаружили, что предрасположены к диабету. Это не говорит о том, что вы его обязательно «получите». В первую очередь, это говорит о том, что если вы будете вести определенный образ жизни, то первым в списке у вас будет значиться сахарный диабет, а не язва или гастрит.
Выделить категории продуктов, которые можно включить в свой рацион, поможет анализ
крови. Например, натуропат Питер Д’Адамо разработал концепцию питания по группе крови.
I группа – охотники – в их рационе должны быть жирные сорта рыбы, субпродукты, мясо и морепродукты
II группа – земледельцы – система питания включает бобы, ягоды, травяные чаи, сыры и рыбу.
III группа – кочевники – им подходит оленина, черная икра, молочные продукты, овощи (свекла, морковь, брокколи).
IV группа – современный человек. У этого типа уже более развернутое меню: морепродукты и рыба, птица, сыры, молочные продукты, в том числе творог, бобовые, ягоды и фрукты.
Такое питание может помочь при определенных ситуациях и болезнях, однако, стоит проконсультироваться со своим врачом. Все эти рационы неполноценны по клетчатке, белкам, уровню витамина B и их необходимо пересматривать в соответствии с вашими индивидуальными особенностями и хроническими заболеваниями, если такие имеются.
Влияет ли рацион родителей на генетическое здоровье детей?
Исследование, проведенное в Великобритании и Австралии, продемонстрировало, что большинство женщин в возрасте от 18 до 40 довольно часто не готовы в плане своего питания к беременности. Выбор продуктов, блюд и напитков далек от идеала и, таким образом, женщины не получают необходимые для плода микроэлементы (в частности, фолиевую кислоту и железо). Коррекция диеты в начале беременности часто не приносит должного эффекта, необходимо готовиться к этому процессу заранее.
Излишний вес одного из родителей, вредные привычки, пристрастие к сладкому или фаст-фуду может увеличить риск возникновения иммунных заболеваний, диабета, инсульта, сердечных приступов у детей. Ожирение у матери приводит к повышению гормонов, напрямую влияющих на развитие эмбриона, а у отца – к отсутствию или недостатку сперматозоидов. Это работает и в обратную сторону – недостаточный вес родителей тоже является проблемой и может стать серьезным фактором появления хронических болезней у потомства.
Редакция напоминает, что данный материал не может быть использован в целях диагностики и лечения, необходима консультация специалиста.
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