Итак, хлеб — едим или отказываемся? Лучше цельнозерновой, черный или вообще лаваш? А при похудении можно?

Не так страшны углеводы, как их малюют

Начнем с того, что такое углеводы (или карбогидраты). Это питательные вещества, содержащиеся не только в хлебе, но и в других продуктах, которые обеспечивают организм энергией. Что само по себе хорошо, но есть подводные камни.

Рафинированные или переработанные углеводы, которыми богат белый хлеб, дают заряд сил очень быстро, но так же быстро энергия и расходуется. Дело в том, что эти вещества вызывают резкий скачок сахара в крови (нагружая сердце и систему выработки инсулина!). Вывод: тостами из белого хлеба лучше не злоупотреблять. Особенно людям с кардиопроблемами, преддиабетом и сахарными диабетом.

А вот в цельнозерновом хлебе содержатся сложные углеводы. Они гораздо полезнее, потому что дольше перевариваются и оказывают меньшее непосредственное влияние на уровень инсулина. Хороший вариант для сытного и безопасного завтрака.

С глютеном все спокойно

Глютен — это белок, содержащийся в продуктах из пшеницы, ржи и ячменя. И, чтобы ни говорили маркетологи, организующие полки здорового глютен-фри питания, как таковых медицинских причин всем и каждому отказаться от глютена, а значит, и от хлеба, нет.

Исключение — целиакия. При этом заболевании иммунная система атакует и повреждает тонкий кишечник при контакте с глютеном, поэтому людям с установленным диагнозом имеет смысл действительно перейти на свободный от этого белка продукт.