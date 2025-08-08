Как правильно хранить продукты в холодильнике? Яйцам — отдельная полка, сыру — пергамент, а овощи и фрукты (шок-контент!) моем сразу

Фан-факт: 8 августа — Международный день холодильника! По этому поводу узнали, как грамотно заполнять великий агрегат съестным, чтобы ничего не испортилось (и кишечная палочка не прошла) — ключевыми принципами поделился Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Чем опасно неправильное хранение
Многочисленные исследования показали, что различные микроорганизмы способны не только выживать в холодильнике, но даже сберегать способность к размножению. А некоторые из них, самые «стойкие», могут оставаться в жизнеспособном состоянии даже в морозильной камере. Попадают эти «незваные гости» в рефрижератор вместе с провизией: овощами, фруктами и зеленью, мясом и мясопродуктами, птицей и яйцами. Чаще всего вместе с ними «заселяются» кишечная палочка, сальмонелла, листерия, кампилобактер, золотистый стафилококк, иерсинии. В достаточно редких (к счастью!) случаях в их числе могут оказаться и другие патогены, включая возбудителей особо опасных инфекций.
При неправильном хранении продуктов «микробы холодильника» могут не только портить еду, но и вызывать инфекционные заболевания.
Первое и главное — сортировка
Как только провиант принесен домой, его следует сразу разделить на две категории: то, что нуждается в холодильнике и то, что этого не требует.
Фриз-условия, в частности, не нужны:
Овощам и фруктам: картофелю, моркови, свекле, репчатому луку, капусте, бананам, авокадо, цитрусовым;
Бакалее: консервам, крупам, макаронным изделиям, большинству специй, растительному маслу, муке, чаю, кофе;
Напиткам: вину, крепкому алкоголю.
Продукты, которым необходим холодильник, поместите в него сразу после покупки. Помните, что их нахождение при комнатной температуре снижает сроки годности (критично для скоропортящихся!).
Все о правильной упаковке
Надолго оставлять съестное в полиэтиленовых пакетах не следует — это способствует образованию конденсата и появлению плесени.
- Для сыра, колбасы, копченостей и выпечки можно выбрать пергаментную бумагу — она хорошо «дышит».
- Нарезкам, готовым закускам, котлетам, паштетам, рыбе etc. подходит алюминиевая фольга, которая надежно герметизирует и удерживает влагу.
- Во избежание «металлического» привкуса и для замедления процессов окисления не храните консервированные продукты в жестяных консервных банках после их вскрытия — их нужно поместить в эмалированную посуду, контейнер из стекла, керамики, пищевой нержавеющей стали.
Разделяй (еду) и властвуй
Даже в бытовых условиях старайтесь соблюдать правила «товарного соседства». В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами (СанПиН) они строго обязательны для заведений общественного питания. Но и дома их вполне можно применять. Сортируйте покупки сразу после возвращения домой таким образом:
- Рядом друг друга не терпят замороженные и охлажденные, сухие и влажные продукты (первые будут впитывать влагу), готовые блюда и полуфабрикаты, сырое мяса и рыба.
- По СанПиНам сырые продукты и блюда, прошедшие кулинарную обработку, должны резиденствовать в отдельных холодильниках. Конечно, в домашних условиях этого достичь затруднительно, но использовать разные отсеки просто необходимо.
- Кроме того, не должны быть соседями припасы, отдающие запахи и запахи впитывающие. Для «пахучих» целесообразно использовать герметичные контейнеры.
- Яйцам отводим отдельную полку (кстати, их сразу после покупки мыть не надо, чтобы не стереть защищающий от инфекций и бактерий слой).
Оптимальная полка или некоторые (блюда) любят по-горячее
Как правило, самое теплое место — на дверце, поэтому скоропортящееся продовольствие здесь хранить неразумно — вместо него лучше расположить соусы, напитки, приправы.
Счастливых обладателей небольшого срока годности, что логично, распределяем по отсекам с самой низкой температурой (обычно это высокие и средние полки для молочки, сырых продуктов). А зоны «потеплее» (обычно они расположены ниже) отведите для полуфабрикатов и готовой еды.
Овощи, фрукты и зелень храним только в предназначенном для них отсеке. Но перед помещением в холодильник их нужно обязательно помыть (помним, это не касается тех источников клетчатки, которые спокойно живут при комнатной температуре).
И еще несколько (не) глупых вопросов
Можно ли все-таки спрятать в холодильник горячий обед?
Нет — это повышает влажность и нарушает температурный режим аппарата (и даже может привести к его поломке).
Ну, закину в холодильник то, что в нем не нуждается — разве это страшно?
Ничего криминального нет, но встречный вопрос — а какой смысл? Пусть лучше останется свободное место для хорошей циркуляции воздуха. Это позволит дольше сохранять свежесть провизии.
Если соблюдать законы распределения продуктов по полкам, то все будет ок?
Перечисленные правила способствуют тому, что еда будет в порядке. Но кроме того учитывайте сроки годности и хранения и старайтесь не делать излишних запасов. А еще обязательно следите за исправностью и герметичность холодильника, не забывайте регулярно отключать и тщательно мыть его.
