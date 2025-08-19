Почему важно контролировать уровень сахара и 7 способов это сделать

Чем важен сахар в крови

Сахар (а точнее, глюкоза, но в данной статье мы используем эти слова как синонимы) выполняет жизненно важные функции в организме. Перечислим только ключевое.

Во-первых (и это база), глюкоза выступает главным источником энергии для всех систем тела — клеток, мышц, органов. Во-вторых, она поддерживает гомеостаз, то есть помогает организму контролировать концентрацию в крови свободных жирных кислот, аминокислот и других веществ, регулировать выработку гормонов.

В-третьих, сахар поддерживает работу печени — нашей основной системы детоксикации. И, в общем и целом, он дает нам возможность жить, работать, выдерживать интенсивные физические и умственные нагрузки (мозг тратит 20% от общего калоража, большая часть которого приходится на глюкозу).

Потому, если в системе синтеза сахара случился «сбой», ничего хорошего это не обещает. Последствия печальные: от диабета до нейропсихологических расстройств.

Почему уровень меняется

Следует отличать нарушения в системе выработки и использования сахара организмом и временные колебания сахара в крови. Если первое почти всегда говорит о том, что надо поставить вопрос на медицинский контроль, то второе случается с каждым из нас.

К примеру, сахар подскакивает после того, как вы съели блюдо богатое углеводами или же резко повышается в момент стресса — мчится к нам на помощь вместе с адреналином, чтобы дать энергию на борьбу (или побег) в сложной ситуации.

Упасть сахар может, если человек, увлекшись работой (бывает же такое!) забыл поесть, а еще когда взявшись за ум, он начал заниматься спортом — и организм стал активно потреблять глюкозу для получения энергии.

Какая норма

В каждом конкретном случае нужно делать поправку на возраст, хронические заболевания, время суток, давность и содержание последнего приема пищи и другие факторы, но, как правило, натощак уровень сахара в капиллярной крови должен находиться в следующих диапазонах (у разных лабораторий значения могут несколько отличаться!):

у взрослых — 3,3–5,5 ммоль/л

у детей — 3,3–5,5 ммоль/л (у доношенных новорожденных в первые часы жизни — от 1,4 ммоль/л до 6,2 ммоль/л)

у людей старше 60 лет — 4,0–6,1 ммоль/л

у беременных женщин — 3,3–5,1 ммоль/л (повышение до 6,0 ммоль/л иногда считается вариантом нормы)

сразу после еды — может достигать 7,8 ммоль/л, но в течение нескольких часов в идеале возвращается к обычным значениям.

Имейте ввиду! Один анализ не дает полной картины, следить за ситуацией надо в динамике.