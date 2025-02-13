Алкоголь = «сыворотка правды»? Что коктейли делают с мозгом? И как не выболтать лишнего на вечеринке?

Упорно звоните бывшему / бывшей в конце каждого веселого вечера? Или вынужденно выслушиваете чистосердечные муки своей компании? Спешим на помощь и рассказываем, почему так происходит, можно ли верить всему, что вы услышали на дегустации, перешедшей в пир, и как обезопасить себя (и окружающих) от необдуманно брошенных признаний, раскрытых секретов и откровенных и наболевших претензий.
Что наука знает про алкоголь и мозг
Нейробиологи до сих пор многого не понимают в том, как вино влияет на нейросистему, несмотря на то, что, по оценкам, 52% россиян употребляют алкоголь (здесь же оффтоп-хорошая новость, раньше их число составляло 73%!)
Справедливо сказать, что большая часть исследований на сегодняшний день сосредоточена на широко распространенных неврологических повреждениях, которые может вызвать хроническое пристрастие к алкоголю (полинейропатия, абстинентный синдром, нарушение памяти и мышления). К счастью, потребление дринков большинством людей не переходит на проблемный уровень, но это не означает, что мозг остается незатронутым.
Недавнее исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что даже одна доза алкоголя приводит к необратимым изменениям в нейронах. В работе других ученных, представленной в журнале Nature, утверждается, что всего две порции в день достаточны, чтобы уменьшить мозг. Кроме того, есть и статьи, указывающие на интересные психоэмоциональные последствия: люди, употребляющие алкоголь, чувствуют эффект «пивных очков» (beer goggles), который повышает их храбрость в коммуникации (но, кстати, не влияет на восприятие привлекательности других людей)!
На какие области мозга влияет градус
Под основной коктейльный удар попадает префронтальная кора — зона, ответственная за то, как здраво человек рассуждает, строит логические цепочки и принимает решения. Соответственно, чем больше лонгов выпито, тем выше вероятность, что в скором времени раздастся звонок бывшему / бывшей.
Однако рискованное романтическое поведение далеко не единственная опасность. Потеря самоконтроля может выражаться совершенно по-разному: кто-то пустится в азартные игры, а кто-то — и это самое опасное — возомнит себя гонщиком, но не учтет, что пилоты ездят только на трезвую голову. И, конечно, применительно к нашей теме — кто-то перестанет фильтровать свою речь. Здесь, кстати, надо отметить, что алкоголь вносит смуту в процессы сканирования и обработки памяти — и вот уже легко забывается, кому и что нельзя было говорить.
Мы знаем, что нейронаука и психология тесно связаны. Да, пока точно неизвестно, как именно работают все сигналы, которые мозг под натиском вина начинает раздавать, но есть следующая гипотеза. Она охватывает не все случаи, но один частный и распространенный. Много пьет, раскрепощается и перестает сдерживать себя тот, кто страдает от неуверенности в себе. Речь не о некой патологической неуверенности, а, скорее, о самоощущении, при котором человек не может отпустить и начать говорить и делать то, что хочет, без психостимуляции. Подумайте на досуге, но не ставьте себе диагнозы.
Изменит ли «Космополитен» вашу личность
Очень интересное исследование было представлено миру в 2017 году. Его авторы изучали концепцию «пьяной личности» по пятифакторной модели (FFM). Она включает в себя пять основных черт характера:
- Невротизм;
- Экстраверсию;
- Доброжелательность;
- Открытость новому;
- Добросовестность.
Исследователи набрали 156 участников-волонтеров и попросили их оценить свои обычные черты характера после употребления алкоголя. Затем их разделили на две группы: экспериментальную и контрольную, и первой давали алкоголь, пока его уровень в крови не достиг определенной концентрации. Примерно через полчаса испытуемых попросили принять участие в ряде мероприятий.
Затем по видеозаписи событий независимые наблюдатели стали оценивать личностные качества пьяных и трезвых людей и сравнивать свои оценки с теми, которые дали сами участники в начале опыта. Особенно выделялась одна черта — экстраверсия. Не только сами волонтеры сообщали, что после пары порций крепкого напитка они чувствовали себя более коммуникабельными и открытыми, но это подтверждалось и мнениями других людей.
Многие из нас могут вспомнят, как оживлялись, когда были немного навеселе, и даже вели себя не так, как обычно. Ученые считают, что их результаты являются хорошей основой для дальнейших исследований «пьяной личности».
Однако команда подчеркнула, что обозреватель видит изменения в поведении другого человека не так радикально, как сам весельчак. То есть нам кажется, что разудалые мы х 100, когда со стороны это всего х 10 (условно!). Конечно, алкоголь может заставить выйти из своей скорлупы — отсюда и глубокие содержательные разговоры о нашем будущем на Дюне после восстания машин, которые мы ведем с незнакомцами, когда выходим подышать — но говорить, что алкоголь полностью меняет личность, — необоснованное преувеличение.
Насколько правдива речь тусовщика
Вполне логично, что экстраверт, потерявший самообладание, способен наговорить такого, о чем пожалеет на следующее утро. Однако совсем не факт, что это будет правдой. Эксперты фонда Gateway — организации, занимающийся лечением зависимостей, считают, что все зависит от контекста ситуации и психоэмоционального состояния участников беседы. Так что вместе с давно сдерживаемой обидой или тщательно спрятанным признанием (правдивым!) может выскочить и откровенная сплетня, и оскорбление.
Не хочу разбалтывать, но люблю вино, что делать
Мы могли бы сказать — станьте трезвенниками. Кому-то этот простой совет пригодится, но вряд ли каждый после прочтения нашей скромной аналитики перейдет на воду, соки и моктейли. Так что ловите типсы, которые могут (без гарантий, вся ответственность на вас) помочь сдерживаться лучше:
- Запивайте водой. Снижайте токсическую нагрузку на организм в целом, ведь нет ничего хуже, чем мучиться и тем, что проболтался, и похмельем. Кстати, чем больше вы пьете воду, тем меньше получится выпить шотов, как объяснила нам нутрициолог Лена Романова.
- Попробуйте прокачать свою саморегуляцию. Занимайтесь йогой, медитациями, пилатесом и другими практиками, которые успокаивают взвинченное сознание. Больше тренировок — выше шансы, что даже после выпивки получится держать себя в руках.
- Сходите к психотерапевту, если внутри сидит что-то, что не дает нормально общаться с людьми. Секрет, чувство вины или любой другой внутренний триггер имеет свойство подтачивать внутреннее спокойствие и вырываться наружу даже без алкостимуляции. Так что лучше проработать проблему, пока проблема не проработала вас.
Редакция напоминает, что употребление алкоголя наносит вред вашему здоровью.
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