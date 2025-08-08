Как правильно хранить продукты в холодильнике? Яйцам — отдельная полка, сыру — пергамент, а овощи и фрукты (шок-контент!) моем сразу

Чем опасно неправильное хранение

Многочисленные исследования показали, что различные микроорганизмы способны не только выживать в холодильнике, но даже сберегать способность к размножению. А некоторые из них, самые «стойкие», могут оставаться в жизнеспособном состоянии даже в морозильной камере. Попадают эти «незваные гости» в рефрижератор вместе с провизией: овощами, фруктами и зеленью, мясом и мясопродуктами, птицей и яйцами. Чаще всего вместе с ними «заселяются» кишечная палочка, сальмонелла, листерия, кампилобактер, золотистый стафилококк, иерсинии. В достаточно редких (к счастью!) случаях в их числе могут оказаться и другие патогены, включая возбудителей особо опасных инфекций.

При неправильном хранении продуктов «микробы холодильника» могут не только портить еду, но и вызывать инфекционные заболевания.

Первое и главное — сортировка

Как только провиант принесен домой, его следует сразу разделить на две категории: то, что нуждается в холодильнике и то, что этого не требует.

Фриз-условия, в частности, не нужны:

Овощам и фруктам: картофелю, моркови, свекле, репчатому луку, капусте, бананам, авокадо, цитрусовым;

Бакалее: консервам, крупам, макаронным изделиям, большинству специй, растительному маслу, муке, чаю, кофе;

Напиткам: вину, крепкому алкоголю.

Продукты, которым необходим холодильник, поместите в него сразу после покупки. Помните, что их нахождение при комнатной температуре снижает сроки годности (критично для скоропортящихся!).

Все о правильной упаковке

Надолго оставлять съестное в полиэтиленовых пакетах не следует — это способствует образованию конденсата и появлению плесени.