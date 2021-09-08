Вся правда о Е-добавках: еда из человеческих волос и нефтепродуктов

Справедливо ли мы демонизируем пищевые добавки и почему химические вещества ассоциируются у нас с чем-то ужасно вредным? Химик Ольга Косникова разбирает свойства красителей, консервантов и ароматизаторов в своей книге «Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться». «Собака.ru» публикует отрывок.
Е920. Цистеин из человеческих волос
Диковато звучит, не правда ли? Е920 — это цистеин, амиинокислота. Такая же, как глицин или глутаминовая кислота. Казалось бы, по логике она должна быть усилителем вкуса и относиться к предыдущей главе. Но нет. У цистеина на этот счет свое мнение.
Цистеин входит в состав кератинов, а из них состоят белки нашей кожи, ногтей и волос. Цистеин не прочь войти и в состав других белков. Но его призвание — это, конечно, кератин. Впрочем, если говорить о пищевых продуктах, цистеин содержится в небольших количествах в мясе и рыбе, яйцах и молоке, злаках и орехах. Е920 используют в изготовлении ароматизаторов и как улучшитель для хлебопекарной промышленности. Он ускоряет время подъема теста, улучшает его эластичность, структуру и все в таком духе.
Чувствуете, как я тяну время и не говорю вам страшное? Давайте уже без обиняков перейдем к вопросу: из ЧЕГО получают Е920? Цистеин в промышленности принято получать из перьев птиц и шерсти свиней, подвергая их гидролизу, то есть обрабатывая водой. Ведь цистеин входит в состав коллагена. И где, как не в волосах/шерсти/пухе ему быть
Прежде чем вы поморщитесь, хочу напомнить, что многие из вас едят мясо и рыбу. Берется условная курица, разделывается. Мясо используется в кулинарии, а перья как побочный продукт остаются. Негоже их просто выбрасывать, если можно переработать и извлечь из них сырье. Если вы не вегетарианец, пожалуй, удивляться происхождению Е920 было бы странно. Также можно вспомнить кармин Е120, добываемый из самок мексиканской кошенили.
В отличие от Е120, цистеин можно получить и другими путями. Существует цистеин синтетического и микробиологического происхождения. Это уже вегетарианский продукт, и он сертифицирован как кошерный и халяльный. Само вещество не меняется. (Цистеин и в Африке цистеин.) Меняется лишь способ его получения. Конечно, такой Е920 будет стоить дороже, но тут уж либо шашечки, либо ехать.
Более того, представьте, какое количество волос нужно использовать для получения цистеина. И сколько он будет стоить, если специально закупать чьи-то волосы или незаконно их доставать? (Варианты рисуются жуткие: от отрезания кос в транспорте до использования трупов.) Намного дешевле и практичнее использовать перья и кожу животных. В животноводческой отрасли этого добра остается довольно много.
Риск встретить в хлебушке цистеин из человеческих волос крайне низок. Это должен быть премиальный хлеб без глютена и дрожжей (я иронизирую, если что: глютен и дрожжи безопасны, они тоже зайки). В конце концов, речь не о том, что в еду кладут волосы, а об аминокислоте — такой же, какую вы получите с белками пищи. Если вас не смущает, что обычный желатин тоже получают из животного сырья, настороженно относиться к Е920 нет смысла. Вот если бы в еде настоящие волосы попадались! Это был бы совсем другой разговор: о мерах безопасности и нагоняях для тех, кто на производстве не носит шапочку. А цистеину позволим существовать и улучшать тесто, что он прекрасно умеет делать.
Е153. Уголь и модная черная еда
Сейчас легко найти черную пасту, черное мороженое, черный лимонад или чипсы. Понятно, что без красителей здесь не обойтись. Но в мире, где люди боятся химии, все пытаются использовать натуральные красители. Например, Е153 — самый что ни на есть натуральный древесный уголь.
Есть в этом некое лицемерие. Если вещество получено из нефти (причем, речь о многоступенчатой процедуре разделения нефти на фракции и получения из них нужного вещества долгим муторным путем), все морщат нос: «Фу, нефтепродукты». А если вещество получено из каменноугольной смолы, это «ах, натуральный растительный уголь». То, что это технический углерод, продукт неполного сгорания нефтепродуктов, никого не волнует. И конечно, мало кто задумывается, что нефть — более чем природный продукт. Из недр самой природы, без шуток!
У Е153 хорошая репутация в мире пищевых добавок. Им любят красить десерты, выпечку, лапшу — все, что под руку попадется. Краситель вполне термоустойчив. Не боится ни света, ни щелочей с кислотами. В отличие от своего активированного собрата (да, речь об одном и том же веществе!), Е153 не выступает таким активным адсорбентом. Но если в продукте использована крупная фракция, она будет ощущаться на языке так, будто вы выпили таблетку активированного угля. Это специфичное ощущение. Также не удивляйтесь, если после черных чипсов или бургеров обнаружите, что кал окрасился в черный цвет — это все уголь постарался. Уж простите за прямоту, но это физиология, и ее не надо стесняться.
Это не говорит о том, что правительство одной страны — мудрые зайки, а все остальные — дураки, и уши у них холодные. Но так вышло, что Международное агентство по изучению рака постановило: технический углерод, возможно, канцерогенен для человека и поэтому включен в группу 2B — потенциальные канцерогены. При этом в Европе, Азии, России и множестве других стран Е153 разрешен в пище. Дело снова в дозировке. Крайне сложно съесть столько древесного угля, чтобы нанести себе существенный вред.
Я рассказываю о факте запрета Е153 вовсе не для того, чтобы вас напугать. Как раз наоборот. Мы должны четко понимать, что порой запреты вызваны чрезмерной предосторожностью. И одновременно я хочу донести простую мысль: тот факт, что пищевая добавка имеет натуральное растительное происхождение, не делает ее автоматически на 100% безопасной. Получается, что искусственные черные красители с точки зрения безопасности вызывают даже меньше вопросов, чем натуральный уголь. Но в общественном сознании все равно есть прочная связка: вижу натуральное — беру, вижу искусственное — откидываю в сторону, как ядовитую змею.
Благодарим издательство «Бомбора».
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