Как накрыть полезный новогодний стол (не изменив оливье!) и избежать похмелья? Классные гастролайфхаки и рецепты от нутрициолога

Нужно ли считать калории

Нет, ни в обычные дни, ни уж тем более в праздники. Любое ограничение наш мозг воспринимает как опасность для выживания. Когда мы создаем дефицит калорий, вес, конечно, снижается, но в большей степени это происходит за счет потери воды, потом мышц, а жир организм будет отдавать в самую последнюю очередь.

При любом резком изменении рациона, то есть диете, организм начинает есть сам себя — вытягивать минералы и белки из собственных тканей, а жир при этом продолжает накапливаться. У нашего мозга нет задачи сделать нас стройными, зато есть задача помочь нам выжить и в условиях дефицита всегда включается этот защитный механизм. Именно из-за ограничений случаются срывы на праздниках.

Как же тогда снижать вес, если не с помощью дефицита калорий? Самый простой способ похудеть без подсчета калорий — сократить количество гарнира за счет увеличения белка и овощей на тарелке. Второй способ — убрать сладкие перекусы, которыми мы заменяем «нормальные» приемы пищи.

Просто следите так, чтобы в каждом приеме пищи были: источник белка размером с ладонь, половина тарелки овощей и лишь 1/4 тарелки сложных углеводов (круп, приготовленных овощей, макарон или кусок хлеба). Этого принципа легко продолжать придерживаться и в праздники, не лишая себя радости от любимых блюд.

Как держать себя (и рот) в руках

Есть несколько причин, почему период каникул ассоциируется у нас с перееданием. Устраните их, и праздники перестанут быть поводом для волнения.

Скука

Часто мы едим не потому что хотим есть, а потому что нам скучно, грустно, хочется себя порадовать, а в январские у нас появляется много свободного времени — велик шанс, что вы с непривычки заскучаете или начнете обдумывать сложные жизненные вопросы.

Решение: не забивать себе голову едой и подсчетом калорий, а распланировать праздники так, чтобы пассивные дни на диване с тарелкой оливье чередовались с активными днями, желательно на улице с близкими.

Сбитый режим дня

Мы очень зависим от циклов сна и бодрствования. Если мы поздно легли, то на следующий день, даже при условии долгого сна, организм будет искать недостающую энергию в быстрых углеводах, жирном и вкусном, за что мы потом себя корим. Сопротивляться естественному механизму работы тела сложно, лучше предупреждать.

Решение: уже со 2 января возвращаться к адекватному графику жизни с подъемом до 10 утра и отбоем до 24:00.

Обезвоживание

Одна из частых причин набора веса на праздниках — отсутствие воды в рационе, мы путаем голод с жаждой или заменяем воду сладкими и алкогольными напитками, которые только усиливают обезвоживание. И, конечно, холодная погода не способствует питью достаточного количества воды.

Решение: пусть вода всегда будет у вас перед глазами, как конфеты и мандарины. Если совсем трудно пить воду, то можно заменить ее на травяной чай или пить не холодную, а теплую, добавив лимон или мяту.

Изобилие еды на столе

Конечно, мы переедаем, когда вокруг нас много вкусной еды, особенно той, что мы давно не видели и по которой соскучились. Мы точно будем есть больше в период праздников, это надо принять. Однако мы можем позаботиться о том, что именно это будет за еда.

Решение: спланируйте меню не только на Новый год, но и на праздники. Пусть в новогоднюю ночь на столе будет все, что вы любите, но в разумных количествах — на один вечер. А для самих каникул запаситесь здоровыми продуктами и сделайте заготовки, чтобы вы легко могли составить питательную тарелку, вместо того чтобы доедать оливье