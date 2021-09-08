Вся правда о Е-добавках: еда из человеческих волос и нефтепродуктов

Е920. Цистеин из человеческих волос

Диковато звучит, не правда ли? Е920 — это цистеин, амиинокислота. Такая же, как глицин или глутаминовая кислота. Казалось бы, по логике она должна быть усилителем вкуса и относиться к предыдущей главе. Но нет. У цистеина на этот счет свое мнение.

Цистеин входит в состав кератинов, а из них состоят белки нашей кожи, ногтей и волос. Цистеин не прочь войти и в состав других белков. Но его призвание — это, конечно, кератин. Впрочем, если говорить о пищевых продуктах, цистеин содержится в небольших количествах в мясе и рыбе, яйцах и молоке, злаках и орехах. Е920 используют в изготовлении ароматизаторов и как улучшитель для хлебопекарной промышленности. Он ускоряет время подъема теста, улучшает его эластичность, структуру и все в таком духе.

Чувствуете, как я тяну время и не говорю вам страшное? Давайте уже без обиняков перейдем к вопросу: из ЧЕГО получают Е920? Цистеин в промышленности принято получать из перьев птиц и шерсти свиней, подвергая их гидролизу, то есть обрабатывая водой. Ведь цистеин входит в состав коллагена. И где, как не в волосах/шерсти/пухе ему быть

Прежде чем вы поморщитесь, хочу напомнить, что многие из вас едят мясо и рыбу. Берется условная курица, разделывается. Мясо используется в кулинарии, а перья как побочный продукт остаются. Негоже их просто выбрасывать, если можно переработать и извлечь из них сырье. Если вы не вегетарианец, пожалуй, удивляться происхождению Е920 было бы странно. Также можно вспомнить кармин Е120, добываемый из самок мексиканской кошенили.

В отличие от Е120, цистеин можно получить и другими путями. Существует цистеин синтетического и микробиологического происхождения. Это уже вегетарианский продукт, и он сертифицирован как кошерный и халяльный. Само вещество не меняется. (Цистеин и в Африке цистеин.) Меняется лишь способ его получения. Конечно, такой Е920 будет стоить дороже, но тут уж либо шашечки, либо ехать.

Можно ли получить Е920 из человеческих волос? Да, конечно, это возможно. Гидролиз утиного пуха не будет сильно отличаться от гидролиза чьих-то локонов. Однако в ЕС использование цистеина из человеческих волос строго запрещено.