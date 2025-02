Алкоголь = «сыворотка правды»? Что коктейли делают с мозгом? И как не выболтать лишнего на вечеринке?

Что наука знает про алкоголь и мозг

Нейробиологи до сих пор многого не понимают в том, как вино влияет на нейросистему, несмотря на то, что, по оценкам, 52% россиян употребляют алкоголь (здесь же оффтоп-хорошая новость, раньше их число составляло 73%!)

Справедливо сказать, что большая часть исследований на сегодняшний день сосредоточена на широко распространенных неврологических повреждениях, которые может вызвать хроническое пристрастие к алкоголю (полинейропатия, абстинентный синдром, нарушение памяти и мышления). К счастью, потребление дринков большинством людей не переходит на проблемный уровень, но это не означает, что мозг остается незатронутым.

Недавнее исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что даже одна доза алкоголя приводит к необратимым изменениям в нейронах. В работе других ученных, представленной в журнале Nature, утверждается, что всего две порции в день достаточны, чтобы уменьшить мозг. Кроме того, есть и статьи, указывающие на интересные психоэмоциональные последствия: люди, употребляющие алкоголь, чувствуют эффект «пивных очков» (beer goggles), который повышает их храбрость в коммуникации (но, кстати, не влияет на восприятие привлекательности других людей)!

На какие области мозга влияет градус

Под основной коктейльный удар попадает префронтальная кора — зона, ответственная за то, как здраво человек рассуждает, строит логические цепочки и принимает решения. Соответственно, чем больше лонгов выпито, тем выше вероятность, что в скором времени раздастся звонок бывшему / бывшей.

Однако рискованное романтическое поведение далеко не единственная опасность. Потеря самоконтроля может выражаться совершенно по-разному: кто-то пустится в азартные игры, а кто-то — и это самое опасное — возомнит себя гонщиком, но не учтет, что пилоты ездят только на трезвую голову. И, конечно, применительно к нашей теме — кто-то перестанет фильтровать свою речь. Здесь, кстати, надо отметить, что алкоголь вносит смуту в процессы сканирования и обработки памяти — и вот уже легко забывается, кому и что нельзя было говорить.

Мы знаем, что нейронаука и психология тесно связаны. Да, пока точно неизвестно, как именно работают все сигналы, которые мозг под натиском вина начинает раздавать, но есть следующая гипотеза. Она охватывает не все случаи, но один частный и распространенный. Много пьет, раскрепощается и перестает сдерживать себя тот, кто страдает от неуверенности в себе. Речь не о некой патологической неуверенности, а, скорее, о самоощущении, при котором человек не может отпустить и начать говорить и делать то, что хочет, без психостимуляции. Подумайте на досуге, но не ставьте себе диагнозы.